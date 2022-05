Idade Isabel Teixeira, a Maria Bruca, e atores da novela Pantanal

Atriz que vive Maria Bruaca tem feito sucesso com o público.

Um dos destaques do remake de Pantanal como Maria Bruaca, Isabel Teixeira tem chamado a atenção do público que não conhecia seu trabalho. A atriz vive Maria Bruaca na trama, que é sua segunda novela na TV Globo. Descubra a idade de Isabel Teixeira e outros atores que ganham espaço na segunda fase da novela Pantanal.

Qual a idade de Isabel Teixeira, a Maria Bruaca de Pantanal

Intérprete de Maria Bruaca na novela Pantanal, Isabel Teixeira tem 48 anos de idade. Com alguns projetos nas telinhas e cinema, só agora a atriz tem ganhado grande espaço na TV. Até então, a maior plataforma de trabalho da famosa sempre foi o teatro, já são 38 anos dedicados aos palcos.

Isabel Teixeira vem de uma família de artistas e dois deles apareceram em Pantanal. A atriz é filha do cantor Renato Teixeira e irmã do também músico Chico Teixeira (42). Na primeira fase da novela, Chico foi Quim, papel que depois passou para Renato na segunda fase.

Antes de ser Maria Bruaca em Pantanal, Isabel viveu Jane em Amor de Mãe. Na trama da novela de Manuela Dias, a atriz interpretou uma médica que acabou assassinada pela personagem de Adriana Esteves. Nos últimos anos, ela também esteve em Desalma (2020) e Psi (2014).

Idade dos atores da novela Pantanal:

Murilo Benício, 50 anos – Tenório: marido de Maria Bruaca na trama, o ator Murilo Benício tem 50 anos de idade. O famoso está nas telinhas desde 1993 – época em que foi Fabrício em Fera Ferida, aos 22 anos – e até hoje tem sustentado o título de galã .Assim como Isabel Teixeira, de 48 anos de idade, Benício também esteve em Amor de Mãe.

Juliano Cazarré, 41 anos- Alcides: amante da personagem de Isabel Teixeira na novela, Cazarré tem 41 anos de idade. O famoso é natural do Rio Grande do Sul e já esteve em outras novelas da emissora, como Insensato Coração e O Outro Lado do Paraíso, além de também ter aparecido em Amor de Mãe.

Julia Dalavia, 24 anos – Guta: Julia vive a filha de Maria Bruaca na trama. A jovem tem 24 anos de idade e trabalha na TV Globo há algum tempo. A famosa estrelou Órfãos da Terra e também apareceu em O Outro Lado do Paraíso, Os Dias Eram Assim, Justiça, Velho Chico, Boogie Oogie e Em Família na emissora.

Aline Borges, 47 anos – Zuleika: Borges vive Zuleika na trama de Pantanal, a segunda mulher de Tenório. A famosa tem 47 anos de idade, sendo 23 deles dedicados a carreira de atriz. Na Globo, ela atuou em Éramos Seis, Verdades Secretas 2, Totalmente Demais, entre outras.

Lucas Leto, 23 anos- Marcelo: filho mais velho de Tenório com Zuleika, o rapaz se apaixona pela meia-irmã Guta. O ator Lucas Leto tem 23 anos de idade, é da Bahia e esteve na novela Bom Sucesso.

Alanis Guillen, 24 anos – Juma: Alanis completou há pouco tempo 24 anos de idade. A jovem é natural de Santo André, no ABC Paulista, e está em sua segunda novela na TV Globo. O primeiro trabalho da atriz foi na novela Malhação, em que interpretou Rita. Porém, a trajetória de Alanis começou muitos anos antes. Ainda nova, ela começou no teatro e também estrelava peças publicitárias.

Jesuíta Barbosa, 30 anos – Jove: o famoso é de Pernambuco e tem 30 anos de idade. O ator vai somar mais um ano de vida ainda em 2022, no mês de junho. O famoso já esteve em vários projetos da TV e cinema. Ele apareceu na série Justiça da Globo, além de Onde Nascem os Fortes (2018) e na novela Verão 90 (2019).

Bella Campos 24 anos – Muda: Bella tem 24 anos de idade e está em sua primeira novela. A atriz estava cotada para uma temporada de Malhação, mas como o projeto foi cancelado por conta da pandemia do covid-19, a jovem adiou sua estreia nas telinhas.

Osmar Prado 74 anos – Velho do Rio: Osmar Prado tem 74 anos. Mais de 6 décadas da vida do ator foram dedicadas a carreira. O primeiro trabalho do famoso foi aos 10 anos de idade, na novela David Copperfield, na antiga TV Paulista.

Dira Paes 52 anos- Filó: a paraense tem 52 anos de idade e tem décadas de história na TV Globo. A famosa está na emissora desde os anos 1990 e recentemente apareceu em As Five, série derivada de uma das temporadas de Malhação. Sua última novela foi Verão 90, em 2019.

Marcos Palmeira 58 anos – José Leôncio: o carioca está com 58 anos de idade. Palmeira esteve na versão original de Pantanal, em que viveu Tadeu, hoje papel de José Loreto. O famoso atua desde o final dos anos 1960, quando ainda era criança. Os destaques na carreira do famoso começaram nos anos 1980 e 1990, época em que esteve em Roda de Fogo, Mandala, Vale Tudo e Pantanal. A última novela de Marcos foi A Dona do Pedaço, em 2019.

Gabriel Sater 40 anos – Trindade: o violeiro que tem pacto com o diabo é interpretado por Gabriel Sater, que tem 40 anos de idade. O famoso é mais velho do que quando seu pai, Almir Sater, conquistou o papel em 1990. Na época, Almir tinha 34 anos, hoje, o cantor está com 65 anos. Uma curiosidade para quem não sabe, é que Almir é grande amigo de Renato Teixeira, de 77 anos de idade, pai de Isabel Teixeira.

Guito 38 anos – Tibério: Guito é um cantor e também fazendeiro, que está em sua primeira novela. O famoso mineiro tem 38 anos de idade e interpreta o papel que foi de Sérgio Reis em 1990. O estreante é mais novo que Isabel Teixeira e o irmão da atriz Chico Teixeira, ambos tem mais de 40 anos de idade.

José Loreto 37 anos – Tadeu: o filho de Filó é papel de José Loreto, de 37 anos de idade. O ator já foi casado com a atriz Débora Nascimento, de quem se separou em 2019. Ele estreou nas telinhas em 2005, com Malhação, e seus trabalhos mais recentes foram o filme Pacificado (2019) e a novela O Sétimo Guardião (2018).

Leandro Lima 40 anos – Levi: Leandro é um ator de 40 anos natural de João Pessoa, na Paraíba. O famoso já fez novelas na Globo, Record e até em produção de outro país. Em 2020, ele esteve na série mexicana La Doña. O trabalho mais recente do ator foi na série Coisa Mais Linda, da Netflix.

Leia também

Zefa novela Pantanal 1990: por onde anda Giovanna Gold