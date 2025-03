Horário da Usurpadora no SBT e como assistir online em 2025

O SBT está reprisando pela oitava vez o clássico “A Usurpadora”, novela protagonizada pela atriz mexicana Gabriela Spanic, e que foi ao ar pela primeira vez em 1998. Em 2025, a trama é exibida de segunda a sexta-feira, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como assistir as novelas do SBT?

Há duas formas de assistir a programação do canal, e a a primeira é a opção mais comum, sintonizando no canal por meio de qualquer televisão com acesso as emissoras abertas brasileiras. A segunda maneira é com a plataforma online do canal, o SBT Vídeos, que tem uma aba para que o público possa assistir a TV ao vivo.

Para quem não consegue acompanhar os folhetins durante a exibição ao vivo, é possível assistir os capítulos das novelas do SBT depois da transmissão na TV: você pode assistir gratuitamente no SBT Vídeos, a única obrigatoriedade é a criação de uma conta no site.

Tudo sobre novelas no DCI.