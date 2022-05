Gustavo fica com quem em Pantanal? Final pode ser diferente de 1990

Com o psicólogo dividido entre Madeleine (Karine Teles), Irma (Camila Morgado) e Nayara (Victoria Rossetti), o púbico está curioso para saber com quem Gustavo fica em Pantanal. O final do personagem pode ser diferente do apresentado na primeira versão da novela, exibida em 1990.

Gustavo fica com quem em Pantanal?

Gustavo fica sozinho no final de Pantanal. Depois da morte de Madeleine em um acidente aéreo, o psicólogo não teve outro par romântico – ao menos foi o que aconteceu na versão original da trama. Irma, que também já foi interessada no rapaz, se envolve com Trindade (Gabriel Sater) e José Lucas de Nada (Irandhir Santos).

No entanto, o final do personagem pode ser diferente nesta versão. O psicólogo vai viver o luto da morte de Madeleine, mas será por um período breve. Ele convidará Nayara para acompanhá-lo em uma viagem sem destino, e a ex-namorada de Jove aceitará o convite, de acordo com informações do Notícias da TV. Os dois vão cair no mundo e sumir do mapa.

Nayara já vem se aproximando de Gustavo. Nos últimos episódios exibidos, a loira pediu para morar na casa do psicólogo após de desentender com os pais. Relutante, o rapaz deixou que ela ficasse por alguns dias. Em cenas que serão exibidas na próxima semana, eles vão cozinhar juntos e jovem vai beijá-lo.

Madeleine já estava desconfiada do envolvimento dos dois. Ela o acusa de traição após Nayara postar em suas redes uma conversa com seu “guru”.

A história de Nayara sofreu algumas alterações no remake. Na trama original, a personagem se chamava Nalvinha. Quando descobre que Jove a trocou por Juma, começa a espalhar mentiras sobre o namorado, como a que ele teria tirado sua virgindade e que ela estaria grávida. A jovem também fez ofensas homofóbicas ao ex, que não foram inclusas na versão em exibição na Globo.

Final de Madeleine e Irma

O final de Madeleine será exibido ainda nesta semana em Pantanal. A loira decidirá ir até a região para tentar reconquistar José Leôncio (Marcos Palmeira) após sua família ficar cada vez mais falida. A dondoca chegará em Campo Grande e insistirá em ir até a fazenda de jatinho, mesmo sob o aviso que o tempo não está propício para decolar.

Teimosa, a loira obriga o piloto a levá-la até o Pantanal. O avião cai e Madeleine morre, e os peões não conseguem recuperar o corpo da mãe de Jove pois a aeronave caiu dentro de um rio cheio de piranhas.

Quem também irá ao Pantanal será Irma e o mordomo dos Novaes, Zaquieu (Silvero Pereira). A ruiva finalmente vai deixar a paixão que sente pelo cunhado de lado e se envolverá primeiro com Trindade. Os dois vão viver um romance, até que a tia de Jove engravida e é abandonada pelo namorado.

Quem também vai se interessar pela ruiva será José Lucas de Nada. Será com ele que Irma terá um final feliz em Pantanal.

+ Maria Bruaca em Pantanal muda de vida após descobrir traição