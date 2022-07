Novela Pantanal: morte, golpe e romance; o que ainda vai acontecer

O remake da novela Pantanal já contou com momentos de tirar o fôlego desde que chegou às telinhas da Globo, no final de março. Mas se engana quem pensa que o folhetim não tem mais nada para oferecer. Nos próximos capítulos da trama, alguns personagens vão passar por momentos de tensão, descobertas, alguns vão morrer e outros ganharão desfechos felizes.

Alcides morre na novela Pantanal?

Alcides não vai morrer na novela Pantanal, mas ele passará por momentos dolorosos e sofrerá muito na reta final do folhetim. O peão vai ser alvo de Tenório, que planejará castrar o peão para se vingar do caso do personagem com sua esposa, Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Se os acontecimentos de 1990 se repetirem, o casal será sequestrado por Tenório, que os levará para a tapera de Juma, que estará vazia neste ponto da história.

Os dois estarão amarrados e Tenório vai colocar uma grande faca no fogo para se preparar para a aguardada vingança. Em seguida, ele seguirá com a faca ainda quente até a região íntima do peão e mutilará o amante de Maria Bruaca. Alcides vai gritar de dor, sangrará muito e depois acabará desmaiando. Apesar da maldade, Tenório deixará os dois vivos.

Como já é de se esperar de um caso assim, Alcides e Maria Bruaca ficam muito mal após a vingança de Tenório. Apesar de sobreviverem, eles continuam sofrendo, já que se entristecem sempre que pensam no sequestro e na castração. Porém, depois de algum tempo, Alcides descobre algo que trás seu ânimo de volta: a castração deu errado. “Ele me fez pensar que tinha me capado, mas só me sangrou”, contou o peão em 1990 para José Leôncio durante uma conversa. Maria Bruaca comemora ao lado do amado a descoberta.

O que acontece com Maria Bruaca em Pantanal

Maria Bruaca fica com Alcides, os dois terminam felizes o folhetim e vão embora do Pantanal. O casal se muda para o Sarandi, no Paraná, terra natal de Alcides. Eles nem se despedem de ninguém, apenas sobem na chalana e vão embora, mas Bruaca promete retornar quando puder no futuro para visitar a filha Guta.

Tudo acontece nos capítulos finais da trama, depois que Alcides mata Tenório. O peão encurrala o rival na beira do rio e se vinga do ex-marido de Maria Bruaca depois de todas as maldades do vilão. Ele enfia uma lança na barriga de Tenório e depois joga seu corpo no rio. Após o assassinato, Alcides conversa com a amada e ela diz não sentir nenhuma tristeza pelo ex-marido estar morto.

“Depois da maldade que ele fez com a gente, eu não tenho que ter mais remorso nenhum na minha vida. Não tenho que dar satisfação para ninguém mais”, diz a personagem, que logo completa: “descobri tarde, mas descobri que meu caminho, eu mesma traço”. Ela deixa sua vida de esposa submissa para trás e se declara uma mulher livre na novela Pantanal. Em seus momentos finais com Alcides, ela se declara para o amado e agradece seu carinho: “seu respeito por mim me fez esquecer que eu era uma bruaca e me fez renascer para essa vida”.

Guta e Marcelo são irmãos?

Outro momento importante na novela Pantanal é quando Guta e Marcelo descobrem que na verdade não são irmãos e que por isso podem namorar de uma vez por todas. A revelação parte de Zuleica, que até então é a única que sabe a verdadeira origem de Marcelo. O rapaz foi fruto de um estupro que sua mãe sofreu na mesma época em que ela conheceu Tenório. Por isso, ela mentiu e disse que a criança era dele.

Zuleica se arrependeu da mentira e resolveu contar a verdade para Guta e Marcelo porque viu o sofrimento do casal por não poderem ficar juntos. Neste ponto da história, a filha legítima de Tenório se preparava para deixar o Pantanal, para se afastar de Marcelo, mas voltou atrás da decisão depois da revelação de Zuleica.

Após descobrirem que não são irmãos, Guta e Marcelo passam a namorar escondido na novela Pantanal, pois Zuleica pede que os dois mantenham segredo. Porém, Tenório pega o casal na cama e surta de raiva depois que descobre que a moça está grávida. Sem saída, Zuleica revela a verdade para o marido. Apesar do choque inicial, ele aceita a verdade e então permite que Guta e Marcelo fiquem juntos de vez.

A dupla se casa no último capítulo da trama, durante a cerimônia de casamento de Zefa e Tadeu e Zé Leôncio e Filó. Zuleica é quem arma a união da dupla, que havia ido até a festa de casamento apenas como convidados. Durante a ida dos casais até o altar, os dois são chamados pelo padre para se juntarem aos noivos e eles aceitam. Gura e Marcelo então saem da festa como marido e mulher.

Mudanças

Para quem não sabe, há diferenças entre o pai biológico de Marcelo na versão de 1990 e 2022. Nas cenas da Manchete, a mulher foi estuprada por um militar. Ela nunca descobriu o nome ou rosto dele, pois estava com um saco em sua cabeça durante o momento. Já no remake, de acordo com Patrícia Kogut do O Globo, Zuleica irá revelar que foi estuprada por um colega de trabalho. O homem era um médico que atuava no mesmo hospital em que ela trabalhava como enfermeira.

Juma se transforma em onça

Juma vai se transformar novamente em onça na reta final da novela Pantanal. A jovem fará isso para salvar a sua vida e de seu bebê, que estará perto de nascer. Tudo acontecerá na amada tapera de Juma. A jovem estará por lá durante a reta final de sua gravidez, pois Jove estará fora do Pantanal em uma viagem. Por isso, ela decidirá ficar onde se sente mais confortável, o que não é a fazenda de Zé Leôncio.

Porém, a moça não perceberá que está sendo vigiada por Solano, um matador de aluguel que ainda aparecerá na novela Pantanal. O mau-caráter vivido pelo ator Rafa Sieg será contratado por Tenório para assassinar a família de José Leôncio, pois o vilão quer as terras do rei do gado. Por conta disso, Solano então encurralará Juma na tapera após a moça chegar de uma caçada.

Se as cenas de 1990 forem repetidas passo a passo, Solano vai ameaçar Juma. Ele dirá que vai esperar pelo parto da criança, para poder matá-la antes de acabar com a vida de Juma. Porém, o matador de aluguel é quem acaba se dando mal, pois Juma vira onça. A filha de Maria Marruá assassina Solano e depois conta para Muda e Tibério que ele foi morto por uma onça durante a noite.

Filha de Juma também vira onça

Além de Juma, sua filha também terá o poder herdado de Maria Marruá. A garota terá o nome da avó, mais o sobrenome do pai, e vai revelar durante conversa com o Velho do Rio no último capítulo, que também vira onça quanto está com “reiva”. Neste último capítulo, há um salto no tempo e a menina aparece com cerca de uns 8 anos. Este é o único episódio em que a garota aparece mais velha, nos anteriores, ela é apenas um bebê.

Em 1990, ela foi interpretada por Leandra Leal. Em 2022, o papel será de Lia Luperi, filha do escritor Bruno Luperi e bisneta de Benedito Ruy Barbosa, o autor original da trama.

Mudanças

Na versão original, o matador de aluguel contratado por Tenório se chamava Teodoro. Em 2022, seu nome foi trocado para Solano. A informação já foi confirmada pelo site oficial da Globo, no entanto, não foi revelado o motivo que levou o autor Bruno Luperi a tomar a decisão.

Final de Érica na novela Pantanal

Érica vai parar de aparecer na novela Pantanal depois que tentar dar o golpe da barriga em Zé Lucas. Para quem não lembra da trama original, a jornalista passa um tempo no Pantanal, vai para a cama com Zé Lucas e depois vai embora. Porém, ela retorna alguns capítulos mais tarde, desta vez dizendo que está grávida. A moça volta para a fazenda de José Leôncio acompanhada do pai, que por conta da gravidez, insiste para que Zé Lucas se case com Érica.

Zé Lucas aceita ir para o altar com a moça, passa a conviver com o sogro, que é um deputado, e viaja para São Paulo com a dupla. Porém, pouco antes do casório acontecer na novela Pantanal, Zé Lucas descobre que na verdade a gravidez é falsa. Ele então termina o romance com Érica, retorna ao Pantanal e não fala mais com a jornalista.

Juma fica com quem?

Juma fica com Jove no final da novela Pantanal. O casal passa por altos e baixos e chega a se separar ao longo da história, mas nenhum dos dois inicia um romance com outra pessoa. Para quem não lembra, a dupla se separa pouco depois de se casarem porque Juma descobre que o marido tirou uma foto sem permissão do Velho do Rio e ainda revelou a fotografia para mostrar ao pai.

A garota não aceita a atitude de Jove e acusa o amado de trair a sua confiança e a do Velho. Ela volta a morar na tapera e não quer mais saber de Jove. Durante este período, Zé Lucas aproveita para se aproximar da moça. Ele pede para morar na tapera com ela e Juma aceita. Os dois começam a caçar juntos, realizar outras tarefas pelo lugar lado a lado, o que deixa Jove nada feliz.

Sem esperanças de recuperar sua amada, Jove viaja para São Paulo para tentar esquecê-la. Lá, ele tem a oportunidade de ficar com Miriam, uma mulher que conheceu durante um rodeio. Porém, o coração de Jove só tem uma dona e ele recusa as investidas de Miriam e retorna ao Pantanal.

Apesar de não ficar com Zé Lucas durante a convivência na tapera, Juma só manda o cunhado embora e perdoa o marido após ser aconselhada pelo Velho do Rio. A entidade senta para ter uma séria conversa com a moça: primeiro, ele diz que Zé Lucas deve ir embora, para que uma guerra entre irmãos não aconteça. Segundo, ele conta que perdoou Jove e diz que Juma deve fazer o mesmo.

Mais alguns capítulos são necessários para que Jove e Juma se acertem, mas eles acabam retomando o relacionamento. Desta vez, eles não se separam mais e terminam a novela Pantanal lado a lado. Os dois criam a pequena Maria Marruá Leôncio juntos e passam a morar de vez na fazenda de José Leôncio. Após a morte do rei do gado, que sofre um infarto no último capítulo, Jove é quem fica responsável por administrar os negócios da família.

Como fica Muda e Tibério

Muda e Tibério é outro casal que sofre com altos e baixos na novela Pantanal. Tudo começa na lua de mel da dupla, que não tem nenhum momento de carinho. Os dois acabam brigando e ainda dormem em locais separados. Algum tempo se passa, com Muda ainda fugindo do marido, até que Filó percebe os medos da moça em relação ao sexo e aconselha a jovem. Muda então finalmente cede e vai para a cama com o marido, mas os problemas do casal não param por aí.

A dupla volta a brigar mais tarde por causa de Tenório. Muda quer que o amado mate Tenório para ela, por vingança. Como o vilão foi responsável pela morte do pai da moça, ela quer que Tibério acabe com o mau-caráter. Porém, o peão não se sente confortável com o pedido e nega. Os dois brigam muito e vivem em altos e baixos por causa disso.

Na reta final do folhetim, depois de mais uma briga por conta do assunto, Tibério chega a sugerir que o melhor para os dois talvez seja a separação. Muda então cai na realidade do que tem perdido por conta de seu desejo por vingança. Ela também é aconselhada por Maria Bruaca, que diz que o melhor para a moça seria se reconciliar com o marido. Muda pede perdão para Tibério, deixa seu ódio para trás e finalmente é feliz ao lado do amado.

Muda quase desistiu de subir ao altar por Tibério se recusar a matar Tenório. Depois, a personagem voltou atrás na decisão. Relembre:

Qual filho de Tenório morre?

A família de Tenório não chega intacta ao final da novela Pantanal. Além do próprio vilão bater as botas, um de seus filhos também terá um final trágico. Quem morre é Roberto, o filho mais novo dele com Zuleica. De acordo com Patrícia Kogut do O Globo, o garoto será afogado por Solano, aquele mesmo matador de aluguel contratado por Tenório para acabar com a família de José Leôncio.

Tudo acontecerá depois que a segunda família de Tenório estiver completa morando no Pantanal e Solano tentar matar Zé Lucas. Roberto vai desconfiar que o culpado pela tentativa de assassinato do primogênito do pecuarista é Solano, o que deixará sua vida em perigo. O matador então vai assassinar o rapaz para esconder seus rastros.

A cena será no rio, durante um passeio de barco com apenas Roberto e Solano. Os dois vão se deparar com uma sucuri, o mau-caráter então vai se assustar e cair na água. Ele será salvo por Roberto, mas acabará puxando o rapaz para a água ao tentar subir de volta na embarcação. Em seguida, Roberto se afogará e Solano trará o corpo do jovem de volta ao barco.

Ele pensará que seus problemas acabaram, mas o jovem cuspirá a água que engoliu e retomará a consciência. Solano não permitirá que o rapaz viva, com medo de ele contar algo sobre o atentado contra Zé Lucas, e por isso afogará o rapaz. Desta vez, o jovem não vai conseguir sobreviver. Ainda de acordo com Kogut, Solano vai informar Tenório e Marcelo sobre o afogamento. O personagem de Murilo Benício correrá até o local do suposto acidente e mergulhará atrás do filho, mas não terá sucesso em encontrar o corpo.

Mudanças

Na versão de 1990, Roberto não era morto pelo matador de aluguel. Nas cenas originais da novela Pantanal, o rapaz era devorado por uma sucuri quando ia ao rio para um passeio de barco sozinho. Ele estava bravo com as constantes brigas em casa por causa do relacionamento de Guta e Marcelo e saiu para esfriar a cabeça. Antes de mesmo de entrar no barco, ele é atacado por uma sucuri, que enrola em suas pernas e o leva para o fundo do rio.

Zé Lucas morre?

Zé Lucas não morre na novela Pantanal, mas quase se despede de vez do mundo dos vivos. Após ser baleado pelo matador de aluguel de Tenório, o primogênito fica entre a vida e a morte e é salvo pelo Velho do Rio. Durante este tempo em que é cuidado pela entidade, o rapaz fica desaparecido, o que causa pânico na fazenda de José Leôncio. Todos saem a procura do ex-caminhoneiro, mas ninguém tem sucesso em encontrá-lo.

Quando se recupera do atentado, Zé Lucas retorna sozinho para a fazenda do pai e conta o que aconteceu com ele. Depois disso, o personagem não passa por mais momentos de quase morte, pois o futuro do personagem é feliz. Após desistir de Juma, ele se acerta com Jove e os irmãos fazem as pazes.

Em seguida, ele se aproxima de Irma, que é abandonada por Trindade após o nascimento do filho da dupla. Os dois então acabam se apaixonando. Zé Lucas pede a amada em casamento na reta final da novela Pantanal e ela aceita. Para finalizar a história do personagem, Zé Lucas se torna vereador. Apesar do terror que viveu por causa do golpe de Érica, a convivência com o ex-sogro deputado fez com que o filho de Zé Leôncio se interessasse pela política, carreira que ele constrói mais tarde.

Leia também

Qual o final da novela A Favorita? Como terminam os personagens

Qual novela vai substituir Além da Ilusão: conheça Mar do Sertão