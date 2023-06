Graça morre em Chocolate com Pimenta e deixa filho para irmã

Graça morre em Chocolate com Pimenta depois de cometer tantas maldades contra sua própria irmã, Celina (Samara Felippo), para separá-la de Guilherme (Rodrigo Faro). Após engravidar do advogado, a vilã vai ter complicações severas enquanto estiver dando à luz ao seu filho.

Desde que descobriu a gravidez, Graça foi avisada pelo médico que a gestação seria de risco e que ela poderia ter graves consequências durante o parto. A personagem engravida justamente de Guilherme, com quem se casa depois de encontrar uma maneira de tirar a irmã de seu caminho.

Relembre o desfecho da vilã:

O que acontece com Graça no final de Chocolate com Pimenta?

Já no final de Chocolate com Pimenta, Graça começa a se sentir cada vez, tendo fortes dores e até tem uma convulsão. Quando chega o dia do nascimento do bebê, a megera tem complicações e fica cada vez mais fraca. Guilherme e Celina chegam para conhecer a criança, mas a personagem de Nívea Stelmann já está quase morrendo.

“Eu peço que me perdoem”, começa a dizer. Guilherme não entender porque a mulher está dizendo aquilo, mas aceita as desculpas. “Eu perdoo tudo, Graça. Estou aqui, com o coração aberto. A partir de hoje, por você e por nosso filho, eu prometo que….”, diz o advogado, mas é interrompido por Celina.

“Guilherme, ela está sangrando!”, aponta a mocinha. Graça começa a dizer que toda a inveja que tinha de Celina foi embora, assim como suas mágoas. Em seguida, a parteira diz que a mulher não tem muito tempo, o que preocupa seu marido e sua irmã.

“Eu não tenho muito tempo. Eu vejo tudo nublado, eu vejo uma coisas atrás de vocês dois… duas asas”, continua dizendo. A vilã entrega o bebê nas mãos de Guilherme e Celina e deseja felicidades a eles. “E antes de partir, eu peço… Por favor me prometam, criem meu filho com todo o amor que vocês tem em seus corações”, pede.

Em seguida, Graça morre em Chocolate com Pimenta e dá fim ao triângulo amoroso que se estendeu ao longo de toda a novela.

Celina e Guilherme ficam juntos no final de Chocolate com Pimenta e criam o filho de Graça. Depois da mocinha conseguir se separar do Conde Klaus (Cláudio Correa e Castro) e da morte da vilã, os pombinhos não têm mais nada que os impeçam de viver o amor que sentem um pelo outro.

O casamento e Celina e Guilherme acontece apenas nos últimos capítulos da trama, oficializando a união dos dois pombinhos. Juntos, eles criam o filho de Graça e vivem felizes para sempre.

Quando acaba Chocolate com Pimenta 2023?

A edição especial de Chocolate com Pimenta termina neste mês e entra na reta final nas próximas semanas. Ainda em junho, a Globo passa a exibir a reprise de Mulheres de Areia (1993), que chega para substituir a trama de Walcyr Carrasco.

O folhetim se passa na cidade fictícia dePontal D’Areia e tem como enredo central as irmãs gêmeas Ruth (Gloria Pires) e Raquel (Gloria Pires). Apesar de se parecerem fisicamente, as duas possuem personalidades bastante diferentes: Ruth é doce e tem um bom coração, enquanto Raquel é egoísta, agressiva e má.

A megera arma um plano para conquistar o namorado de Ruth, o bem-sucedido empresário Marcos Assunção (Guilherme Fontes), apenas para colocar as mãos em sua fortuna.

Apesar de conseguir se casar com Marcos, Raquel tem um amante, Wanderlei (Paulo Betti), um homem maú-carater cúmplice da megera em suas armações.

