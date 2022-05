Como funciona o programa Power Couple? Entenda a dinâmica do reality

A competição entre casais comandada por Adriane Galisteu não segue o padrão de outros realities da Record TV. O programa tem um formato diferente para premiar os participantes, ganha três disputas semanais e ainda conta com uma sala de apostas. Afinal, como funciona o programa Power Couple? Veja como é planejado o reality.

Como funciona o programa Power Couple?

O Power Couple é uma competição em dupla, ou seja, um casal é coroado vencedor e não apenas uma pessoa. Durante o confinamento, que dura cerca de três meses, os participantes realizam três provas semanalmente: a prova dos homens, a prova das mulheres e a prova dos casais.

Quando os homens competem entre eles, as mulheres precisam fazer apostas nos maridos. Quando as mulheres competem entre elas, quem faz as apostas são os homens. Esse valor vai sendo somado, pois será importante no final da temporada.

As disputas entre homens e mulheres são alternadas. Ou seja, se nesta segunda-feira foi realizada a prova dos homens, na terça-feira será a vez das mulheres e na outra semana a ordem será invertida, e por aí vai. Já nas quartas, é sempre dia do casal competir lado a lado.

É importante vencer essa disputa para ganhar regalias na casa, como imunidade e o poder de distribuir os quartos de cada casal. Neste mesmo dia é formada a D.R da semana. A D.R do programa Power Couple funciona como o paredão do BBB ou a roça de A Fazenda, é quando os participantes correm risco de sair do reality.

As votações no programa Power Couple funcionam da mesma forma que em A Fazenda, ou seja, os votos são a favor. Assim, o público indica quem quer que permaneça no programa e o casal menos votado é eliminado. As eliminações acontecem nas quintas.

Durante a sexta-feira, o público acompanha a convivência dos participantes no confinamento e aos sábados, acontece uma festança na casa. De domingo não há programa na Record, mas a exibição 24 horas do Pay Per View continua.

Quem já apresentou o programa?

Ao longo de seis temporadas, o Power Couple já ganhou três apresentadores diferentes. As duas primeiras edições foram apresentadas pelo empresário Roberto Justus. Em 2018, o comando do programa passou para as mãos de Gugu Liberato, que ficou a frente do reality até 2019.

Como Gugu faleceu – em novembro de 2019, após um acidente doméstico – a Record precisou encontrar outro apresentador. Em 2020, não houve temporada nova por conta da pandemia, mas em 2021, a competição retornou às telinhas e ganhou Adriane Galisteu como apresentadora. A loira continua na edição de 2022.

Como Como funciona o prêmio do Power Couple?

O prêmio do Power Couple funciona diferente de outros programas. Na atração, não há valor fixo a ser entregue aos campões, pois eles terão que acumular sua bolada ao longo da competição. Funciona assim: os casais participantes podem somar até R$ 1 milhão, mas conforme vão perdendo provas ou apostando pouco dinheiro semanalmente, acumulam valores diferentes em suas contas.

Por isso, na grande final de cada temporada, o vencedor e a vencedora saem com valores diferentes de outros campeões. Por exemplo, na primeira edição, Laura Keller e Jorge Sousa saíram do programa com o prêmio de R$ 697 mil, já no ano passado, os vencedores levaram a quantia de R$ 403 mil. A performance dos casais durante as provas da edição determina se eles terão um prêmio alto ou não.

Veja como foi a grande final de 2021:

Participantes do Power 2022

Nesta temporada, 13 casais competem pelo prêmio do programa. Este tem sido o número de competidores desde a quarta edição do programa, de 2019. Antes, a Record selecionava um número menor de casais: foram 8 na primeira edição e 11 na segunda e terceira temporada.

Conheça os atuais competidores:

– Erika Dias e Dinei – Administradora e ex-jogador de futebol

– Anne Duarte e Pe Lanza – Especialista em marketing e cantor

– Andréia Andrade e Nahim – Empresária e cantor

– Michele Passa e Bruno Passa – Influenciadores digitais

– Gabi Augusto e Cartolouco – Influenciadora digital e jornalista esportivo

– Ivy Moraes e Fernando Borges (Nandinho) – Influenciadora e é empresário

– Brenda Paixão e Matheus Sampaio – Influenciadores digitais

– Daiana Araújo e Rodrigo Mila – Cabelereira e DJ

– Karoline Menezes e Mussunzinho – Assessora e ator

– Luana Andrade e João Hadad – Publicitária e ex-De Férias com o Ex

– Adryana Ribeiro e Albert Bressan – Cantora e empresário

– Baronesa e Rogério – Empresários e pais de MC Gui

– Eliza e Hadballa – Preparadora física e ex-jogador de futebol

