Hadballa expulso do Power Couple? Entenda o que aconteceu

O público do Power Couple movimentou a web nessa terça-feira, 10 de maio, após a de que Hadballa foi expulso do Power Couple junto com a esposa Eliza, após um desentendimento do participante com a produção. O ex-BBB teria ficado furioso após o casal Brenda e Matheus ganhar a chance de refazer uma prova.

Após muitas especulações, a assessoria da Record TV confirmou que assim como Eliza, Hadballa continua no reality de casais.

Hadballa expulso do Power Couple?

Hadballa não foi expulso do Power Couple. A informação foi confirmada pela assessoria da Record e também por um tweet de Adriane Galisteu, apresentadora do reality, na tarde desta terça.

A polêmica começou ainda na noite de ontem, 9. Brenda e Matheus ganharam a chance de refazer a prova – o motivo não ficou claro para os espectadores já que a disputa não foi exibida na íntegra. Os demais casais ficaram incomodados quando descobriram que os colegas haviam ganhado uma segunda chance, principalmente Hadballa.

Quando “Bretheus” retornou da disputa, 0 ex-BBB começou a gritar: “Circo é c*ralho!”. Brenda e Matheus rebateram as ofensas, mas o áudio não estava claro. Hadballa chegou a dizer que tem ‘cisma’ da Record e que só aceitou participar da disputa devido ao valor do cachê oferecido

Em seguida, o Playplus cortou a transmissão do pay-per-view, conforme relato por internautas que acompanhavam o programa.

Na manhã desta terça, os espectadores notaram que Hadballa e Eliza haviam sumido da mansão Power. Às 13h35, horário de Brasília, quanto todos estavam na sala, os dois não apareceram e também não participaram do almoço. Na web, internautas começaram a levantar suspeitas de que o casal poderia ter sido expulso ou pedido para deixar a competição.

Foi apenas às 14h que o casal retornou, enquanto todos os outros competidores se arrumavam para deixar a sede – a prova dos homens vai ser realizada fora do ambiente usual.

Todos os casais seguem na competição e agora estão indo para um prova externa! #PowerCouple — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) May 10, 2022

Quem já foi expulso do Power Couple?

O casal Diego Grossi e Franciele Almeida foram expulsos do Power Couple na edição de 2018. Eles foram eliminados após o rapaz ameaçar a integridade física de Anderson, marido de Munik.

“Se não me segurar, vou arrebentar sua cara”, disse Diego para Anderson. Os dois começaram a discutir sobre qual seria o melhor caminho para voltar ao confinamento após uma saída noturna. A briga precisou ser apartada por Marlon, que deslocou o ombro enquanto acalmava os colegas.

Apesar da agressão física não ter ocorrida de fato, ameaça como essa já é motivo para desclassificação, de acordo com as regras do programa.

Em A Fazenda, outro reality da Record, as expulsões são mais recorrentes. No ano passado, Nego do Borel foi desclassificado após ser acusado de assediar sexualmente a modelo Dayane Mello. Outros participantes que já deixaram o programa após quebrarem as regras foram Duda Yankovich (A Fazenda 4), Lucas Barreto (A Fazenda de Verão), Nadja Pessoa (A Fazenda 10), Catia Paganote (A Fazenda 10) e Phellipe Haagensen (A Fazenda 11).

