Silveirinha (Ary Fontoura) guarda o segredo sobre Halley é filho de quem em A Favorita. O empresário está envolvido no sumiço do filho de Donatela (Cláudia Raia) e trará a verdade à tona em breve na novela. Cilene (Elizângela), que criou o rapaz como se fosse seu filho, será uma personagem fundamental para que a protagonista descubra a verdade.

Halley é filho de quem em A Favorita? Conheça o segredo da novela

Halley (Cauã Reymond) é filho de Donatela em A Favorita. No começo da trama, Silveirinha inventa ser pai do rapaz para encobrir um crime que cometeu no passado, mas logo a verdade virá à tona.

Há mais de vinte anos, quando Donatela e Marcelo (Flávio Tolezani) se casaram, o casal teve um filho, Mateus, que foi sequestrado logo depois de nascer. A madame ficou desesperada para tentar descobrir onde a criança estava, mas nunca mais teve notícias do garoto.

Mateus foi sequestrado por Silveirinha. O empresário ficou com raiva de Donatela por ela ter decretado o fim da dupla sertaneja Faísca e Espoleta e raptou a criança assim que ela nasceu para pedir resgate. No entanto, ao levar o garotinho para casa, ele mentiu para Cilene e disse que o bebê era órfão. Sua ex-mulher se apegou a Mateus e Silveirinha desistiu de devolvê-lo para a mãe biológica – foi então que o menino passou a ser criado como se fosse filho da manicure e recebeu o nome de Halley.

Cilene só descobriu da falcatrua do ex-marido depois que Flora (Patrícia Pillar) deixou a prisão. Ao lado de Silveirinha, a loira chantageou a cafetina para que ela mudasse o depoimento e culpasse Donatela pela morte de Marcelo ou ela contaria para todos que Halley na verdade é Mateus.

Assustada com a possibilidade de ser envolvida no crime, Cilene cede à chantagem dos golpistas e acusa Donatela de ter atirado na rapaz, o que a levou para a prisão.

No entanto, a consciência de Cilene pesa e ela decide escrever uma carta confessando tudo. A cafetina deixa claro que não sabia que o garoto era fruto de um sequestro e acreditava que ele era um sobrinho órfão de Silveirinha. A primeira pessoa a encontrar o texto é Manu (Emanuelle Araújo), que conta para Halley toda a verdade – a revelação só ocorre por volta do capítulo 150.

A carta também é encontrada pelo jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia), que a entrega nas mãos de Donatela. O reencontro entre mãe e filho só acontece na reta final da trama. “Eu não quero forçar barra nenhuma. Eu sei que a Cilene é tua mãe, foi ela que te criou e vai ser assim pro resto da vida”, dirá a madame. Os dois, porém, vão se aproximar e ter uma relação de mãe e filho.

Lara e Halley são irmãos?

Ao descobrir que é filho de Donatela, Halley rompe o relacionamento com Lara (Mariana Ximenes) por acreditar que ele e a mocinha são irmãos, já que até então todos achavam que a loira era fruto da relação de Flora com Marcelo.

No final da trama, será revelado que Lara não é filha de Marcelo, mas de Dodi (Murilo Benício). Flora mentiu sobre a paternidade de sua filha para que ela pudesse herdar toda a fortuna da família Fontini sozinha. Além de sentir ciúmes do amante, esse foi mais um motivo que levou a vila a matar o ricaço, já que ele havia descoberto toda a verdade. Sendo assim, o verdadeiro herdeiro da fortuna dos Fontini é Halley e não Lara.

Lara e Halley ficam juntos no final de A Favorita após a história de seus pais ser tirada a limpo. Será apenas nos capítulos finais que os dois vão reatar o namoro, já que antes disso a mocinha ainda estará dividida entre o herdeiro e Cassiano (Thiago Rodrigues).

O que acontece com Lara no final de A Favorita?

Lara terá um papel importante no final de A Favorita. Quando Flora decide matar Donatela e Zé Bob durante a lua de mel dos pombinhos, a loira aparece no hotel em que sua mãe de criação está hospedada, ao lado de Irene (Glória Menezes) e Silveirinha, e aponta uma arma para a vilã.

“Olha só pra isso, a vaquinha resolveu agir”, debocha a vilã. “Atira, Lara, e então você será uma assassina como eu. Atira na sua mãe”. A mocinha reage: “você não é a minha mãe. A minha mãe é a Donatela!”. Lara atira na vilã, que sobrevive e vai direto para a cadeia no último capítulo.