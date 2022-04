Hoje tem O Cravo e a Rosa? Veja a programação da Globo

Globo exibe jogo amistoso da seleção feminina no horário da novela

Hoje tem O Cravo e a Rosa na Globo? No horário da novela dessa quinta. 7 de abril, a emissora exibe jogo da seleção feminina brasileira de futebol. A história de amor entre Catarina (Adriana Esteves) e Petruchio (Eduardo Moscovis) volta ao horário normal na grade da emissora a partir de sexta-feira, 8.

Hoje tem O Cravo e a Rosa na Globo?

Com a exibição do duelo Brasil x Espanha às 14h50 dessa quinta-feira, 7 de abril, os espectadores da trama de Walcyr Carrasco ficaram em dúvida se hoje tem O Cravo e a Rosa. A edição especial do folhetim não será exibida nesta quinta-feira – na faixa de horário, o público acompanha o jogo da seleção feminina brasileira de futebol, marcado para terminar perto das 17h.

Depois, a programação segue com o O Clone no Vale a Pena Ver De Novo e demais novelas da emissora, no horário usual. O folhetim O Cravo e a Rosa volta a ser exibido normalmente amanhã, às 14h45, horário de Brasília.

Quem não quiser deixar de assistir a trama pode ter acesso aos capítulos no Globoplay. Por ser uma novela antiga e que já foi reprisada algumas vezes pela emissora, todos os episódios estão disponíveis na plataforma de streaming. É só procurar por “O Cravo e a Rosa” no campo de busca – vale lembrar que para isso é necessário ter um dos planos pagos.

Programação Globo – 07/04/2022

O Cravo e Rosa não irá ao ar hoje, mas outras novelas seguem na programação da emissora. Às 17h, O Clone entra no ar no Vale a Pena Ver De Novo. A história acompanha a trajetória de Jade (Giovanna Antonelli), filha de muçulmanos, e do brasileiro Lucas (Murilo Benício). A trama de Glória Perez aborda a cultura árabe e a clonagem humana.

Em seguida, às 18h25, é hora de Além da Ilusão, atual novela das seis, centrada no romance entre Isadora (Larissa Manoela) e Davi/Rafael (Rafael Vitti), e as artimanhas do vilão Joaquim (Danilo Mesquita).

Às 19h40 é exibida a novela das sete, Quanto Mais Vida, Melhor. Os protagonistas Neném (Vladmir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage) seguem em corpos trocados.

Por fim, a programação de novelas é encerrada com Pantanal, às 21h30. A história de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) está no final da primeira fase.

Quinta-feira, 07/04/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:50 Futebol

17:00 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:25 Além da Ilusão

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 Big Brother Brasil 22

23:50 Lady Night

00:30 Jornal da Globo

01:20 Conversa com Bial

02:00 Corujão I – Doentes De Amor

