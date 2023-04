Sessão da Tarde da semana: filmes de 1 a 5 de maio 2023

A Sessão da Tarde da semana está recheada de opções nesta primeira do mês, entre os dias 1 e 5 de maio de 2023. Ao longo da semana, o público irá acompanhar alguns sucessos de público, como o badalado A Culpa é das Estrelas e também trará filme que foi indicado ao Oscar, como Cavalo de Guerra, de Steven Spielberg.

Não haverá mudanças na programação desta semana, assim os filmes começam na faixa das 15h40, depois da exibição da novela Chocolate com Pimenta. Veja a programação completa!

O Touro Ferdinando abre a Sessão da Tarde da semana - 1 de maio

No feriado de 1º de maio, o público irá acompanhar na Sessão da Tarde a animação O Touro Ferdinando. A produção foi dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha e lançada em 2017. A dublagem em português do protagonista ficou com o ator Duda Ribeiro, conhecido por emprestar a voz ao Batman em algumas animações, Oliver Queen em Arqueiro Verde, Franky em One Piece, entre outros.

Na história do filme de segunda-feira da sessão da tarde da semana, o personagem Ferdinando é apresentado. Ele é um touro gigante que tem um coração maior ainda. Por azar, o animal acaba confundido com um animal perigoso e por isso é capturado e separado de sua família.

Título Original: Ferdinand

Direção: Carlos Saldanha

Nacionalidade: Americana e Inglesa

Horário: 15h40

Assista ao trailer:

A Culpa É das Estrelas vai passar na terça-feira, 2 de maio

Escrito por John Green, o livro A Culpa É das Estrelas se tornou uma febre no meio literário jovem quando foi lançado lá em 2012. Pouco depois, em 2014, saiu a adaptação para os cinemas estrelada por Shailene Woodley e Ansel Elgort, dirigida por Josh Boone. O filme será exibido na Sessão da Tarde da semana na terça-feira.

A trama segue dois jovens, Hazel Grace Lancaster, diagnostica com um câncer agressivo e que só está viva devido a uma droga experimental milagrosa, e Augustus Waters, um garoto que ela conhece em um grupo de apoio para crianças doentes. O encontro dos dois faz com que tudo mude na vida de ambos.

Título Original: The Fault In Our Stars

Elenco: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Willem Dafoe, Laura Dern, Sam Trammell

Direção: Josh Boone

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40

Veja o trailer do filme de terça:

Uma Chance Para Lutar é o filme da quarta-feira, 3 de maio

Uma Chance Para Lutar já passou na TV Globo antes e é atração da sessão da tarde da semana. O filme é de 2021 e traz uma história real, a do lutador de MMA Nick Newell.

Interpretado pelo ator Cody Christian, o rapaz é um lutador diferente da maioria, por ter um braço só. Ele conquista uma rara chance de poder lutar em um campeonato de pesos-pena e luta para vencer por ele, mas também aqueles que se parecem como ele.

Título original: Notorious Nick

Elenco: Cody Christian, Elisabeth Röhm, Kevin Pollak, Barry Livingston, Cameron James Matthews, Samuel Evan Horowitz

Direção: Aaron Leong

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40

Assista ao trailer do filme:

Cavalo De Guerra na Sessão da Tarde da semana - Quinta-feira, 4 de maio

O filme de quinta-feira é obra do aclamado diretor Steven Spielberg. O longa lançado em 2011 se passa durante a Primeira Guerra Mundial e foi indicado a 6 Oscars, melhor filme, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor edição de som, melhor mixagem de som e melhor design de produção.

A trama mostra o jovem Albert (Jeremy Irvine), que tem um cavalo, Joey, que acaba vendido ao exército e enviado à Europa durante a guerra em 1914. Os dois eram muito ligados e enquanto Joey impressiona a todos por sua coragem, Albert se pergunta se verá o companheiro novamente e tenta reecontrá-lo.

Título Original: War Horse

Elenco: Emily Watson, David Thewlis, Peter Mullan, Niels Arestrup, Tom Hiddleston, Jeremy Irvine

Direção: Steven Spielberg

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40

Veja o trailer do filme da Sessão da Tarde da semana:

De Repente Uma Família encerra a Sessão da Tarde da semana na sexta-feira, 5 de maio

O filme De Repente Uma Família se inspira na história de vida do diretor e roteirista Sean Anders e traz o casal Pete (Mark Wahlberg) e Ellie (Rose Byrne), que decide que chegou a hora de formar uma família.

A dupla entra no sistema de adoção e começa o processo para adotar uma criança, mas acabam com três filhos quando esbarram em um trio de irmãos que precisa de carinho. Eles decidem assumir a tarefa, mas não sabiam que seria tão difícil.

Título Original: Instant Family

Elenco: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Octavia Spencer, Tig Notaro

Direção: Sean Anders

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40

Assista:

Outros filmes na Globo desta semana

Segunda-feira (01/05)

Tela Quente - 22h25: 1917

Sexta - feira (05/05)

Corujão I - 03h15: Golpe De Risco