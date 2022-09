VÍDEO: artistas fazem campanha ’Vira Voto Lula’; assista

Cantores e atores estão presentes em novo vídeo de campanha para eleição do candidato do PT.

Em novo vídeo, artistas se reúnem em uma campanha de vira voto Lula. Cantores e atores gravaram uma música em apoio ao candidato, pedindo que ao invés de votar em outro candidato mudem de ideia e elejam o petista. Nomes como Nando Reis, Daniela Mercury, Cissa Guimarães, Maria Bethânia e Gal Costa estão presentes na nova campanha musical, divulgada pela página Mídia Ninja.

O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo turno, se for necessário, dia 30 do mesmo mês. A votação será das 8h às 17h, horário de Brasília.

Vira Voto Lula

A página Mídia Ninja divulgou nesta quarta-feira (21), uma campanha musical, em parceria com a 342 Artes, com vários artistas para eleição do candidato Lula (PT). Ao som de “vira vira voto”, os artistas fazem uma arminha, símbolo de Bolsonaro, e viram a mão para transformá-la em um “L”, símbolo de Lula.



O vídeo apresenta os artistas Nando Reis, Daniela Mercury, Cissa Guimarães, Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Drica Moraes, Mateus Solano, Silverio Pereira, Deborah Evelyn, entre outros diversos artistas fazem um apelo para que o eleitor mude seu voto e vote no petista no primeiro turno.

Engajamento

Apoiadores de Lula (PT) estão fazendo uma grande campanha para que o candidato seja eleito logo no primeiro turno e desbanque o atual presidente. Eles pedem para que eleitores mudem seu voto e já votem na legenda 13 no dia 2 de outubro. Segundo a última pesquisa do Ipec, Lula (PT) tem 52% dos votos válidos e poderia ser eleito no primeiro turno de 2022.

Confira o vídeo dos artistas abaixo: