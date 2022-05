Zefa novela Pantanal 1990: por onde anda Giovanna Gold

Intérprete de Zefa na novela Pantanal de 1990, Giovanna Gold se tornou uma das maiores musas do país na época. A atriz fez sucesso no papel do folhetim da Manchete e depois emplacou outra personagem de destaque em Mulheres de Areia. Hoje, a famosa está afastada das telinhas há algum tempo, mas continua na vida de atriz.

Como está a Zefa da novela Pantanal de 1990?

Giovanna Gold, que fez Zefa da novela Pantanal de 1990, está hoje com 57 anos de idade, na época da novela, a baiana tinha 25 anos. A famosa não atua na frente de câmeras desde 2019, mas continua com trabalhos no teatro.

Giovanna também se dedica a apresentação de lives no Instagram, que também são publicadas em seu canal oficial no Youtube. Neste projeto intitulado “Histórias de Bastidores”, a atriz conta com a presença de outros famosos. Ela já bateu papo com Pedro Paulo Rangel, Marcia Ítalo, entre outros.

A última aparição da atriz nos cinemas foi com o filme Amor Assombrado (2019). Antes disso, ela havia trabalhado na novela Chiquititas (2013 – 2015), do SBT, em que viveu a vilã Carmen. Giovanna contou em entrevista a Quem em 2020 que ainda é reconhecida pelo público como Zefa da novela Pantanal de 1990 e também sua personagem em Mulheres de Areia (1993).

O trabalho como Alzira em Mulheres de Areia veio pouco depois do sucesso de Pantanal. Após a novela da Manchete, ela trabalhou em outras duas obras do canal, A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991) e Floradas da Serra, e então migrou para a Globo. Ela já havia trabalhado na Globo antes, com as minisséries Quem Ama Não Mata (1982) e Sampa (1988).

Após Mulheres de Areia, ela trabalhou em outra novela de Ivani Ribeiro, A Viagem (1994). Depois de aparecer em mais alguns filmes, séries e novelas no final da década de 1990, a atriz desacelerou a carreira nas telinhas. Gold só retornou aos cinemas em 2005 com o filme O Signo do Caos e às novelas com Chiquititas em 2013. A Zefa da novela de Pantanal de 1990 não ganhou nenhuma participação especial na nova versão.

De volta ao Pantanal

Em 2022, a atriz que interpretou Zefa retornou ao pantanal, local em que foi gravada a novela de 1990 e também é cenário das filmagens do remake. A famosa foi convidada pela Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul para retornar ao lugar após mais de 30 anos da novela da Manchete ir ao ar. A famosa fez fotos e vídeos no local e compartilhou com o público em seu canal do Youtube.

Giovanna contou que a viagem foi a realização de um sonho. Veja como foi:

Quem é Zefa na novela de 2022

Na novela Pantanal da TV Globo, o papel de Zefa ficou com a atriz Paula Barbosa, paulista de 35 anos de idade. Uma curiosidade é que a famosa é neta de Benedito Ruy Barbosa, o autor original do folhetim. Quem faz a adaptação do roteiro na versão de 2022 também é parente de Paula: Bruno Luperi é mais um dos netos de Benedito.

A atriz já deu as caras na Globo antes, Paula interpretou Edite na segunda versão da novela Paraíso, em 2009, também foi Débora em Amor Eterno Amor (2012), viveu Gina em Meu Pedacinho de Chão (2014) e além disso, esteve na novela I Love Paraisópolis como a personagem Olga.

Atualmente nas telinhas como Zefa da novela Pantanal, a famosa também já trabalhou com o Disney Channel, nos projetos High School Musical: O Desafio (2010) e Quando Toca o Sino (2011).

Final de Zefa em Pantanal

O final de Zefa é feliz ao lado de Tadeu. A jovem se casa com o filho de José Leôncio em uma cerimônia tripla no último capítulo da trama. Além de Zefa e Tadeu, também vão ao altar Filó e José Leôncio e Guta e Marcelo. Depois da cerimônia, o casal dança na festa que acontece na fazenda dos Leôncio e a dupla troca juras de amor. Os dois prometem que nunca vão largar um ao outro.

Leia também

Morte de Tenório em Pantanal 1990: vilão não escapa de vingança

Final de Maria Bruaca na novela Pantanal é ao lado de Tenório ou Alcides?