Horário do debate da Record para Prefeitura SP: onde assistir ao vivo hoje (19/10)

Horário do debate da Record para Prefeitura SP: onde assistir ao vivo hoje (19/10)

Neste sábado, 19 de outubro, a Record TV promove a partir das 21h (horário de Brasília) o debate entre os candidatos que disputam o segundo turno da Prefeitura de São Paulo. O evento, que será transmitido ao vivo, coloca frente a frente os candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) a uma semana da decisão eleitoral.

Que horas começa o debate da Prefeitura de SP?

Com início marcado para as 21h (horário de Brasília), e a expectativa é de que dure cerca de duas horas, com blocos dedicados a temas como saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana e outros assuntos de relevância para os paulistanos.

Além de ser transmitido na televisão pela Record, o evento também estará disponível online, possibilitando que o público assista em tempo real pela internet.

A Record TV organiza o debate em parceria com o Estadão e a Rádio Eldorado.

Como assistir ao debate ao vivo pela internet

Se você não puder assistir pela televisão os candidatos para a Prefeitura de SP, há diversas maneiras de acompanhar o debate online, garantindo que ninguém perca os momentos decisivos da disputa entre os dois candidatos.

O evento será transmitido ao vivo no site oficial da Record TV, que permite aos usuários assistirem ao conteúdo em tempo real, diretamente de seus dispositivos.

Além disso, a Record também disponibiliza o encontro na plataforma de streaming PlayPlus, onde os espectadores podem acessar a programação ao vivo. O serviço de streaming é acessível tanto em dispositivos móveis quanto em desktops, garantindo flexibilidade para quem quer acompanhar de qualquer lugar. O PlayPlus oferece a cobertura completa do debate, e o acesso ao conteúdo ao vivo é gratuito mediante cadastro.