Filme de mulheres na NASA, Estrelas Além do Tempo é uma história real?

O filme Estrelas Além do Tempo é uma história real ou não? Filme é baseado em fatos! Conheça as matemáticas abordadas na obra - Foto: Reprodução/Divulgação/Twentieth Century Fox

Com as atrizes Octavia Spencer, Taraji P. Henson e Janelle Monáe, Estrelas Além do Tempo traz uma história que emocionou muita gente sobre mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA nos anos 1960, em plena época de segregação racial. Uma dúvida que fica no ar é se a trama apresentada no filme é uma história real ou ficcional.

Para quem não sabe, o filme Estrelas Além do Tempo é adaptação de uma história real e as personagens principais abordadas na história - Mary Jackson, Dorothy Vaughan e Katherine Johnson - existiram de fato.

Nenhuma das três está viva, Mary faleceu em fevereiro de 2005, aos 83 anos, Dorothy se foi em novembro de 2008, aos 98 anos de idade, e Katherine tem a morte mais recente. A norte americana morreu em fevereiro de 2020, aos 101 anos de idade, e por isso foi a única entre elas a ver o filme Estrelas Além do Tempo ser lançado.

Mary se formou em 1942 pela Hampton University e se tornou a primeira engenheira negra aeroespacial do National Advisory Committee for Aeronautics (a NASA). Em 2020, foi anunciado que a sede da agência em Washington seria rebatizada com seu nome.

Dorothy se formou uma década antes, em 1929, na Wilberforce University. Já Katherine, além de matemática, também foi física e se formou em 1937 pela West Virginia State University. As três receberam a Medalha de Ouro do Congresso dos Estados Unidos, a maior honraria para um cidadão estadunidense.

Katherine recebeu sua homenagem ainda em vida, em 2015, pelas mãos do ex-presidente Barack Obama. Já Dorothy e Mary receberam a medalha postumamente.

A história do filme Estrelas Além do Tempo de 2016 segue a trajetória do trio de mulheres matemáticas que se tornaram peças fundamentais em uma operação da NASA em plena corrida espacial na Guerra Fria. A missão era lançar o astronauta John Glenn para a órbita da Terra e traze-lo de volta em segurança.

Famosa cena do banheiro não aconteceu na vida real

Apesar de ser baseado em uma história verdadeira e personagens da vida real, o filme Estrela Além do Tempo ainda tem sua licença poética e por isso traz alguns momentos inventados. Por exemplo, aquela famosa cena do banheiro, em que o personagem de Kevin Costner, o líder do projeto Alfred Harrison, quebra a placa que mostrava que o banheiro na sede da agência era apenas para mulheres brancas.

Tudo acontece porque Katherine precisa andar longas distâncias para conseguir usar um banheiro que permite pessoas negras.

No entanto, não foi assim que aconteceu na vida real. No livro que inspirou o filme, também chamado de Estrelas Além do Tempo (e Hidden Figures em inglês), a autora Margot Lee Shetterly revela que não houve intromissão de Al Harrison no assunto.

É informado no livro que Katherine nem havia percebido que o banheiro era segregado e o usava normalmente, até que recebeu um aviso sobre o assunto. "Na ocasião, ela simplesmente se recusou a mudar seus hábitos, recusou-se até a entrar no banheiro para negras. E pronto. Nunca mais ninguém disse uma palavra sobre o assunto", conta Shetterly.

Onde assistir o filme Estrelas Além do Tempo?

O filme Estrelas Além do Tempo está disponível no catálogo da Disney+. O total original do longa metragem dirigido por Theodore Melfi é de 2 horas e 9 minutos.

Por enquanto, no site da plataforma streaming as ofertas de planos e combos disponíveis são: de R$ 27,90 por mês pelo Disney+, de R$ 45,90 ao mês pelo Disney+ e também o Star+ ou de R$ 55,90 ao mês pelo Disney+, Star+ e Lionsgate+ juntos.

Filmes sobre racismo para assistir