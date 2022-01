Guilherme Cabral novelas: conheça a carreira do jovem ator

Artista está no ar como Dominique em Nos Tempos do Imperador

Guilherme Cabral entra em Nos Tempos do Imperador como Dominique, filho de Luísa (Mariana Ximenes). O ator tem apenas 17 anos de idade e já está em seu segundo trabalho na Globo. Recentemente, ele esteve no ar na reprise de Pega Pega (2017). Abaixo, veja em quais novelas Guilherme Cabral esteve.

Quais novelas Guilherme Cabral fez?

O primeiro trabalho de Guilherme Cabral em novelas foi em Pega Pega, exibida em 2017. O ator mirim interpretou Gabriel, o filho que Douglas (Guilherme Weber) não sabia que tinha até metade da novela. Os personagens construíram, aos poucos, uma relação de pai e filho e ganharam o carinho do público.

Em seguida, Cabral foi escalado para Verão 90 (2019), outra novela das sete da emissora, e fez uma participação em Amor de Mãe (2019), seu primeiro folhetim das nove.

Em 2021, o ator ganhou um papel de destaque em Nos Tempos do Imperador como o filho que a Condessa de Barral. Na trama, o jovem ficou anos sem ver após optar por ser preceptora das princesas Isabel (Giulia Gayoso) e Leopoldina (Bruna Griphao).

Luísa, que estava ansiosa para retornar para a França e ver seu filho, acabou sendo recebida com desprezo pelo jovem. Dominique não a perdoa por tê-lo deixado por tanto tempo, além de ter ficado revoltado ao descobrir que sua mãe é amante de Dom Pedro II (Selton Mello).

Ao longo dos próximos capítulos, o jovem se aproximará de Teresa Cristina (Letícia Sabatella) e a ajudará a organizar uma exposição de objetos nacionais na Europa, segundo o Notícias da TV. Quem não gosta nada da amizade entre os dois é a própria Luísa, que se sente rejeitada pelo seu herdeiro e com ciúmes da admiração que o garoto cria pela imperatriz. Mãe e filho decidiram voltar ao Brasil após a morte de Eugênio (Thierry Tremouroux).

Quando acaba Nos Tempos do Imperador?

A novela Nos Tempos do Imperador está prevista para acabar no dia 4 de fevereiro. Apesar de estar em suas últimas semanas, Nos Tempos do Imperador continua trazendo novos personagens para a trama, como é o caso de Dominique e Prudêncio (Alexandre Barillari), que entra no núcleo da Guerra do Paraguai.

A partir de 7 de fevereiro, a Globo passa a exibir Além da Ilusão, escrita por Alessandra Poggi. Protagonizada por Rafael Vitti e Larissa Manoela, a trama também é de época e contará a história de Davi, um jovem mágico que se apaixona por Elisa, mas acaba sendo preso injustamente pela morte de sua amada. Ao sair da cadeia, ele se envolve com Isadora, irmã de sua ex-namorada.

Enquanto a nova novela não começa, o público acompanha o desfecho de Nos Tempos do Imperador, que promete uma redenção para Zayla (Heslaine Vieira) e um fim trágico para Tonico (Alexandre Nero).

