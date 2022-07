Resumo da novela A Favorita final: 5 desfechos da novela

Folhetim está sendo reprisado pela primeira vez no Vale a Pena Ver de Novo

O resumo da novela A Favorita final terá Flora (Patrícia Pillar) sendo desmascarada, o casamento de Donatela (Cláudia Raia) e Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia), Lara (Mariana Ximenes) atirando na própria mãe, a volta de Silveirinha (Ary Fontoura) a vida de empresário e mais.

Flora é desmascarada – resumo da novela A Favorita final

Os crimes de Flora finalmente serão expostos na reta final de A Favorita. Primeiro, será Lara quem vai descobrir o verdadeiro caráter de sua mãe biológica após Halley (Cauã Reymond) expor toda a verdade. Em um primeiro momento, a mocinha não acredita no rapaz, mas fica desconfiada e começa a investigar por conta própria.

Ela liga os pontos de fato quando descobre que a casa na qual ficou quando foi sequestrada foi alugada sob o nome de Sandra Maia, que já foi usado por sua mãe biológica antes.

Depois, é a vez de Irene (Glória Menezes) descobrir a verdade sobre a loira. A idosa ouve uma conversa entre a megera e Silveirinha (Ary Fontoura) em que a vilã confessa ter matado Marcelo (Flávio Tolezani) e ainda fala mal da ricaça: “não dá pra acreditar como essa velha [Irene] é tapada. Ela me adora, Silveirinha. Dá pra entender uma coisa dessas?”

Por fim, Donatela arma o plano final para desmascarar Flora na frente de todos de vez. A madame finge querer se reaproximar da ex-colega e a convida para fazer um show em um teatro para os fãs da antiga dupla Faísca e Espoleta. A perua então diz que não quer mais se apresentar, o que irrita a vilã, que lhe dá um tiro – no entanto, as balas da arma da megera foram substituídas por festim.

Donatela finge estar morrendo e faz com que a rival confesse ter matado Dodi (Murilo Benício), Salvatore (Walmor Chagas), Marcelo e Maíra (Juliana Paes). As luzes do teatro se acendem após a confissão, Flora vê que a plateia estava cheia e que todos agora sabem de seus crimes.

Donatela se casa com Zé Bob e Silveirinha é esfaqueado durante festa

Flora será presa pelos assassinatos que cometeu ao longo da novela A Favorita, mas conseguirá fugir da prisão. Enquanto isso, Donatela e Zé Bob realizam sua cerimônia de casamento, mas claro que a vilã não vai dar paz para os pombinhos.

A loira consegue se infiltrar na festa fingindo ser uma das garçonetes que servem os convidados. Quando vê sua ex-comparsa no local, Silverinha logo vai atrás dela. “Danadinho. Me achou! Você sabe que eu não poderia ficar de fora dessa festa”, debocha a mãe biológica de Lara. “Chega, Flora, você não vai fazer nenhum mal a Donatela”, diz o idoso.

Silveirinha diz que vai impedir qualquer ação de Flora, que debocha pelo empresário ter virado “santinho”. “Você acha que Deus te perdoou? Vai querer ir pro céu junto com o Marcelo, Gonçalo e Salvatore?”, continua. A megera fere o empresário com uma faca, mas não consegue matá-lo.

Lara atira em Flora e vilã vai presa

Não satisfeita com sua vilania no casamento de Donatela, Flora ainda aparece na lua de mel do casal. A megera invade o quarto em que os pombinhos estão hospedados e debocha dos rivais, enquanto segura uma arma de fogo: “como é que vocês não possuem serviço de quarto? Eu mesma vou servir vocês”.

Nesse momento, Lara liga para Donatela, mas Flora joga o celular da rival dentro da jarra de suco. A mocinha estranha o fato de sua mãe de criação não ter atendido e decide ir para o hotel onde ela está hospedada, acompanhada de Irene e Silveirinha.

Antes que Flora possa fazer qualquer mal para os recém-casados, o trio chega ao local, e Lara pega a arma de sua avó. “Olha só pra isso, a vaquinha resolveu agir”, debocha a vilã. “Atira, Lara, e então você será uma assassina como eu. Atira na sua mãe”. A mocinha reage: “você não é a minha mãe. A minha mãe é a Donatela!”.

Lara atira em Flora, mas a bala pega no ombro da megera, que sobrevive. A assassina se recupera do tiro que levou e volta para a cadeia, onde é maltratada pelas outras presidiárias.

Silveirinha volta a ser empresário

Depois de ‘trocar de lado’ para ajudar na vingança contra Flora, Silveirinha terá um final de redenção em A Favorita. Ela será esfaqueado por Flora durante o casamento de Donatela, mas vai conseguir se recuperar do ferimento e ainda ajudará a colocar a megera na cadeia.

Também será descoberto que foi ele quem sequestrou Halley, filho de Donatela, quando ainda era bebê. O vilão raptou a criança para pedir resgate, mas deixou que Cilene (Elizângela) criasse o garoto como se fosse seu filho pois ela estava apegada ao bebê. Apesar do grande trauma que causou na vida da madame, ele será perdoado.

No resumo da novela A Favorita final, depois da prisão de Flora, Silveirinha volta a ser empresário e consegue uma nova dupla sertaneja infantil pra cuidar da carreira.

Final feliz para Lara e Halley

Lara e Halley finalmente vão conseguir ficar juntos no final de A Favorita. Os dois começaram a se envolver quando o rapaz ainda trabalhava de segurança para a loira, mas se afastam quando descobre-se que o rapaz é o filho perdido de Donatela.

Eles acreditam ser meios-irmãos, já que acreditava-se que Lara era filha de Marcelo. No entanto, é revelado que a loira é fruto do relacionamento de Flora com Dodi, ou seja, além de não ser irmã de Halley, ela não é herdeira da fortuna dos Fontini.

Esclarecida a relação familiar entre eles, os dois ficam juntos no último capítulo de A Favorita.