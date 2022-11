Resumo da novela Travessia hoje: capítulo 26º tem descoberta de traição

No resumo da novela Travessia desta terça-feira, 8, Núbia ficará sabendo através de Gil que Ari está considerando reatar com Brisa. A comerciante, que sempre foi contra o namoro dos dois, mostrará para o filho as fotos de Oto e da maranhense se abraçando e insinuará que os dois mantém um caso.

Resumo da novela Travessia desta terça-feira, 08/11

O episódio de hoje de Travessia começa com Ari garantindo a Brisa que irá voltar com ela para o Maranhão e deixará a vida no Rio de Janeiro para trás, mas nada sairá como planejado.

Isso porque enquanto Ari volta para a casa de Guerra (Humberto Martins) para terminar o relacionamento com Chiara (Jade Picon), Tonho (Vicente Alvite) faz algumas revelações para sua mãe que a deixam preocupada.

Brisa ficará desconfiada das intenções de Ari e resolverá se esconder com Tonho na casa de Marineide (Flávia Reis). "Não posso arriscar mais perder meu filho!", dirá ela.

Na casa da amiga, ela dirá que não reconhece mais seu noivo. "Minha cabeça embaralhou toda quando eu vi ele, Marineide! Porque era ele e não era mais ele. Aquele homem todo tratado, vestido de rico ali na minha frente, com a aliança da outra no dedo... não era o Ari que eu conheço!", desabafa.

Quando Ari retorna ao hotel, ele não encontra Brisa e Tonho. Helô (Giovanna Antonelli) fica sabendo o que a maranhense aprontou e fala para Creusa (Luci Pereira) que ela precisará de um advogado por ter raptado Tonho.

Brisa também receberá a notícia através de Vandami (Raul Gazolla) que Oto voltou para a Vila Isabel. A relação com o hacker, inclusive, vai trazer problemas para a mocinha a partir do capítulo de hoje. Isso porque Núbia usará as fotos que recebeu do rapaz e da maranhense se abraçando em São Luís para separar Ari da noiva.

Ao saber da reaproximação do casal, a comerciante mostra as fotos para Ari e insinua que Brisa tem um caso com Oto. "Aqui, ó... aqui com quem ela tava desparecida!", dirá a mãe enquanto mostra fotos da maranhense e do hacker se encontrando no Maranhão.

O resumo da novela Travessia de hoje ainda mostra um comportamento estranho de Theo (Ricardo Silva) sobre uma visita misteriosa, que será notado por Isa (Duda Santos). Já Rudá (Guilherme Cabral) dirá para Cotinha (Ana Lúcia Torre) que Moretti (Rodrigo Lombardi) seduz Leonor (Vanessa Giácomo).

Ari encontra Brisa e Tonho

O imbróglio entre Ari e Brisa continua no capítulo de quarta-feira, 9. Ainda na Vila Isabel, Brisa contará para Marineide que ainda gosta de arquiteto. Ela também receberá uma nova visita de Oto, que se colocará a disposição para ajudar a mocinha mais uma vez. Joel (Nando Cunha) vai falar para a protagonista que o hacker está gostando dela.

Enquanto isso, Ari continuará procurando por Brisa e Tonho. Ele encontrará o taxista que levou sua esposa e o filho para a casa de Marineide e pedirá que ele o leve até o local.

No final do capítulo, Ari chegará na porta da casa de Marineide, o que assustará Brisa. A mocinha novamente vai contrariar as recomendações de Helô e voltará sozinha com Tonho para o Maranhão.

Já Chiara (Jade Picon) ficará furiosa com o namorado e dirá que não quer mais nada com ele. No entanto, Guerra vai se disponibilizar para pagar os estudos do menino, que estava muito apegado a ele.

A fuga de Brisa com Tonho e a relação da protagonista com Oto fará com que Ari fique revoltado com a noiva e inicie uma batalha judicial para ficar com a guarda do filho.