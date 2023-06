Celina tem o casamento anulado e livra do Conde

Celina consegue se livrar do conde após anulação do casamento - Foto: Reprodução/Globo

Com a reprise de Chocolate com Pimenta em reta final nas tardes da Globo, o público logo vai conferir as cenas em que a mocinha vivida por Samara Felippo finalmente consegue se livrar do casamento forçado com o conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro). Com ajuda, ela consegue a anulação da união por não ter consumado o casamento.

Celina vai conseguir terminar casamento em Chocolate com Pimenta

Depois que fugiu de casa para escapar do marido e passou a ser procurada por Klaus, Celina ficou escondida até o dia do casamento de Aninha (Mariana Ximenes). Após a cerimônia, a jovem deu às caras na sacristia da igreja para conversar com a amiga e a parabenizá-la pela união com Danilo (Murilo Benício), porém, é flagrada pelo conde, que exige levá-la de volta.

Uma confusão toma conta do local, mas Guilherme (Rodrigo Faro) não permite que o conde prejudique a mocinha e revela que abriu um processo de anulação do casamento para tirar Celina das garras do marido, já que os dois nunca consumiram a união. O personagem de Cláudio Corrêa e Castro se revolta com a possibilidade de perder sua “cabritinha” e é confrontado por Aninha e Danilo, que afirmam serem testemunhas de que nada aconteceu entre o casal.

Na frente do juiz de paz – que estava no local para o casamento de Aninha e Danilo e então é chamado para aconselhar sobre o caso – até mesmo o neto do conde, Mauricio (Victor Pecoraro), alega que os dois nunca foram para cama. Então o próprio conde confessa: “eu fui enganado. Primeiro a cabritinha inventou a promessa de bordar uma toalha que não terminava nunca, depois veio a penitencia do rosário que não acabava nunca”.

“Bem, como vocês mesmo estão vendo, o próprio conde confirma”, comenta Guilherme. Desesperado, o conde pede para que Celina volte para casa para que eles se resolvam logo e consumam o casamento. Ao receber a negativa da moça, Klaus tenta carregá-la para casa, mas é impedido pelo pai da garota, Reginaldo (Antônio Grassi), culpado pelo casamento forçado da filha.

Como vingança, Klaus demite Reginaldo. Pai e filha então são acolhidos por Margo (Rosamaria Murtinho) no hotel da cidade, que garante que nada falte a eles.

Alguns capítulos se passam e o conde Klaus arma um plano para conseguir derrotar Celina no tribunal e impedir a anulação de seu casamento: ele e Graça (Nívea Stelmann) combinam da megera testemunhar que sua irmã e o conde consumaram o casamento. Mauricio escuta a conversa da dupla escondido e conta tudo para Aninha, que corre até Guilherme.

Após Guilherme descobrir os planos da esposa para prejudicar Celina no tribunal, ele a confronta: “se você mentir no tribunal eu juro que movo céus e terras para provar que você não tem moral para criar nosso filho”. O conde Klaus fica sem saída ou novas jogadas para apresentar no processo e é aconselhado pela advogada Sofia (Patrícia França) a acabar logo com o assunto.

Sem vontade de terminar o casamento, mas também sem alternativas, ele acaba cedendo e assina a anulação do casamento e Celina finalmente fica livre do velho.

Veja também – Próxima novela depois de Chocolate com Pimenta vai dividir horário

Qual o final de Celina?

Após ser novamente uma mulher solteira, Celina conquista um final feliz até o final da novela Chocolate com Pimenta. Ela se casa com Guilherme, seu grande amor, depois que o advogado fica viúvo. Graça paga pelas maldades que realizou contra o casal ao longo da novela e morre após dar a luz. Ela se desculpa com a irmã e o marido antes de partir e pede que a dupla cuide bem da criança.

Ambos então solteiros e livres de seus casamentos indesejados, Celina e Guilherme sobem ao altar no último capítulo da novela Chocolate com Pimenta. A cerimônia tem a presença dos amigos e familiares do casal e até mesmo do próprio conde Klaus, que vai acompanhado de sua nova mulher, Matilde (Hilda Rebello), que foi empregada de sua casa por mais de 20 anos.

Ao deixar a igreja ao lado de Celina, agora sua esposa, Guilherme anuncia que vai se candidatar para prefeito da cidade. Uma passagem de tempo ocorre no episódio e o público acompanha o casal mais uma vez feliz, quando Guilherme ganha a eleição e tira o título que até então era de Vivaldo (Fúlvio Stefanini). As cenas finais da dupla são alegres no novo gabinete do rapaz.

Leia também – Final de Chocolate com Pimenta último capítulo: quem fica com quem?