Giovana Cordeiro em Pantanal: qual a história da mãe de José Lucas?

Giovana Cordeiro fez uma participação na primeira fase de Pantanal ao interpretar a prostituta Generosa. Apesar da breve aparição, a mulher tem uma grande importância na história. Ela é mãe de José Lucas de Nada (Irandhir Santos), filho perdido de José Leôncio (Marcos Palmeira) que entra hoje na novela.

Quem é Giovana Cordeiro em Pantanal?

A atriz Giovana Cordeiro é a intérprete de Generosa em Pantanal. Quem assistiu aos primeiros capítulos da trama deve se lembrar que Joventino (Irandhir Santos) levou Zé Leôncio ainda adolescente em uma currutela. Foi quando ele conheceu a prostituta e perdeu a virgindade com ela.

Zé cogitou levar Generosa com ele, mas seu pai não permitiu. Caso optasse por ficar com a moça, ele teria que deixar a comitiva que estava com outros peões. O protagonista optou por seguir seu caminho e nunca mais viu a mulher.

O que ele não sabe é que naquela noite, a prostituta engravidou. Ela deu à luz a um menino a quem chamou de José Lucas – o sobrenome “de Nada” não é por desprezo ao filho, mas por não saber a identidade do pai da criança.

Será mostrado que José Lucas de Nada tem como única família a cafetina Dona Jacutinga (Gláucia Rodrigues), sua avó de criação. Será mostrado que Generosa já morreu, e a dona do prostíbulo criou o menino como se fosse seu neto. Giovana Cordeiro não retorna para interpretar a prostituta na segunda fase de Pantanal.

Jacutinga é quem vai revelar que José Lucas é filho de José Leôncio. O rapaz vai chegar na fazenda de José Leôncio em busca de uma carga roubada de seu caminhão. Será então que o protagonista vai passar mal ao notar a semelhança entre ele e seu pai Joventino, desaparecido no começo da trama.

Quando José Lucas entra em Pantanal?

As primeiras imagens de José Lucas de Nada foram mostradas no final do capítulo exibido na última quinta-feira (13). O personagem aparece no capítulo deste sábado, 14 de maio.

O filho perdido de José Leôncio oferece carona para uma moça em seu caminhão, mas acaba sendo assaltado por ela. A mulher primeiro faz algumas investidas no rapaz, que recusa todas. “Qual o problema?”, questiona ela. “O problema é que eu sou um filho da…”, começa a dizer. “Vai me ofender agora?”, pergunta a moça.

José Lucas então conta a sua história para ela: “Não tô ofendendo ninguém. Até porque, isso não é ofensa, é ocupação. (…) Essa aí (na foto) é a minha mãe, Jacira, mais conhecida como dona Generosa… E a que tá do lado dela é a minha avó de criação, dona Ana… Ou dona Jacutinga, a dona da currutela onde eu nasci. Então eu posso dizer que sou filho e neto da puta. (…) Pra mim, sempre foi motivo de orgulho! Eu conheço o duro que ocês têm que dá nessa vida. Foi por isso que parei o meu caminhão”, explica.

A mulher pergunta se o caminhoneiro não ter medo de ser roubado. Quando ele diz que não, ela aponta um revólver para José Lucas.

Em 1990, o personagem foi interpretado por Paulo Gorgulho. Se o autor Bruno Luperi seguir o roteiro original, ele será mais um homem que se envolverá com Irma (Camila Morgado).

