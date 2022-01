Idade de Leandra Leal em O Cravo e a Rosa, intérprete de 'Bianca'

Atriz viveu a doce Bianca no folhetim de Walcyr Carrasco.

Mais de 20 anos se passaram desde que o sucesso de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira foi ao ar pela primeira vez. Entre os nomes principais da trama estava Bianca, a jovem interpretada por Leandra Leal era a irmã mais nova da difícil protagonista, Catarina (Adriana Esteves). Qual a idade de Leandra Leal em O Cravo e a Rosa? A carioca já atuava há cerca de uma década na época.

Qual era a idade de Leandra Leal em O Cravo e a Rosa?

Leandra Leal tinha 17 anos quando começou a interpretar Bianca na novela em O Cravo e a Rosa. A atriz nasceu em 8 de setembro de 1982, o folhetim estreou nas telinhas no dia 26 de junho de 2000, poucos meses antes da carioca chegar à maioridade, e ficou no ar até 9 de março de 2001.

Hoje, Leandra Leal está com 39 anos de idade e em um relacionamento com o cineasta Guilherme Burgos. Ela é mãe da pequena Júlia, de 7 anos, garotinha que adotou quando era casada com Ale Youssef, união que terminou em 2018.

Na comédia romântica, Leandra Leal foi Bianca, filha de Nicanor Batista (Luís Melo), um importante banqueiro, e irmã de Catarina. A menina era romântica e sonhava em se casar, mas não tinha a permissão do pai, que exigia que sua filha mais velha se casasse primeiro.

Depois que Catarina cede e acaba casada com Petruchio (Eduardo Moscovis), Bianca fica noiva de Heitor (Rodrigo Faro), mas o romance não chega a atingir o desfecho da novela. Após concluir que o rapaz só a queria por interesse em sua herança, a moça percebe que ama Edmundo (Ângelo Antônio), que é apaixonado por ela. A dupla então se casa no final da novela.

Que horas passa o Cravo e a Rosa na Globo?

Atualmente a novela de Carrasco é exibida na faixa das 14h40, depois do Jornal Hoje, de segunda a sexta-feira. Para assistir a personagem de Leandra Leal quando ela tinha 17 anos de idade em O Cravo e a Rosa, é simples: é só sintonizar sua televisão no canal Globo e pronto! Para quem prefere ver pelo celular, computador ou tablet, também é possível usar a aba "Agora na TV" na Globoplay. Esta opção é gratuita, no entanto, exige cadastro na plataforma.

Assista a abertura da novela:

Novelas de Leandra Leal

A primeira aparição da atriz Leandra Leal em uma produção da televisão foi na novela Pantanal. Ela interpretou a versão criança de Maria Marruá quando estava com 8 anos de idade. A carreira da carioca começou cedo, quando seu pai, Júlio Braz, a matriculou em um curso de teatro.

Depois do trabalho em Pantanal em 1990, ela apareceu em outro projeto da TV Manchete, A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990). Alguns anos depois ela atuou em Confissões de Adolescente (1994 - 1995) e Explode Coração (1995).

Antes de viver Bianca em O Cravo e a Rosa aos 17 anos de idade, Leandra Leal esteve em mais alguns projetos: A Indomada (2017), A Ostra e o Vento (1997), Você Decied (1996 - 1998), Mulher (1998), Pecado Capital (1998), O Viajante (1998), O Maior (1998), Brava Gente (2000) e A Muralha (2000).

Depois de O Cravo e a Rosa, a carioca atuou em vários filmes, séries e novelas famosas como Sítio do Picapau Amarelo (2003), Cazuza (2004), Senhora do Destino (2004 - 2005), A Grande Família (2003 - 2005), Zuzu Angel (2006), Páginas da Vida (2006 - 2007), Cheias de Charme (2012), Império (2014 - 2015), Justiça (2016), entre outros.

Os trabalhos mais recentes da atriz foram: a série Aruanas (2019 - 2021) e o filme O Livro dos Prazeres (2020).

