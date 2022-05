José Lucas em Pantanal vai disputar amor de Juma com Jove

A partir da próxima semana, Irandhir Santos volta ao elenco da novela das 21h, desta vez como o herdeiro mais velho de José Leôncio. Fruto da primeira vez que Zé Leôncio se deitou com uma prostituta é quem é José Lucas de Nada em Pantanal. O personagem se interessará por Juma, que sai do Rio de Janeiro e retorna ao pantanal, e deixará o meio-irmão Jove enciumado.

Quem é José Lucas na novela Pantanal?

José Lucas de Nada em Pantanal é filho de José Leôncio com a prostituta Generosa. Foi com esta mulher que o fazendeiro perdeu a virgindade, muitos anos antes. Como foi um caso de apenas uma noite, José Leôncio nunca ficou sabendo da criança, mas eles acabam se reencontrando quando o caminhoneiro vai parar nas terras do pai.

Quando chegar na trama de Pantanal, José Lucas de Nada vai se apaixonar por Juma. Ele ficará encantado pela moça que vira onça e soltará muitas investidas contra a filha de Maria Marruá – Mesmo que ela seja comprometida com seu irmão mais novo, Jove. Ao longo da novela, Juma e Jove passarão por uma crise e irão terminar o namoro. Zé Lucas vai aproveitar o momento para se aproximar ainda mais da garota e até morará na tapera por um tempo.

José Lucas de Nada aparecerá pela primeira vez em Pantanal a partir do dia 16 de maio, próxima segunda-feira, de acordo com os resumos cedidos pela Globo. Ele terá seu caminhão roubado e dará início a uma jornada para recuperá-lo.

Quando chegar na fazenda de José Leôncio, impressionará a todos por ter a mesma aparência que o avô, Joventino, peão que sumiu há muitos anos durante uma briga com um boi no mato. Na versão original da novela, de 1990, o personagem tinha a mesma aparência do pai na juventude e não do avô.

Zé Lucas se interessa por Juma, mas final é com Irma

Apesar de José Lucas de Nada se apaixonar por Juma na novela Pantanal, o final do personagem é ao lado de outra mulher por quem se interessa no folhetim: se os acontecimentos da versão original forem repetidos no remake, ele ficará com Irma, papel de Camila Morgado em 2022.

Além da paixão que sempre teve por José Leôncio, a irmã de Madeleine fica com mais dois personagens ao longo da novela, o caminhoneiro vivido por Irandhir Santos e também o peão Xeréu Trindade, papel de Gabriel Sater.

Com Trindade, a mulher tem um filho, porém, o relacionamento não dá certo e o servo do diabo vai embora depois do nascimento da criança. Antes de deixar a fazenda, ele pede a José Lucas de Nada que cuide de Irma e a criança. E é exatamente isso que acontece.

Na reta final do folhetim, o caminhoneiro pede a mulher em casamento e se torna padrasto do filho de Irma. O menino é batizado de Antero/Anterinho, em homenagem ao avô. Em 1990, o papel de Irma foi das atrizes Carolina Ferraz (na 1ª fase) e Elaine Cristina (na 2ª fase).

Nas últimas cenas do canal na versão da TV Manchete, Irma afirma que já esqueceu Trindade e que seu coração é totalmente de José Lucas de Nada na novela Pantanal.

