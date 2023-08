Como assistir a entrevista da mãe de Larissa Manoela completa

Conversa de Chris Flores com Silvana Taques será exibida em dois programas do SBT.

Silvana Taques Santos, de 52 anos, é mãe da atriz Larissa Manoela e vai falar abertamente na televisão pela primeira vez sobre o rompimento com a filha. Neste domingo, 20 de agosto, ela aparecerá no programa Domingo Legal, do SBT, em entrevista que cedeu para a jornalista Chris Flores. Novos desdobramentos deste bate-papo com a apresentadora também será mostrados amanhã, segunda-feira, 21 de agosto, no Fofocalizando.

Horário e como assistir entrevista mãe da Larissa Manoela no SBT

A entrevista da mãe de Larissa Manoela com Chris Flores será exibida a partir das 11h00 no Domingo Legal neste domingo. Ao quebrar o silêncio sobre o assunto, Silvana vai falar sobre a vontade de reconciliação da filha, que não vê há meses, as brigas pelo patrimônio da jovem atriz, entre outros tópicos polêmicos do assunto que vem deixando a internet em alvoroço.

E a exibição do Domingo Legal não mostrará tudo o que foi dito pela pedagoga. O site oficial do SBT revela que a versão completa desta entrevista será exibida apenas no Fofocalizando, amanhã, segunda-feira, a partir das 15h20. A atração de fofocas da emissora começa depois da reprise de Rebelde.

Nos dois casos, você conseguirá assistir a entrevista ao vivo, seja pela televisão ou internet, totalmente de graça. E deve também conseguir conferir o conteúdo mais tarde, nos canais do Youtube de ambos os programas.

Domingo Legal

Passo 1: para assistir ao Domingo Legal a partir das 11h00 e conferir a entrevista da mãe de Larissa Manoela, você deve sintonizar sua televisão no canal do SBT. Caso prefira conferir pelo celular, computador, tablet ou qualquer outro dispositivo móvel, você acessará o site SBT Vídeos (https://www.sbtvideos.com.br/), site gratuito da emissora de Silvio Santos.

Passo 2: para conferir a programação em tempo real do SBT é muito simples, quando já estiver no site, você clicará na aba "canais ao vivo", no canto superior esquerdo do site, e depois clicará no nome do canal. Pronto! Você já poderá assistir o SBT ao vivo, não será necessário ter nenhuma conta por lá para ter o acesso liberado. Só é obrigatório você ter uma conta gratuita por lá se quiser as novelas ou programas do catálogo.

Passo 3: além de ver ao vivo, você poderá assistir mais tarde. Os quadros, entrevistas e outras atrações do Domingo Legal costumam ser publicadas no canal oficial do programa no Youtube (@domingolegal), então com a entrevista de Silvana não deve ser diferente.

Fofocalizando

Passo 1: para assistir a entrevista completa da mãe de Larissa Manoela no Fofocalizando, você seguirá os mesmo passos necessários para conferir o Domingo Legal. A primeira etapa é acessar o site do SBT Vídeos e depois você clicará na aba "canais ao vivo" e selecionar a emissora.

Passo 2: as entrevistas, revelações e atrações do Fofocalizando também são adicionadas ao canal oficial do Youtube do programa após a exibição na televisão. No começo do mês de agosto, quando os pais de Larissa Manoela enviaram uma carta aberta para a atração, ela foi publicada na íntegra - cerca de 12 minutos - no Youtube do Fofocalizando, por isso o mesmo deve se repetir com a entrevista exclusiva de Silvana para Chris Flores.

Assista a chamada da entrevista da mãe de Larissa Manoela para o SBT:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingo Legal (@domingo_legal)

Veja também - Noivo de Larissa Manoela é ator e já fez novelas famosas

Entrevista de Larissa Manoela no Fantástico terá parte 2

E quem pensa que a aparição de Larissa Manoela no Fantástico acabou está enganado. Neste mesmo domingo em que sua mãe vai falar com o SBT, 20 de agosto, a jovem ganhará mais uma parte de sua história exibida na TV Globo. A segunda parte da entrevista da atriz mostrará novos detalhes da situação. Entre eles, algumas informações que vazaram nos últimos dias na mídia e será confirmadas pela jovem no papo com a jornalista Renata Capucci.

Na chamada exibida pela TV Globo, a advogada da jovem revela que Silvana e Gilberto passaram dinheiro da conta da filha para uma pessoal da dupla, o que ultrapassou os R$ 5 milhões de reais. Além disse, Larissa diz que teve o plano de saúde cortado.

Esse e outros detalhes você vai conferir no Fantástico, que começa às 20h30, logo após o Domingão com Huck. Para assistir a entrevista ao vivo pela internet, você vai precisar ter uma conta gratuita na Globoplay.

Para criar uma, você deve acessar o site https://globoplay.globo.com/, clicar em "entrar" na aba superior lateral direita e depois em "cadastre-se". Você será redirecionado a um formulário em que terá que informar nome completo, data de nascimento, e-mail, senha, gênero, cidade, estado e país em que mora.

Depois, é só confirmar a caixinha que aceita os termos de uso do site e então apertar "cadastrar". Na hora do Fantástico, clique em "agora na TV", entre as abas superiores da plataforma streaming e selecione a TV Globo. Após a entrevista ir ao ar no Fantástico, você pode conferi-la na Globoplay na íntegra.

Leia também - O que está acontecendo com Larissa Manoela: ponto a ponto para entender