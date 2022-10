Hoje tem jogo na Globo? Programação de domingo ao vivo – 02/10

O Brasileirão se encaminha para a reta final, com as vagas para as competições, a briga pelo título e a luta contra o rebaixamento se afunilando cada vez mais. Mesmo com o primeiro turno das eleições neste domingo, o torcedor se hoje tem jogo na Globo, 2 de outubro, para assistir.

Hoje tem jogo na Globo?

Não tem jogo na Globo hoje, domingo em 02 de outubro de 2022. Por conta do primeiro turno das eleições em todo o Brasil, a CBF suspendeu todos os jogos do futebol e, por isso, a emissora carioca não vai transmitir futebol. A programação será retomada durante a semana, com a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

Sem o futebol na Globo de domingo, a ‘Domingão com Huck’ vai começar às 15h30 (Horário de Brasília), seguido dos giros das eleições ao longo da programação e, a partir das cinco da tarde a contagem dos votos (Boca de Urna/Apuração) vai começar, de acordo com cada estado.

A emissora transmite a apuração das eleições neste primeiro turno para todos os estados do Brasil. Enquanto isso, o Brasileirão tem uma pequena pausa.

Programação da Globo hoje

Agora que você já sabe se hoje tem jogo na Globo ou não, confira a programação completa da emissora carioca neste domingo, com a mudança devido ao primeiro turno das eleições no Brasil em 2022.

Porém, atente-se ao fato de que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Santa Missa

06:45 Programação Local

07:15 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:00 Giro Eleições

08:10 Globo Rural

09:30 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:00 Giro Eleições

12:10 Temperatura Máxima – Depois Daquela Montanha

13:45 Pipoca da Ivete

15:00 Domingão com Huck

15:15 Giro Eleições

15:30 Domingão com Huck

17:00 Eleições 2022 – Boca de Urna

18:00 Fantástico

23:30 Giro Eleições

23:45 Vai Que Cola

00:10 Domingo Maior –Planeta Dos Macacos: A Guerra

02:15 Faixa da Madrugada

Qual é o próximo jogo na Globo?

A programação de futebol na Globo retorna na próxima quarta-feira, 5 de outubro, com a 30ª rodada da Série A no Campeonato Brasileiro, a primeira divisão do futebol.

Na faixa das 21h30 (horário de Brasília), dois jogos serão transmitidos para diferentes estados, de acordo com a escala de transmissões da emissora. O primeiro é o embate entre Santos e Atlético Mineiro, enquanto o outro é o duelo entre Flamengo e Internacional, direto do Maracanã.

Santos x Atlético MG

30ª rodada do Brasileirão

Quarta-feira, 05/10 às 21h30 (Horário de Brasília)

Flamengo x Internacional

30ª rodada do Brasileirão

Quarta-feira, 05/10 às 21h30 (Horário de Brasília)

