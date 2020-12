Quem assistiu Friends sabe que os looks de Rachel Green eram uma atração a parte, em cada episódio. A personagem, que trabalhava diretamente com moda, tinha um estilo bem marcante e que nos inspira até hoje.

Interpretada por Jennifer Aniston, Rachel estava sempre lançando tendências e criando combinações incríveis.

Por isso, o DCI selecionou alguns dos looks mais icônicos da personagem de Friends para você matar a saudade da série, se inspirar e arrasar por aí.

Relembre os melhores looks de Rachel Green

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para começar, a primeira fase de Rachel, camisas largas e amarradas para dar um charme mais básico aos looks, com jeans para aquele look casual, mas cheio de personalidade.

Rachel também aposta nos looks com as camisas dos amigos, como na foto abaixo, onde ela usa uma camisa dos Knicks, um time de Basketball de NYC.

Além disso, Rachel apostava em saias mais curtas, em xadrez, em um estilo bem colegial. Camisas com penugem, croppeds e coletes.

Nessa fase, os looks de Rachel Green também são compostos por camisas amarradas na cintura e calças de moletom.

Assim, Rachel Green na primeira fase da série aposta em looks bem jovens, descolados e básicos. Meia calça e scarpins estão sempre sendo usados por ela.

Além disso, a personagem sempre está usando cores como preto e tons mais escuros.

Um novo estilo de Rachel Green

Conforme vai amadurecendo e se tornando uma profissional bem sucedida, Rachel Green aposta em ternos, conjuntos e roupas mais sociais.

Para o lazer, vestidos colados e que desenham bem o corpo da personagem são escolhas que não faltam no guarda-roupa dela.

Também percebemos evolução em seus penteados e cortes de cabelo, Rachel acompanha as tendências de beleza em seu visual. Em algumas temporadas, ela aparece com diversos cortes de cabelo, mostrando ser uma mulher que está sempre na moda.

Em sua evolução, Rachel aposta bastante em decotes para deixar o look mais sexy, mas sem perder o seu jeito mais meigo de ser.

Os ternos e saias lápis são apostas dos looks de Rachel Green. As roupas usadas para trabalhar são bem inspiradoras para você apostar no escritório.

Looks mais maduros, com estampas e manga longa reforçam o crescimento da personagem na série, que virou uma profissional bem sucedida e até mesmo, mãe.

Assim, os looks de Rachel Green mostram muito de sua personalidade ao longo de Friends. Começando com uma menina mimada, ainda imatura, Rachel precisa aprender a se virar e começa a buscar o sucesso e se acostumar com a independência.

Rachel Green: estilosa até na imaginação

No personagem “The One That Could Have Been”, um episódio no qual os amigos imaginam o que poderia ter acontecido cada um, caso alguns acontecimentos não tivessem ocorrido.

Então, Rachel casaria-se com Barry, o noivo que ela largou no altar e levaria uma vida tranquila e cheia de luxo, mas nada de felicidade.

Mas, o que chama atenção é que os seus looks eram completamente diferentes do que vimos acima, mas ainda assim, ela tem um estilo bem forte e cheio de personalidade.

Com casacos de pele, roupas coloridas, penugem, animal print e muitos acessórios, o estilo de Rachel no episódio de imaginação é muito peculiar, mas combina bem com a personalidade dela.

Um figurino inesquecível

Assim, percebemos que a personagem virou um ícone da moda e até hoje, muitas pessoas se inspiram no seu estilo, adaptando os looks modernos para se espelharem em Rachel.

Friends deixou muitas saudades, mas um legado que atinge até a forma de se vestir. As personagens, Mônica, Rachel e Phoebe trazem um estilo bem pessoal e cheio de personalidade.

Suas personalidades, seus gostos e sua forma de se relacionar com as pessoas são refletidas na suas formas de se vestirem.

Seria uma ótima ideia ver todos reunidos de novo, não é mesmo? Como será que Rachel Green estaria se vestindo nos dias de hoje? Será que ela ainda trabalha com moda? Seria ótimo descobrir e tirar todas as dúvidas sobre como estariam os personagens, não é mesmo?

Saiba mais sobre a possível reunião de Friends em 2021.