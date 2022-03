Eliminatórias da Copa do Mundo: tudo sobre repescagem e vagas

Quinze seleções já estão classificadas para disputar a Copa do Mundo no Catar em novembro

Enquanto o torcedor conta os dias para a Copa do Mundo, as seleções seguem na disputa para cavar uma vaga na maior competição de futebol do mundo. Além das Eliminatórias, os torneios em modelo de repescagem são utilizados para definir quais equipes avançam. Dessa maneira, entenda como funcionam as Eliminatórias da Copa do Mundo e as principais datas.

Como funcionam as Eliminatórias da Copa do Mundo?

As Eliminatórias da Copa do Mundo funcionam como uma espécie de processo de qualificação no futebol, onde cada continente realiza um torneio com as seleções em uma série de partidas com o objetivo de se classificarem para a Copa do Mundo.

As entidades da Conmebol, UEFA, AFC, Concacaf, OFC e a CAF realizam as competições seguindo as normas da FIFA. Ao fim, cada uma delas oferece o total de vagas para o Mundial determinado pela própria entidade máxima do futebol.

África (CAF): 5 vagas

Ásia (AFC): 4 vagas e mais 1 eliminatória dos playoffs

Europa (UEFA): 13 vagas

América do Norte / Central e Caribe (CONCACAF): 3 mais 1 eliminatória de playoffs

Oceania (OFC): 1 eliminatória de playoffs

América do Sul (CONMEBOL): 4 e 1 eliminatória de playoffs

Quem já está classificado para a Copa do Mundo 2022?

Já estão classificadas para a Copa do Mundo as seleções do Catar, Brasil, Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Irã e Coréia do Sul.

Trinta e duas seleções vão disputar a Copa do Catar em novembro. Com as quinze já classificadas, ainda faltam dezessete equipes em busca do tão sonhado baile de futebol no fim do ano.

Confira a seguir a lista das últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo, onde serão reveladas mais 13 vagas no torneio.

África = 25 e 29 de março

Europa = 24 e 29 de março

Ásia = 24 de março (Última rodada na fase de grupos)

Concacaf = 24 de março

Oceania = 24 de março

Conmebol = 24 e 29 de março

Repescagens para a Copa do Mundo

Diferentes repescagens serão realizadas para definir os últimos classificados ao Mundial. Neste momento, a repescagem intercontinental e na Europa são as principais delas.

EUROPA

Na Europa, a repescagem semifinal conta com cinco confrontos, onde apenas seis seguem para a final e, ao fim da competição, três garantem vagas na Copa. É importante ressaltar que, como a Rússia foi eliminada pela própria FIFA, a Polônia avançou direto para a final, onde irá enfrentar a Suécia ou República Tcheca.

Os duelos das Eliminatórias da Copa do Mundo são:

Escócia x Ucrânia

País de Gales x Áustria

Suécia x República Tcheca

Itália x Macedônia do Norte

Portugal x Turquia

Os jogos serão realizados em 24 de março, quinta-feira, a partir das 16h45, horário de Brasília. Já a final vai acontecer na terça-feira, 29 de março, às 15h45.

REPESCAGEM MUNDIAL

Outra repescagem que acontece este ano são as intercontinentais, marcadas para os dias 13 a 14 de junho no Catar, com o representante da Confederação Asiática de Futebol (AFC) jogando contra o representante da América do Sul (CONMEBOL).

Do outro lado, o representante da América do Norte e Caribe (Concacaf) enfrenta o representante da Confederação de Futebol da Oceania (OFC). Os times ainda não estão definidos já que as Eliminatórias da Copa do Mundo entre estes continentes ainda não terminaram.

Ásia x América do Sul

América do Norte e Central x Oceania

Quando será o sorteio da Copa do Mundo 2022?

O sorteio da Copa do Mundo será realizado em 1 de abril, no Centro de Exposições e Convenções de Doha, no Catar, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

A FIFA anunciou que 29 das 32 seleções serão conhecidas através do sorteio, onde 28 serão colocadas nos potes 1 a 4 de acordo com o Ranking Mundial Masculino da FIFA, divulgado em 31 de março após a conclusão dos torneios internacionais da janela. O anfitrião Catar será cabeça de chave no Pote 1, onde se juntará com outras sete equipes de melhores colocações do ranking, podendo ser Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Espanha.

As equipes que ficaram na posição 8 a 15 n o ranking, serão alinhadas no Pote 2. Já os classificados do 16 ao lugar 23 estarão no Pote 3. Por fim, o as posições 24 até 28 vão para o Pote 4, com três espaços para os dois vencedores dos playoffs intercontinentais e o vencedor da UEFA .

Dessa maneira, o sorteio vai começar no primeiro pote e terminar no quarto e último. Equipes da mesma confederação serão separadas em cada um dos oito grupos, com exceção da UEFA, ou seja, cinco dos oito grupos terão duas seleções europeias.

Quando começa a Copa do Mundo?

O chute inicial pela Copa do Mundo no Catar será em 21 de novembro de 2022, segunda-feira, no Al Bayt Stadium, cidade de Al Khor, a partir das 7 horas da manhã seguindo o horário de Brasília.

No primeiro dia de confrontos, quatro jogos estão marcados para acontecer nos mais diferentes grupos que integarm a primeira fase.

A grande final será em 18 de dezembro de 2022, em um domingo como manda a tradição. O troféu será içado pelo vencedor com aplausos e toda a comemoração da torcida presente no estádio do Catar, com cantos e muita festa.

