Ator mirim de A Favorita, Eduardo Melo vibra com retorno da trama

Afastado das novelas há alguns anos, Eduardo Melo está de volta às telinhas com a reprise de A Favorita, nova atração do Vale a Pena Ver de Novo. Em papo com o Jornal DCI, o ator compartilhou quais os próximos passos da vida de artista e a emoção de rever sua primeira novela da carreira na televisão.

Como está o ator Eduardo Melo hoje, ator mirim de A Favorita

Hoje, Eduardo Melo tem 25 anos e já completa mais de uma década de carreira. O famoso fez sua estreia na TV Globo aos 11 anos de idade, quando deu vida ao pequeno Domenico, de A Favorita. O jovem contou ao DCI que se sente realizado com o retorno do folhetim de João Emanuel Carneiro, pois o projeto é muito especial por ser sua primeira aparição nas telinhas.

Das lembranças do set de A Favorita, o que mais o marcou foi o acolhimento da família e do elenco, em especial Lilia Cabral e Jackson Antunes, que interpretaram seus pais na trama. “Todos sabiam que era minha primeira novela, então eram sempre muito pacientes e atenciosos comigo”, lembrou.

O ator também comentou que foi alvo de muito carinho de outros veteranos, como Tarcísio Meira, Clarice Falcão, Claudia Raia, entre outros. “Foi um aprendizado enorme, era uma carga muito alta de experiência e qualidade que eu recebia e observava todos os dias”, completou.

Na época, Eduardo Melo revelou que seu maior sonho era ser ator. Já que realizou o desejo, o artista contou durante o papo com o Jornal que hoje seu sonho é conseguir viver apenas da profissão de ator e que deseja conquistar uma carreira internacional. “Nunca pensei em algo que não fosse envolvido nesse meio artístico. Já dirigi alguns projetos, já fiz edições de vídeo profissionais e até me arrisquei como assistente de direção. Esses caminhos me atraem muito e não me vejo fazendo algo diferente”, explicou.

Sobre o que mais mudou na vida de Eduardo Melo desde que trabalhou em A Favorita, o ator disse que foram os ares, já que ele precisou mudar de estado. Antes do trabalho no folhetim, Eduardo vivia com a família em uma comunidade de São Paulo. Ao mudar para o Rio de Janeiro, eles ganharam uma nova vida e continuam por lá até hoje.

Entre 2017 e 2018, Eduardo esteve em suas últimas novelas, O Rico e o Lázaro na Record, e uma participação em Deus Salve o Rei, da Globo. Porém, o ator não parou, nos últimos anos ele esteve em séries e filmes como De Pernas Pro o Ar 3.

Novelas de Eduardo Melo

Depois de ser Domenico em A Favorita, Eduardo Melo continuou na Globo e atuou na segunda versão da novela O Astro (2011). Após alguns trabalhos nas telinhas e no cinema, ele migrou para a Record, em que foi Benjamin na minissérie José do Egito (2013).

Na mesma época, ele atuou na série As Canalhas e no filme Confissões de Adolescente. Em 2014, retornou aos folhetins da Globo para viver o personagem Vitor Rocha Brainstein em Malhação. Na trama, ele era filho de Ronaldo (Tuca Andrada) e tinha uma grande paixão pelo vôlei.

Em 2015, o ator esteve em mais uma novela da Globo, I Love Paraisópolis, em que interpretou Joaquim. Em seguida, ele voltou para a Record, em que atuou na série Sem Volta e depois na produção bíblia O Rico e Lázaro.

Após aparecer no filme Polícia Federal: A Lei é para Todos (2017), esteve na série da Globo Filhos da Pátria (2017), na novela Deus Salve o Rei (2018), nos filmes Correndo Atrás (2018), De Pernas pro Ar 3 (2019), Sergio (2020), a série O Dono do Lar (2020) e os curtas Charlotty (2021) e Por Todo Canto (2021).

Entre os projetos que lançou ao longo da carreira, Eduardo Melo citou a série Sem Volta da Record como seu trabalho mais desafiador. O ator precisou aprender a escalar para interpretar o personagem Carlinhos e as gravações foram difíceis, por aconteceram em florestas, rios e montanhas: “foi uma aventura muito intensa e prazerosa, porém o dia a dia sem dúvidas foi muito difícil e desafiador”.

Veja pelo que Eduardo Melo passou para interpretar Carlinhos na série:

Ator Eduardo Melo no teatro

Atualmente, o ator se prepara para estrear um novo projeto no teatro, Grease. Grande clássico do cinema e também dos palcos, o musical contará com Eduardo Melo na pele do personagem Doody. Na entrevista, o ator vibrou com o trabalho: “está sendo incrível [a preparação]. Minha primeira experiência com um musical tão grande assim. Estou aprendendo muita coisa, me descobrindo em vários aspectos e aprimorando a cada dia minhas habilidades artísticas. Não imaginava que seria tão bom quanto está sendo”.

Com 100% de empenho no trabalho da peça, Eduardo Melo precisou recusar papel em uma série em que foi aprovado, por conta dos conflitos com os ensaios de Grease. No elenco do show, também estão a cantora e atriz Luli, semifinalista do The Voice Brasil 2020, Robson Lima, participante do Canta Comigo da Record, entre outros.

O espetáculo acontecerá nos palcos do Teatro Claro SP (na Vila Olímpia) a partir do dia 17 de junho e já está com seus ingressos em pré-venda no site Sympla, com valores entre R$ 50 e R$ 200 reais. As apresentações acontecerão de quinta, sexta e sábado às 21h00 e na faixa das 19h00 aos domingos.

Quem era Domenico em A Favorita?

Domenico era filho de Catarina (Lilia Cabral) com Leonardo (Jackscon Atunes) e irmão de Mariana (Clarice Falcão) na trama de A Favorita. A família sofria nas mãos do patriarca, que era grosseiro e abusivo.

Eduardo Melo lembra que o público tinha muita empatia por sua família na novela, devido a temática da violência doméstica ser um tema comum em várias casas espalhadas pelo Brasil. “Era muito forte tudo que acontecia e infelizmente sabemos que acontece em muitos lares. Era tão intenso que lembro que Jackson Antunes foi agredido na época por causa do seu personagem”, comentou.

Porém, apesar do tema pesado, Eduardo Melo disse que não foi difícil viver a trama nas telinhas, pois mesmo sendo criança tinha a noção de que era tudo ficção. “Para mim não foi nada difícil, encarava 100% como uma história ficcional, uma novela e como conhecia os atores por trás do roteiro, sabia que tudo aquilo era uma história ‘criada’. Não tinha essa noção da gravidade do assunto e o quão representativo era”, pontuou.

Quando A Favorita estreia no Vale a Pena Ver de Novo

A Favorita retorna com Eduardo Melo, Patrícia Pilar, Lilia Cabral, Claudia Raia e grande elenco no dia 16 de maio de 2022, uma segunda-feira. A trama será a substituta de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo, no entanto, os dois folhetins serão exibidos em dobradinha após a Sessão da Tarde, às 17h00, até que o folhetim de Gloria Perez seja finalizado de fato.

Para assistir é só sintonizar na TV Globo durante a exibição na televisão ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay, totalmente de graça. Para quem prefere o conforto do catálogo da Globoplay, é necessário desembolsar entre R$ 19,90 a R$ 89,90 para se tornar assinante.

Leia também

Entrevista – No ar na novela Pantanal, Gabriel Sater fala sobre papel e carreira