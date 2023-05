História de A Culpa é das Estrelas é real?

A atriz Shailene Woodley como Hazel Grace no filme A Culpa é das Estrelas (à esquerda) e o autor do livro, John Green (à direita) - Foto: Reprodução/Divulgação

Um dos maiores sucessos da carreira do autor estadunidense John Green, A Culpa é das Estrelas foi uma febre no meio literário no primeiros anos da década de 2010 e ganhou adaptação para os cinemas em 2014. Uma questão bastante levantada quando a obra vira pauta é se a história apresentada no livro é verídica ou pura invenção?

Quem inspirou o filme A Culpa é das Estrelas?

O romance A Culpa é das Estrelas, vivido entre Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) e Augustus Waters (Ansel Elgort) - casal adolescente que se conhece em um grupo de apoio para crianças com câncer na trama - é ficcional, mas a personagem principal tem algumas inspirações na vida real. Esther Grace Earl era fã do trabalho de Green e se tornou amiga do autor em seus últimos anos de vida.

Esther Grace Earl foi uma adolescente estadunidense que morreu aos 16 anos de idade, em agosto de 2010. A garota foi diagnosticada com um câncer da tireoide aos 12 anos de idade e passou por estágios bem agressivos da doença.

Além do nome do meio da personagem do livro, Hazel Grace, ser uma homenagem a Esther Grace, a adolescente também precisou usar tubos de oxigênio para auxiliar na respiração com o avanço da doença, como a jovem vivida por Shailene Woodley nos cinemas. No entanto, Hazel não é um retrato exato de Esther e ganhou uma trama criada por Green.

Esther e o autor John Green se conheceram em 2009, durante a LeakyCon, uma convenção sobre o universo de Harry Potter que foi realizada em Boston. O escritor revelou na abertura do livro A Estrela que Nunca vai se Apagar que Esther o abordou, revelou ser fã de seu vlog e pediu para tirar uma foto. Os dois conversaram durante o evento e acabaram trocando contato.

Autor e fã passaram a conversar pela internet, usando o Skype, salas de bate-papo, e se tornaram amigos. Esther faleceu no ano seguinte. John Green não começou a escrever A Culpa das Estrelas após conhecer Esther, pois já trabalhava na obra há quase dez anos, mas conseguiu mover a trama e personagens de maneira diferente depois que teve contato com as experiências da adolescente.

"Ela me ajudou a imaginar adolescentes mais compreensivos do que eu acreditava que eles pudessem ser, e seu charme e sua ironia inspiraram o livro também. Mas a personagem Hazel é muito diferente de Esther e a história de Hazel não é a de Esther", explicou também na introdução de A Estrela que Nunca vai se Apagar.

O livro A Culpa é das Estrelas foi lançado em 2012 e nas páginas iniciais da obra John Green dedicou o projeto a Esther Grace Earl. A obra se tornou um fenômeno literário e ganhou adaptação para os cinemas dois anos mais tarde.

Além disso, também foi lançado no começo de 2014 o livro A Estrela que Nunca vai se Apagar em homenagem a Esther, obra biográfica que reúne trechos de diários, textos, cartas e desenhos de Esther, além de fotografias e relatos dos familiares e amigos da jovem.

Onde assistir A Culpa é das Estrelas?

O filme A Culpa é das Estrelas está disponível no catálogo do Disney+. Atualmente, o site tem três planos disponíveis para novos assinantes, apenas o Disney+ por R$ 33,90 ao mês, o Disney + Star+ por R$ 55,90 ou o pacote que compila Disney + Star + Lionsgate+ por R$ 59,90 ao mês.

A história do longa adapta o livro escrito por John Green e conta a história de Hazel Grace e Augustus Waters. A garota só está viva por causa de uma droga experimental que fez milagre em sua vida e usa um tubo de oxigênio o tempo todo. Ao comparecer a uma reunião de um grupo de apoio, ela conhece Augustus, jovem que amputou uma perna devido a um câncer nos ossos.

Um encontro aparentemente comum se torna algo que mudará a vida de ambos ao decorrer da história. O amor e experiência dos jovens cresce, mas obstáculos também fazem parte do caminho. Conheça A Culpa é das Estrelas:

