Final de Heitor em O Cravo e a Rosa: o que acontece com Rodrigo Faro?

O personagem de Rodrigo Faro é um interesseiro de primeira na obra de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira, ele tenta conquistar Bianca (Leandra Leal) por conta do dinheiro da garota e também corteja Candoca (Miriam Freeland) quando descobre que a moça ficou rica. E como é o final de Heitor em O Cravo e a Rosa? Será que o rapaz se dá bem?

Final de Heitor em O Cravo e a Rosa não será com Bianca

No final de O Cravo e a Rosa, Heitor continuará ganancioso e conseguirá arranjar uma parceira de crimes no final. O irmão de Dinorá será dispensado por Bianca, que se apaixona pelo professor e poeta, e então o galã irá atrás de Marcela (Drica Moraes). A mulher ficou sem dinheiro depois da morte de Joaquim (Carlos Vereza) e aceitou ouvir a proposta do rapaz, que assim como ela busca uma vida de luxo sem qualquer trabalho.

Na cena com a moça, no último capítulo da novela O Cravo e a Rosa, Heitor, propõe um acordo: “eu sei que você sempre apreciou os meus músculos, nós dois podemos formar uma grande dupla”. “Dupla de pedintes, não é?”, brinca Marcela, que recebe como resposta: “podemos viajar, pegar navios, eu direi que sou seu irmão e você me ajudará a encontrar otários para jogar comigo”.

Durante o papo no final de O Cravo e a Rosa, Heitor consegue convencer a mulher a se tornar sua colega de crime e já planeja seu primeiro golpe, contra o dono do hotel em que estão hospedados. A dupla se beija para selar o acordo e termina a novela como parceiros.

Novelas de Rodrigo Faro

Antes de se tornar apresentador de televisão, Rodrigo Faro atuou bastante. O famoso esteve em várias produções da TV Globo entre os anos 1997 e 2007. Além de ser Heitor em O Cravo e a Rosa, ele também trabalhou nas novelas: A Indomada (1997), Malhação (1998), A Padroeira (2001), Chocolate com Pimenta (2003 – 2004), Cabocla (2004), Alma Gêmea (2005), América (2005) e O Profeta (2006 – 2007).

Além das novelas, Faro também atuou em algumas séries do canal, como Sai de Baixo (1999 – 2000), Sítio do Picapau Amarelo (2001 – 2002), A Casa das Sete Mulheres (2003), entre outras.

Que horas passa O Cravo e a Rosa na Globo?

A reprise do folhetim é exibida de segunda a sexta-feira na faixa das 14h40. A novela começa depois do Jornal Hoje e depois cede espaço para a Sessão da Tarde. Para assistir é só sintonizar na TV Globo ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay.

