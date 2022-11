Horário Masterchef Band: que horas começa a final dos Profissionais?

Nesta terça-feira, 8, acontece a final do Masterchef Profissionais na Band. A disputa acontece ente os cozinheiros Diego e Thalyta, e um deles sairá do programa com o troféu. O último episódio será transmitido pela televisão e também pela internet. Veja o horário Masterchef Band e como assistir.

Qual o horário Masterchef Band hoje, dia da final?

O horário Masterchef Band é às 22h45, horário de Brasília, na Band, logo após a novela Valor da Vida. Os espectadores poderão assistir a grande decisão pela TV ou se preferirem, pela internet.

Ao contrário da temporada de amadores, a competição entre os profissionais foi bem mais curta e teve apenas nove episódios. No programa de hoje, que decidirá o vencedor, os finalistas Diego e Thalyta terão de fazer um menu autoral completo de seis passos. Serão duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas que representem quem eles são.

Como de costume, os familiares dos dois participantes e todos os outros eliminados da temporada estarão assistindo a competição do mezanino.

Como assistir a final do Masterchef Profissionais?

TV: sintonize no canal aberto da Band no horário indicado.

Pela internet: a Band transmite ao vivo o último episódio do Masterchef Profissionais pelo site do programa. Para assistir siga, os passos.

Passo 1: acesse o portal oficial do Masterchef na Band (https://www.band.uol.com.br/entretenimento/masterchef/ao-vivo/dia-08-11-2022);

Passo 2: o sistema pede um cadastro para librar o sinal. Quem já tiver uma conta, só precisa clicar em "fazer login" e inserir o e-mail e a senha para entrar. Novos usuários devem clicar em "cadastre-se";

Passo 3: insira os dados solicitados pelo sistema, como nome, e-mail, senha, data de nascimento e faça a validação de segurança. Também é possível se cadastrar usando contas do Google;

Passo 4: feito o cadastro, clique no player e aguarde a transmissão começar;

Pelo aplicativo: o BandPlay, aplicativo da emissora, também libera o sinal gratuitamente.

Passo 1: baixe o Bandplay na App Store, para iOS, ou no Google Play para Android;

Passo 2: clique em "criar sua conta", conforme explicado anteriormente;

Passo 3: clique em "ao vivo" na página inicial.

No YouTube: amanhã, o episódio será disponibilizado no canal do YouTube do Masterchef Brasil, gratuitamente para quem quiser assistir.

Qual é o prêmio do Masterchef Profissionais 2022?

O vencedor do Masterchef Profissionais 2022 leva para casa o prêmio de R$ 300 mil, eletrodomésticos de marca patrocinador do programa para equipar sua cozinha, um home bar completo, um curso de mixologia, um carro zero 0km e o tão cobiçado troféu de campeão.

Essa é a quarta temporada do Masterchef Profissionais, que retornou para mais uma edição após quatro anos fora do ar - a Band continuou exibindo apenas a competição entre amadores.

Diego ou Thalyta podem entrar para a lista de campeões da edição especial do reality show, que conta com Dayse Paparoto (2016), Pablo Oazen (2017) e Rafael Gomes (2018).

Quem são os finalistas do Masterchef Profissionais 2022?

Diego e Thalyta são os finalistas do Masterchef Profissinais deste ano. Ambos conseguiram eliminar os outros 10 participantes da temporada ao se destacarem com suas receitas ao longo de cada prova.

Quem é Diego?

O paulista de 41 anos é chef dos restaurantes de sua família na capital, especializados em cozinha italiana e tradicional europeia. Com mais de vinte anos de experiência, já trabalhou com grandes chefs, incluindo Alex Atala, Carla Pernambuco, Sergio Arno e Gordon Ramsay.

Quem é Thaylita?

A gaúcha de 30 anos é chef e produtora de conteúdo. Já trabalhou em restaurantes renomados na França e em um hotel no Canadá. Por dois anos, deixou a cozinha para trabalhar produzindo conteúdo sobre gastronomia, e conseguiu chegar até a final do programa.