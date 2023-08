Horário da entrevista de Larissa Manoela no Fantástico hoje, 2ª parte

A primeira entrevista de Larissa Manoela sobre o rompimento com os pais virou assunto em todo o país no último domingo, 13, no Fantástico. Uma semana depois, com os desdobramentos do assunto e novos detalhes da briga da família da atriz de 22 anos, a famosa volta a ser foco no programa dominical e ganha uma segunda parte de sua história contada na atração da TV Globo neste domingo, 20 de agosto. Confira que horas começa e como você pode assistir!

Que horas começa a matéria da Larissa Manoela na Globo

O Fantástico começa todos os domingos às 20h30, após o Domingão com Huck. No entanto, por ser um dos assuntos mais aguardados do programa, a entrevista de Larissa Manoela não será exibida logo no começo da atração e o público terá que esperar para conferir as novas revelações da jovem por mais algumas horas. Na primeira entrevista de Larissa cedida a jornalista Renata Capucci, a exibição foi só depois das 23h00, o que deve se repetir hoje.

Segundo as chamadas da TV Globo, a nova matéria do Fantástico sobre o assunto trará mais detalhes sobre a situação de Larissa Manoela após a quebra de relação com os pais, como a perda do plano de saúde, e também informações reveladas pela advogada dela, que contou que Silvana Taques Santos (51) e Gilberto Elias Santos (56) passaram mais de R$ 5 milhões da conta da filha para uma pessoal do casal.

Como assistir a entrevista de Larissa Manoela?

Para assistir ao vivo a entrevista de Larissa Manoela, você pode sintonizar na TV Globo pode meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Caso não esteja em casa ou não tenha uma TV e prefira conferir pelo seu computador, celular ou outro dispositivo, você terá a opção de conferir tudo pela Globoplay totalmente de graça.

Embora não cobre nada para que o público acompanhe a programação da TV Globo em tempo real, a plataforma streaming exige que você tenha uma gratuita nela, então é necessário realizar um cadastro. O processo é bastante simples e não é necessário se preocupar. Acesse o endereço https://globoplay.globo.com/, acesse "entrar" na lateral superior direita e então clique em "cadastre-se".

O site pedirá algumas informações pessoais, como nome completo, um e-mail válido, a senha que usará no site, gênero, data de nascimento e localização. Após preencher o formulário, você selecionará a caixinha que confirma que você leu e concorda com os termos de uso do site e depois poderá finalizar em "cadastrar".

Com seu novo login e senha em mãos, você deve entrar na Globoplay no horário da entrevista de Larissa Manoela no Fantástico e clicar na aba "agora na TV", no cantor superior esquerdo do site. Você verá uma lista de canais, clique na TV Globo e pronto! Você assistirá ao vivo a exibição do programa.

Entrevista da Mãe de Larissa Manoela no SBT

Não é apenas Larissa Manoela que falará sobre o assunto. Depois de quebrar o silêncio para a coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo na última quarta-feira, 16 de agosto, Silvana, mãe da jovem, também cedeu entrevista ao SBT. A ex-empresária de Larissa falou com a jornalista Cris Flores. Parte do bate-papo é material do programa Domingo Legal de hoje, 20 de agosto, e será exibido de maneira completa na segunda-feira, 21 de agosto, no Fofocalizando.

Para assistir ao vivo no Fofocalizando é só sintonizar no SBT ou usar o site SBT Vídeos, que permite qualquer um assistir em tempo real a programação do canal, sem nem mesmo precisar de um login na plataforma. É só usar a aba "canais ao vivo", selecionar o canal de Silvio Santos e pronto.

Depois, tanto a parte mostrado pelo Domingo Legal quanto a entrevista completa de Silvana no Fofocalizando devem ser publicadas no Youtube. Os dois programas possuem canal oficial na plataforma de vídeos e costumam publicar as principais matérias e quadros após a exibição na televisão.

