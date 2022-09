Hoje tem jogo na Globo? Programação de quarta-feira, 07/09

O torcedor já sabe que tem futebol nesta quarta-feira, 7 de setembro. Agora, quer saber se hoje tem jogo na Globo ao vivo para assistir? A semifinal da Libertadores define quem avança para a grande final da temporada, enquanto não tem rodada do Brasileirão no meio da semana. Confira a programação e saiba o que vai passar.

Hoje tem jogo na Globo?

A Globo não vai passar jogo de futebol hoje, quarta-feira em 7 de setembro de 2022. Mesmo com embates do Brasileirão Série A e Série B acontecendo, a emissora optou por não transmitir nenhum confronto de futebol nesta quarta-feira. Enquanto isso, a Libertadores define os finalistas na temporada mas como a Globo não detém os direitos de transmissão da competição não pode passar nenhuma partida em seu canal.

Com isso, após o capítulo inédito da novela Pantanal, a Globo exibe para todo o Brasil o “Especial Independência”, em comemoração ao feriado de 7 de setembro. Na sinopse do site da emissora, o programa é uma divertida releitura dos principais marcos da história, com personagens divertidos e diferentes. O especial vai contar o que significa independência para o povo 200 anos depois grito às margens no Rio Ipiranga.

A Globo só volta a exibir futebol no fim de semana, com a rodada do Brasileirão, no domingo. Agora que você já sabe se hoje tem jogo na Globo, confira a programação completa da emissora.

Quando a Globo vai passar jogo de futebol na TV?

A emissora volta a transmitir futebol apenas no fim de semana, pelo domingo, 11 de setembro, tanto pelo Brasileirão da Série A como na Série B. Ambas as partidas começam às 16h (horário de Brasília).

Pela elite do futebol nacional, o clássico entre São Paulo e Corinthians, válido pela 26ª rodada no segundo turno, será transmitido para o estado paulista e outros na lista de transmissão. O Tricolor busca escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Timão quer a vice-liderança da tabela.

Pela Série B, Grêmio e Vasco disputam a 29ª rodada do segundo turno, na Arena do Grêmio. Os dois são candidatos a ocuparem a vaga para o acesso até a elite e por isso precisam da vitória neste domingo. A equipe de transmissão da Globo ainda não está definida para o clássico.

São Paulo x Corinthians

Data: 11/09/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Rodada: 26ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Grêmio x Vasco

Data: 11/09/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Rodada: 29ª rodada do Brasileirão Série B

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e GloboPlay

