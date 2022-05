Maria Bruaca em Pantanal muda de vida após descobrir traição

A história de Maria Bruaca, vivida por Isabel Teixeira, está prestes a dar uma grande virada em Pantanal. Ainda nesta semana, a mãe de Guta (Julia Dalavia) vai ouvir uma conversa entre a filha e Tenório (Murilo Benício) e descobrirá que seu marido tem uma segunda família. Abalada, ela finalmente vai decidir se entregar aos seus desejos e viverá um romance com Alcides (Juliano Cazarré).

O que vai acontecer com Maria Bruaca em Pantanal?

Maria Bruaca descobre que Tenório tem outra família no capítulo de quarta-feira, 18 de maio, de acordo com o resumo oficial da novela. A mulher ouvirá uma conversa entre a filha e o marido, em que a segunda família do vilão é mencionada. Ela já estava desconfiada do comportamento do esposo desde que ele a chamou de Zuleica (Aline Borges), nome de sua amante, enquanto dormia.

Em um primeiro momento, a mãe de Guta decide não revelar para Tenório que descobriu o seu segredo. Quando o crápula vê que a mulher está chorando, pergunta qual o motivo, mas ela não responde.

No final dessa semana, Tenório vai começar a estranhar o comportamento da esposa, para a felicidade de Guta. A jovem vai ver a mãe saindo de barco com Alcides e ficará chocada com a cena. Será durante esse passeio que Maria e o peão vão dar o primeiro beijo.

Alcides vai se tornar o amante de Maria, mas antes ela também se envolverá brevemente com Levi (Leandro Lima), porém o peão está mesmo interessado em Muda (Bella Campos).

Na próxima segunda-feira, 23, a mãe de Guta deixará claro para o marido que sabe da existência de Zuleica. Nesse mesmo episódio, ela contratará Zefa (Paula Barbosa) para fazer o serviço da casa.

Qual o final de Maria Bruaca?

O final de Maria Bruaca em Pantanal é ao lado de Alcides. Os dois devem continuar se encontrando às escondidas até a reta final da novela, quando Tenório finalmente descobrirá que está sendo traído pela esposa.

Para se vingar do funcionário, ele decide cortar o órgão genital de Alcides – em 1990, essa foi uma das cenas mais polêmicas e comentadas de todo o folhetim. Espera-se que o autor Bruno Luperi mantenha o desfecho do remake.

Mesmo castrado, Alcides não desiste de ficar com Maria Bruaca, o que desperta ainda mais a fúria de Tenório. O crápula armará um plano para assassiná-lo, mas quem terminará morto será o próprio vilão.

Após a morte de Tenório, Maria Bruaca e Alcides seguem juntos e vão embora do Pantanal.

Isabel Teixeira novelas

Maria Bruaca é interpretada pela atriz Isabel Teixeira, de 48 anos, filha do cantor Renato Teixeira e irmã de Chico Teixeira, intérprete de Quim na primeira fase da novela.

A atriz tem uma longa carreira no teatro, no qual começou com apenas 10 anos de idade. Além de atuar, ela também dirige e produz espetáculos, e já ganhou dois prêmios Shell de Melhor Atriz em 2002 e 2008.

Sua estreia em novelas foi apenas em 2019 – ela interpretou a médica Jane em Amor de Mãe, personagem de bastante sucesso. Em seu segundo folhetim, ela fica responsável por viver Maria Bruaca, interpretada por Ângela Leal em 1990.

