Cilene A Favorita morre? Qual o final da personagem

A personagem da atriz Elizângela foi a principal testemunha do assassinato de Marcelo. O depoimento da manicure ajudou a colocar Flora na cadeia, mas depois que a loira deixa a prisão, Cilene acaba nas garras da vilã por ter um segredo. Cilene A Favorita morre e é mais uma das vítimas de Flora? Cenas finais da personagem acontecem após casamento de Donatela e Zé Bob.

Cilene A Favorita morre no final da novela?

Cilene não morre em A Favorita. Para a sorte da manicure, ela deixa o casamento de Zé Bob e Donatela mais cedo e nem dá de cara com Flora, que se infiltrou na festa. Para quem não lembra, nos últimos capítulos, durante a ida de Donatela e seu novo amado ao altar, Silveirinha avisa Halley e Cilene que acredita que Flora está no casamento.

Os três procuram pela vilã, mas nenhum deles obtém sucesso. Após Donatela e Zé Bob trocarem seu votos e se tornarem marido de mulher, Halley recebe uma importante ligação. Ele é avisado que Maria do Céu está dando a luz e que a família da moça se recusa a levá-la a um hospital por causa de uma tradição da família: o costume dita que as mulheres da família precisam ter seus bebês embaixo de uma árvore.

O rapaz se desespera e deixa a festa. Também preocupada, Cilene o acompanha. Enquanto os dois vão embora, Silveirinha dá de cara com Flora e é esfaqueado. Cilene e Halley vão atrás de Maria do Céu e o personagem de Cauã Reymond chega a tempo de assistir ao nascimento do filho.

As cenas finais de Cilene são durante o nascimento de seu neto. Ela acompanha tudo de perto e sugere que a moça vá para um hospital, mas a personagem de Débora Secco acaba dando a luz embaixo de uma árvore como sua família queria. Todos comemoram a chegada do bebê, que recebe o nome de Marcelo Edivaldo Donizeti, e depois disso Cilene não aparece mais na trama.

Qual o segredo de Cilene em A Favorita?

Cilene guarda um segredo por grande parte da trama. A manicure esconde que Halley é na verdade Matheus, o filho perdido de Donatela. A verdade é que Cilene não sabia disso desde que o menino era pequeno. Tudo vem a tona depois que Flora aparece na casa da cafetina enquanto planeja sua vingança contra Donatela. A vilã sabe a verdade por causa de Silveirinha, que foi quem sequestrou o menino quando ele tinha seis meses de idade, e ao revelar tudo para Cilene, resolve chantageá-la.

Cilene fica em choque ao descobrir que seu filho não é um órfão como pensava. Ela acaba nas mãos de Flora e Silveirinha, pois tem medo do que irá acontecer caso a verdade apareça. Primeiro, a manicure diz que não irá prejudicar Donatela a pedido de Flora, mas depois ela acaba voltando atrás de sua decisão e mente em um novo depoimento. Cilene faz o que a vilã tanto queria e diz na delegaria que mentiu 18 anos atrás e que quem realmente atirou em Marcelo foi Donatela.

Mais tarde, com medo de sua vida estar em risco, Cilene revela seu grande segredo em uma carta. Ela conta como recebeu Halley pela primeira vez em sua casa e que não sabia que o menino havia sido roubado por Silveirinha. Depois, essa carta vai parar nas mãos de Manu (Emanuelle Araújo) e Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia). Por conta da carta, Donatela e Halley descobrem a verdade.

