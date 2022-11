Como está Silvia Pfeifer hoje, a Léia da novela Rei do Gado

Silvia Pfeifer hoje segue trabalhando na televisão e em breve retornará como a personagem Léia, de O Rei do Gado, no Vale a pena Ver De Novo. A atriz ficou bastante marcada pelo trabalho na trama de Benedito Ruy Barbosa, na qual era casada com Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), mas vivia um romance com Ralf (Oscar Magrini). Afinal, por anda a artista?

Por onde anda Silvia Pfeifer hoje?

A atriz Silvia Pfeifer hoje está com 64 anos de idade. Ela segue trabalhando na televisão - neste ano, esteve em Reis, seriado bíblico da Record, como Anainér, Rainha dos Filisteus, na fase A Decepção. Em 2019, ela já havia atuado em Topíssima, outro folhetim da emissora de Edir Macedo.

Pfeifer tem um extenso currículo na televisão. Ela estrou na década de 80 da Globo, quando emplacou um papel na minissérie Boca do Lixo. Desde então, atuou em vários títulos da emissora carioca, incluindo Perigosas Peruas (1992), Tropicaliente (1994) e Malhação (1995), mas foi em O Rei do Gado, em 1996, que a gaúcha se destacou.

Léia é a esposa de Bruno Mezenga, com quem tem dois filhos, Lia (Lavínia Vlasak) e Marcos (Fábio Assunção). Apesar da união com o fazendeiro, o casal não é feliz e só se casou para juntar pastos e boiadas e continuam juntos por causa dos filhos.

Diante de tantas ausências do marido, Léia se envolve com o Ralf, com quem vive um tórrido romance. Já Bruno se apaixona pela boia-fria Luana (Patrícia Pillar), romance central da história do folhetim.

Depois do sucesso da novela, Silvia seguiu atuando na Globo. Ela interpretou Leda em Torre de Babel (1998), Vitória em Uga Uga (2020), Maria Clara em Pé na Jaca (2006) e Úrsula em Alto Astral (2014), sendo este seu último trabalho em novelas da Globo.

Além das novelas brasileira, Pfeifer também participou do folhetim português Ouro Verde (2017), exibido pela Band e está disponível na plataforma de streaming Globoplay.

Em junho deste ano, Pfeifer deu uma entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, na qual falou sobre o atual momento de sua vida. Durante a pandemia, ela abraçou seu lado confeiteiro e começou a fazer doces, e até criou uma marca, o Ateliê Pfeifer. Hoje, ela também tenta viabilizar um projeto para o teatro que começou antes da crise de covid-19 chegar no país.

"Eu estou vivendo, inclusive, uma boa fase profissional. Gravei “Reis”, na Record, fiz dois belos ensaios depois e já tem dois outros confirmados. Mas, de uma maneira geral, ainda é difícil. Eu tenho uma amiga modelo americana, que conheci na juventude. Ela tem a minha faixa etária e me disse que hoje está trabalhando mais do que naquela época. Há muitas mulheres de 40, 50 e 60 que estão fazendo campanhas, filmes... Aqui no Brasil ainda não é algo muito comum", contou.

A atriz está solteira após se separar do marido Nélson Chamma Júnior, em dezembro do ano passado, após 38 anos de união. Com ele, teve dois filhos: Emanuella, 36, e Nicholas, 28.

Quando estreia O Rei do Gado na Globo?

A terceira reprise de O Rei do Gado na Globo estreia nesta segunda-feira, 7, às 17h05, horário de Brasília. Na primeira semana, a trama de Benedito Ruy Barbosa vai dividir o Vale a Pena Ver De Novo com os capítulos finais de A Favorita (2008).

Dividida em duas fases, O Rei do Gado foi um dos maiores sucessos dos anos 90 ao contar a história de Bruno Mezenga, filho de Giovana (Letícia Spiler) e Henrico (Leonardo Brício) que eram de famílias rivais e fugiram para viver o amor que sentem um pelo outro.

Henrico começa a criar um pequeno rebanho para sustentar sua família, mas é na segunda fase da novela, quando Bruno está adulto, que ele prospera com nos negócios e se torna um fazendeiro rico.