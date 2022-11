8 atores da novela Explode Coração que já morreram

Explode Coração foi ao ar em 1995 no horário nobre da Globo e marcou o retorno de Gloria Perez como autora de folhetins após o assassinato de sua filha Daniella Perez em 92. Com um elenco cheio de estrelas, alguns deles já se foram há alguns anos e deixaram saudades. Relembre os atores da novela Explode Coração que já morreram.

Paulo José, o Jairo - Atores da novela Explode Coração que já morreram

O ator Paulo José faleceu em agosto de 2021, aos 84 anos. O famoso estava internado há mais de 20 dias em decorrência de uma pneumonia, que causou sua morte. Ele também conviva com Mal de Parkinson.

Na novela Explode Coração, ele interpretou Jairo, o marido de Lola (Eliane Giardini) e um pai muito carinhoso com as filhas Dara (Teresa Seiblitz) e lanca (Leandra Leal). O cigano rejeita a ideia de suas herdeiras estudarem, mas cede após a insistência de sua mulher. O conflito da família começa quando uma das filhas do personagem passa no vestibular e se recusa a se casar com Igor (Ricardo Macchi), contrariando o pai.

Ivan de Albuquerque, o Mio

Ivan de Albuquerque, intérprete de Mio, está entre os atores da novela Explode Coração que já morreram. Ele faleceu em outubro de 2001, aos 69 anos, vítima de um câncer no intestino.

Mio era o pai de Jairo, um velho cigano respeitado por toda a comunidade. Ele ficou preso nos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra Mundial, assim como muitos outros ciganos, e se tornou um porta-voz de seu povo.

Françoise Forton, a Eugênia - Atores da novela Explode Coração que já morreram

Françoise Forton, que interpretou Eugênia em Explode Coração, faleceu em janeiro de 2022 aos 64 anos. Ela estava internada há quatro meses para tratar um câncer, mas não resistiu.

Eugênia era uma mulher inteligente e requintada, prima de Vera (Maria Luisa Mendonça), que lhe considerava sua melhor amiga. No entanto, Eugênia não mede esforços para seduzir o marido de Vera.

Cláudio Cavalcanti, o Tolentino

Cláudio Cavalcanti faleceu em setembro de 2013, aos 73 anos. O ator foi internado para fazer uma cirurgia na coluna cervical, mas teve complicações cardíacas.

Tolentino era casado com Mila (Zezé Polessa). O personagem da novela Explode Coração ficava chocado com os costumes dos ciganos, que eram seus vizinhos.

Elias Gleizer, o Augusto

Elizas Gleizer está entre os atores da novela Explode Coração que já morreram. Ele faleceu em maio de 2015, aos 81 anos, após sofrer uma queda em uma escada rolante. Ele fraturou cinco costelas e sofreu uma perfuração no pulmão e precisou ser internado, mas teve complicações que levaram à falência circulatória após uma broncopneumonia.

O personagem é um idoso muito lúcido, mas é discriminado por sua idade e acaba sendo condenado ao banco da praça e à cadeira de balanço. Até que um dia, Augusto passa no vestibular e se torna calouro na mesma universidade que Serginho (Rodrigo Santoro).

Regina Dourado, a Dona Lucineide - Atores da novela Explode Coração que já morreram

Regina Dourado, intérprete da Dona Lucineide novela Explode Coração, faleceu em outubro de 2012, aos 60 anos. Ela lutava contra um câncer de mama descoberto em 2003.

Sua personagem era uma mulher falante e briguenta, que não hesita em defender seus filhos Edu (Cássio Gabus Mendes) e Soninha (Paula Lavigne) das supostas perseguições da vizinhança.

Rogério Cardoso, o seu Salgadinho

Rogério Cardoso interpretou seu Salgadinho em Explode Coração. O ator faleceu em julho de 2003, aos 66 anos, vítima de um infarto fulminante.

Seu Salgadinho era o marido de dona Lucineide, um homem tranquilo que gosta de sossego, mas que é infiel a sua esposa. A mulher sabe das traições do marido, mas as tolera pois é ela quem manda em casa e é a chefe da família. Inclusive, esse é o motivo para que Odaísa (Isadora Ribeiro), vizinha do casal, arrume briga com eles.

Guilherme Karan, o Bebeto

Guilherme Karan, que viveu Bebeto, também está entre os atores da novela Explode Coração que já morreram. Ele faleceu aos 58 anos, em julho de 2016. Ele tinha síndrome de Machado-Joseph, uma doença degenerativa.

O personagem trabalhava no escritório de Júlio Falcão (Edson Celulari), mas sonhava em ser artista. Era conhecido em seu bairro por fazer parte de um grupo que homenageava a cultura da década de 50 e frequentava eventos vestido de James Dean ou Elvis Presley.