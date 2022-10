Quem foi campeão da Sul-Americana 2022: del Valle conquista 2º título

O Independiente Del Valle é quem foi campeão da Sul-Americana 2022! O elenco venceu o São Paulo por 2 x 0 neste sábado, 1º de outubro, e conquistou o segundo título da competição! O palco do confronto foi o Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, enquanto os gols foram de Lautaro Díaz e Lorenzo Faravelli.

O primeiro título do Independiente Del Valle na Sul-Americana foi conquistado em 2019, quando ganhou do Colón na final.

Quem foi campeão da Sul-Americana foi Independiente del Valle

Ao vencer o São Paulo por 2 x 0 neste sábado, o Independiente Del Valle é quem foi campeão da Copa Sul-Americana 2022! Em jogo realizado na Argentina, em 1º de outubro, o elenco equatoriano levanta o troféu pela segunda vez na história. O primeiro título foi conquistado em 2019, no Estádio General Pablo Rojas.

O time campeão do Independiente Del Valle, comandado por Martín Anselmi, foi para campo com: Ramírez; Chávez, Segovia, Schunke, Carabajal, Fernández; Angulo Solorzano, Faravelli, Pellerano; Díaz e Sornoza.

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DA COPA SUL-AMERICANA:

Sábado, tarde quente no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. Nas arquibancadas, a torcida do São Paulo transparecia com as camisas brancas e tricolor, nas cores preto, vermelho e branco.

Os times entraram em campo para a execução do hino brasileiro e equatoriano. Na torcida, o barulho crescia e estava cada vez mais alto. Início de jogo, o Tricolor buscou logo de cara abrir o placar, mas esbarrou na boa marcação.

Aos 11 minutos, a primeira boa oportunidade do jogo saiu dos pés de Lautaro Díaz. Na defesa, Felipe Alves trabalhou bem com o pé direito e impediu o ataque. Porém, o elenco são paulino tomo um baque minutos depois. Com 13 minutos no relógio, a defesa do São Paulo errou a saída, não fez o corte e Lautaro, dentro da área, recebeu de Faravelli onde, em chute cruzado, abriu o placar.

A partir daí, o Del Valle ampliou o seu domínio na final. Calleri respondeu para o Tricolor aos 16, mas o chute foi muito fraco. Aos 17, Sornoza de fora da área mandou direto para o goleiro Felipe Alves que defendeu.

Principal jogador de ataque dos brasileiros, Calleri aos 19 minutos chegou bem na área, mas acabou desarmado pela defesa rival. Foi assim até o apito do intervalo, com o argentino pressionando a defesa dos equatorianos.

A última oportunidade saiu aos 38, com o impedimento marcado. No finalzinho do primeiro tempo, o Del Valle pouco apareceu. Com o apito, os jogadores foram para o vestiário.

Assista ao gol de Lautaro Díaz.

TRÊS rebatidas ruins do São Paulo, gol do Independiente Del Valle pic.twitter.com/FlWntZwAuG — Mauro Cezar (@maurocezar) October 1, 2022

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DA COPA SUL-AMERICANA:

Se no primeiro tempo o desempenho do São Paulo foi morno, o do início do segundo foi completamente diferente, em clima quente entre os jogadores. Com apenas 1 minuto, Rodrigo Nestor levou perigo para o goleiro Ramírez.

Na sequência, Igor Vinícius cruzou bem na cabeça de Calleri, mas o atacante mandou a bola na trave. Novamente aos 4, o argentino sozinho na pequena área mandou a bola pertinho do gol.

A postura do São Paulo mostrou-se completamente diferente, com pressão total em cima do Independiente Del Valle. Pablo Maia em chute cruzado, aos 8 minutos, mandou a bola para a direito do gol.

Se o Tricolor quis jogo, o Independinete mostrou-se mais resistente e catimbeiro, enquanto aguardou pelo tempo passar para se manter na vantagem do placar. Luciano apareceu aos 19 em desvio, mas mandou para tiro de meta.

O jogo ia se resolvendo para o São Paulo, mas aos 21 minutos o Del Valle conseguiu ampliar o placar com Faravelli. A jogada começou com Sornoza e, desta vez, foi Lautaro quem deu o passe para Lorenzo Faravelli e, em grande espaço na defesa tricolor, marcou o segundo gol.

Confira como foi o gol do Faravelli.

O vídeo é longo, mas mostra TOOOOOODA a troca de passes até o gol de Lorenzo Faravelli! São Paulo 0x2 Ind. Del Vallepic.twitter.com/uxLtN7TdeH#Sudamericana#SPFC #IndependientedelValle — Goleada Info (@goleada_info) October 1, 2022

O São Paulo se recuperou rápido com Calleri. Ramírez defendeu, mas o argentino ainda fez falta na área dos equatorianos. Rogério Ceni trocou jogadores para

Para evitar o terceiro, Felipe Alves pulou para defender o chute de João Ortiz. Na reta final da partida, o ataque do São Paulo tentou se recompor e buscar a reação, mas a desorganização da formação atrapalhou em cada lance. Éder chegou bem aos 36, mas estava impedido.

Galoppo, aos 40 minutos, teve praticamente a última chance do São Paulo em chute cruzado próximo da trave direita do Del Valle. Os brasileiros seguiram na busca pelo gol, enquanto o elenco equatoriano apenas se segurou na defesa.

Seis minutos de acréscimos. Se a situação poderia piorar para o São Paulo, Calleri recebeu o segundo amarelo após falta e foi expulso. Em sequência, Diego Costa também foi expulso porque também tinha amarelo. Diego acertou o rosto de Ayoví.

Sem tempo para mais nada, quem foi campeão da Sul-Americana 2022 foi o Independiente Del Valle em placar de 2 x 0, com gols de Lautaro Díaz e Faravelli.

+ Premiação da Sul Americana 2022: quanto ganha o campeão?

Quantos títulos da Sul-Americana tem o Independiente del Valle?

Agora que venceu a final de 2022, o Independiente Del Valle tem dois títulos na Copa Sul-Americana. O primeiro troféu foi conquistado em 2019, contra o Colón, da Argentina.

O elenco equatoriano venceu o Unión de Santa Fé na primeira fase, para depois passar pelo Universidad Católica, do Chile, com extrema facilidade nos dois jogos. Classificado para as oitavas de final, o elenco passou pelo Caracas e depois o Independiente, elenco argentino, nas quartas de final.

Na semifinal, venceu o Corinthians após uma vitória e um empate na volta, pronto para carimbar o passaporte para a definição da final da temporada.

O Estádio General Pablo Rojas, Assunção, no Paraguai, recebeu a disputa do Independiente del Valle e Colón no dia 9 de novembro. O grupo equatoriano abriu o placar com León, com o segundo aos 41 minutos com Sánchez.

No segundo tempo, Olivera descontou para o Colón mas nos acréscimos, Dájomea fechou o placar em 3 x 1, para dar o troféu inédito ao Independiente del Valle.

+ Saiba qual vai ser o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022

Maiores campeões da Copa Sul-Americana

Agora que você já sabe quem foi campeão da Sul-Americana em 2022, vai descobrir também os maiores campeões da história no torneio.

Boca Juniors, Independiente (Argentina), Athletico PR e Independiente Del Valle são os maiores campeões da Copa Sul-Americana, com dois títulos para cada.

Dezessete equipes já levantaram o troféu da competição. A primeira edição, idealizada pela Conmebol, aconteceu em 2002, com a vitória do San Lorenzo, da Argentina, diante do Atlético Nacional, da Colômbia.

Logo após os quatro maiores campeões, outras treze equipes também estão na lista, incluindo o Internacional e a Chapecoense.

Quer saber quem são os todos os campeões da Sul-Americana? Confira a lista completa.

Boca Juniors – 2 títulos (2004 e 2005)

Independiente del Valle – 2 títulos (2019 e 2022)

Independiente – 2 títulos (2010 e 2017)

Athletico PR – 2 títulos (2018 e 2021)

LDU Quito – 1 título (2009)

River Plate – título (2014)

Lanús – 1 título (2013)

San Lorenzo – 1 título (2002)

Cienciano – 1 título (2003)

Pachuca – 1 título (2006)Arsenal – 1 título (2007)

Internacional – 1 título (2008)

São Paulo – 1 título (2012)

Universidad de Chile – 1 título (2011)

Santa Fé – 1 título (2015)

Chapecoense – 1 título (2016)

Defensa y Justicia – 1 título (2020)

Leia também: Onde vai ser a final da Libertadores 2022? Vai mudar de lugar?