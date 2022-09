Memes do Palmeiras: web reage à eliminação na Libertadores

A partida de volta na semifinal entre Palmeiras e Athletico PR foi na terça-feira, mas as zoeiras com a eliminação do Verdão na Libertadores parecem não ter fim. Nas redes sociais, rivais aproveitam para publicarem memes do Palmeiras com imagens, vídeos e montagens provocando os torcedores do alviverde.

Com brincadeiras de “Palmeiras não tem Mundial”, o porco, símbolo do time, e até mesmo Felipão, técnico do Athletico PR, confira os memes do Palmeiras sobre a eliminação na Libertadores.

Memes do Palmeiras

Com a eliminação do Verdão na Libertadores para o Athletico PR na semifinal, torcedores rivais aproveitaram para publicarem memes do Palmeiras nas redes sociais. Felipão, Abel Ferreira, jogadores do elenco e até imagens de torcedores tristes com a derrota foram parar nas zoeiras dos rivais.

Brincadeiras como “Palmeiras não tem Mundial” dominaram as redes sociais assim que o apito encerrou a segunda partida da semifinal na última terça-feira (06/09).

Com a eliminação o clube não poderá disputar a final da Libertadores e consequentemente brigar no Mundial de Clubes por um título, qual rivais clamam que o Verdão não tem.

O PALMEIRAS NÃO TEM MUNDIAL!

PERDEU PRO ATHLETICO NA SEMIFINAL!

PERDEU PRO ATHLETICO NA SEMIFINAL! pic.twitter.com/jQXWfUlx9f — Humor Esportivo ® (@Humor_Esportivo) September 7, 2022

O Palmeiras não tem mundial ! Música renovada mais um ano . pic.twitter.com/LiUnhnIuyN — DORIVAL GÊNIO (@DORIVALGENIO) September 7, 2022

RENOVOU A PIADA 'O PALMEIRAS NÃO TEM MUNDIAL' ACABOU DE RENOVAR O SEU CONTRATO POR MAIS UM ANO. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA! pic.twitter.com/7N7EEQ93yK — El Gordo braz (@ElGordobrazSRN) September 7, 2022

Até Felipão, técnico do Athletico PR, foi parar nas graças dos torcedores rivais. O comandate, inclusive, já treinou o clube paulista e é considerado um grande ídolo, assim como na Seleção Brasileira onde celebrou grandes conquistas na Copa do Mundo.

FELIPÃO, O HOMEM QUE CONSEGUIU FAZER UM PACTO MAIOR DO QUE O DE ABEL FERREIRA pic.twitter.com/362t4SGiG0 — Papos (@paposfut) September 7, 2022

Respeitem o Felipão! Tio Phil é BRABO!!! pic.twitter.com/vvioyahkrS — Humor Esportivo ® (@Humor_Esportivo) September 7, 2022

Abel encontrado no bolso do Felipão pic.twitter.com/0S9xx3MJ4e — Milton Neves (@Miltonneves) September 7, 2022

HOJE O FELIPÃO VAI FICAR ASSIM DAS IDEIA pic.twitter.com/RlTkQQjSHZ — Papos (@paposfut) September 7, 2022

Palmeiras não tem Mundial?

A polêmica envolvendo o Palmeiras e o Mundial de Clubes parece não ter fim. Enquanto torcedores do alviverde lutam e garantem que, sim, o time tem o título do Mundial, rivais brincam e dizem que não existe o troféu na sede do Verdão.

Na verdade, tudo aconteceu em 1951, pelo Torneio Internacional de Clubes Campeões, organizado pela CBF e com aval da FIFA. Disputaram as equipes de Vasco, Nacional, Juventus, Estrela Vermelha, Nice, Austria Viena e Sporting, disputada em pontos corridos na primeira fase e depois matam-mata.

Na final, Palmeiras e Juventus se enfrentaram no Maracanã, no Rio de Janeiro, com vitória por 1 x 0 do clube alviverde, e empate na segunda partida. Por essa razão, o título do Torneio Internacional de Clubes Campeões é considerado por muitos torcedores como uma espécie de Mundial de Clubes.

Para Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, o título de 1951 pode sim ser considerado um título mundial mas, desde então a entidade só considera títulos a partir de 1960.

