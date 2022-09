O candidato do PT vai ser entrevistado nesta quinta-feira (22) no programa “Candidatos com Ratinho”, do SBT.

Horário do Lula no Ratinho hoje: veja que horas o candidato será entrevistado

Nesta quinta-feira (22) é a vez do ex-presidente Lula (PT) ser entrevistado no programa do SBT, “Candidatos com Ratinho”. O horário do Lula no Ratinho está marcado para às 20h e deve terminar às 20h30, segundo hora de Brasília. O programa está fazendo sabatinas com os principais candidatos à presidência de 2022. O petista era o único que não havia dito se iria comparecer ou não, mas na segunda (19), sua assessoria confirmou sua presença.

O apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho, é apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro (PL), principal adversário de Lula nas eleições. Os dois candidatos são os mais bem colocados em todas as pesquisas eleitoras deste ano.

O horário do Lula no Ratinho será às 20h desta quinta-feira (22). O apresentador entrevistará o petista por 30 minutos. O programa será transmitido pelo canal do SBT para todo o Brasil e também será possível acompanhar pelo site da emissora.

Esta semana, os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (PDT) foram entrevistados no “Candidatos com Ratinho”. Jair Bolsonaro (PL) foi ao programa dia 13 de setembro, sendo o primeiro candidato na sabatina. A última vez em que Lula foi ao programa do Ratinho foi em 2012, quando lançou a candidatura de Fernando Haddad (PT) para a capital paulista.

Veja o horário do Lula no Ratinho:

Dia: 22/10 (quinta-feira)

Horário do Lula no Ratinho: 20h

Onde assistir: canal do SBT ou site da emissora

Como assistir ao programa?

O programa “Candidatos com Ratinho” será transmitido ao vivo para todo o Brasil no canal de televisão aberto do SBT. Também é possível assistir pelo site oficial da emissora. Veja como acessar à plataforma digal:

1° passo: entre no site https://www.sbt.com.br/

2° passo: clique na sessão “ao vivo” e você será redirecionado para a programação que está passando no canal.

Qual a data da eleição 2022?

O primeiro turno das eleições 2022 acontece no dia 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro.

Os eleitores vão escolher candidatos ao cargo de deputado federal, deputado estadual, governador e presidente da República. Cada cargo possui uma particularidade e um número de candidatos que serão eleitos:

Presidente

Apenas 1 eleito

Mandato de 4 anos

Governador

Número de eleitos: 27

Mandato de 4 anos

Senador

Número de eleitos: 27

Mandato: 8 anos – eleições para o Senado acontecem de quatro em quatro. A cada eleição, são renovados, alternadamente, um terço e dois terços das 81 cadeiras.

Deputado estadual

Número de eleitos: 1.035

Mandato de 4 anos

Deputado federal

Número de eleitos: 513

Mandato de 4 anos

