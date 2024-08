Horário do Globo Repórter hoje, especial a Silvio Santos

Em homenagem a Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17, a TV Globo preparou uma homenagem ao ícone da televisão brasileira e exibirá na noite de hoje. O especial será exibido no Globo Repórter por Sandra Annenberg.

Que horas começa o Globo Repórter hoje?

O Globo Repórter em homenagem a Silvio Santos começa neste sábado às 22h20, após Renascer. O especial vai mostrar histórias da vida e da carreira do apresentador, q deve durar até às 23 horas - ambos horários de Brasília.

Em nota, a emissora informou que o programa estava previsto para ir ao ar em dezembro, no aniversário de Silvio Santos.

Toda a programação da emissora, maior concorrente do SBT de Silvio Santos, foi alterada após a confirmação da morte do empresário. No domingo, o Domingão do Huck terá uma edição especial ao vivo e o Fantástico faz uma cobertura completa das homenagens e da repercussão da morte de um dos maiores comunicadores do Brasil.

Como assistir online?

Quem quiser assistir pelo computador, celular ou outro dispositivo também tem a opção de conferir tudo pela Globoplay, e totalmente de graça.

Embora não cobre nada para que o público acompanhe a programação da TV Globo pela internet, a plataforma streaming exige que você tenha uma gratuita nela, então é necessário realizar um cadastro. O processo é simples: acesse o endereço https://globoplay.globo.com/, clique em "entrar" na lateral superior direita e em "cadastre-se".

O site pedirá algumas informações pessoais, como nome completo, um e-mail válido, a senha que usará no site, gênero, data de nascimento e localização. Finalize o cadastro.

Em seguida, com o login e senha em mãos, o usuário deve entrar na Globoplay no horário do Globo Repórter e clicar na aba "agora na TV", no cantor superior esquerdo do site. Clique e pronto!