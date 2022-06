Isabel Teixeira novelas: relembre papeis antes de Maria Bruaca

Para quem se apaixonou pela personagem de Maria Bruaca no remake de Pantanal, procurar por outras novelas de Isabel Teixeira pode ser a melhor opção para conferir diferentes trabalhos da atriz. Filha de uma família de artistas, Isabel soma mais de três décadas dedicadas a seu trabalho na atuação. No entanto, apenas agora a famosa tem ganhado grande destaque nas telinhas e gerado repercussão entre o público.

Isabel Teixeira tem apenas duas novelas em seu currículo. A primeira delas é Amor de Mãe, disponível na íntegra no catálogo da Globoplay, e a segunda é a atual exibição do horário nobre da Globo, o remake de Pantanal. A atriz de 48 anos de idade atua desde os 10, mas grande parte de sua carreira foi nos palcos do teatro.

Porém, ainda é possível encontrar algumas produções das telinhas e do cinema brasileiro com Isabel Teixeira para conferir em casa. O primeiro filme da carreira de Isabel foi Jogo Duro, em 1985, quando ela ainda era criança.

Depois, a atriz somou diversos trabalhos exclusivamente do teatro, até que retornou às telonas com Os Amigos, em 2013. No mesmo ano, ela fez a série Beleza S/A, exibida no GNT, em que interpretou a personagem Helena no episódio Todo Prazer é Um Vício.

No ano seguinte, Isabel Teixeira participou da série Psi da HBO Latin America. Ela esteve no episódio Fim de Cura e viveu Raquel na trama. Mais alguns anos longe das telinhas, Isabel retornou para estrear em sua primeira novela, Amor de Mãe. Isabel entrou na trama durante os capítulos de 2020 e seguiu nos que foram exibidos em 2021 – após uma pausa na exibição causada pela pandemia do covid-19. Na trama de Manuela Dias, Isabel foi a médica Jane.

O final de Jane é trágico na trama, pois ela é morta por Thelma (Adriana Esteves). A médica era amiga da assassina, mas se tornou vítima de Thelma, pois a mulher desejava acima de tudo esconder o verdadeiro parentesco entre Danilo/Domênico (Chay Suede) e Lurdes (Regina Casé).

Depois de Amor de Mãe, o público pôde assistir Isabel Teixeira na série Desalma, em que ela vive Anele. A série foi lançada em 2020 e em 2022 ganhou uma nova temporada, que também conta com a presença de Isabel.

Agora, a atriz chama a atenção do público na faixa das 21h como Maria Bruaca no remake da novela Pantanal. A personagem é casada com o terrível Tenório (Murilo Benício) e começa a ter casos com os peões da fazenda em que mora e se libertar das amarras do marido abusivo.

Quem é o pai da atriz Isabel Teixeira

Isabel Teixeira é filha do cantor Renato Teixeira. O famoso é grande amigo de Almir Sater, que também aparece no remake de Pantanal, e intérprete de grandes sucessos, como Frete, Amora, Amanheceu, peguei a viola, Romaria, entre outros.

Isabel é um dos quatro filhos do músico, quando a atriz nasceu, o famoso estava com 28 anos de idade – atualmente Teixeira tem 77 anos. A famosa veio ao mundo em setembro de 1973 e vai completar 49 anos ainda em 2022. Ela é mãe de uma menina chamada Flora, que no momento tem 11 anos.

Um dos irmãos mais novos de Isabel, Chico Teixeira, também participou do remake de Pantanal. Chico é cantor e atuou nas telinhas pela primeira vez. Nos primeiros capítulos da trama, o músico foi o peão Quim, fiel escudeiro de Joventino e José Leôncio. Na segunda fase da trama, Quim voltou a aparecer e para substituir Chico na versão mais velha, Renato Teixeira foi chamado.

Em 2014, a família de Isabel passou por uma tragédia. João Lavraz, um dos filhos de Renato, morreu. A causa da morte não foi revelada pela assessoria da família de artista, que confirmou o falecimento na época e indicou quando aconteceria o velório.

Renato precisou cancelar alguns shows de sua agenda devido a perda e membros da família publicaram homenagens ao rapaz. João também era músico e chegou a se apresentar com o pai algumas vezes.

Maria Bruaca caiu nas graças do público

O trabalho de Isabel Teixeira na novela Pantanal tem sido amplamente elogiado. O público enaltece constantemente cenas de Maria Bruaca nas redes sociais e a personagem está sempre estre os assuntos mais comentados do Twitter, que tem um ranking especial para mostrar o que tem sido discutido pelos usuários.

Quem acompanha o folhetim, tem se divertido e também se emocionado com a trama de Bruaca, que passa por altos e baixos com a relação desastrosa com o marido Tenório. Fãs da produção até pedem que Isabel Texeira seja agraciada com prêmios quando sua participação em Pantanal acabar.

“A Isabel Teixeira dando um show a parte com a Maria Bruaca hoje. Essa mulher merece ganhar todos os prêmios que tiver”, disse um fã. “O monólogo da Maria Bruaca no espelho depois de pegar o Alcides rompendo com a culpa cristã, que cena! Isabel Teixeira merece levar todos os prêmios possíveis”, disse outro.

“Isabel Ferreira, a Maria Bruaca, merece prêmios e prêmios por este trabalho em Pantanal”, elogiou um usuário no Twitter. “A Maria Bruaca da Isabel Teixeira vai entrar para a história da dramaturgia brasileira, ainda muitas gerações vão se inspirar nela! Atriz com A! Aguardando a indicação ao Emmy”, afirmou outro.

Atriz original elogia performance de Isabel Teixeira

Em recente entrevista ao UOL, Ângela Leal, que interpretou a personagem de Bruaca na primeira versão da novela, soltou elogios ao trabalho de Isabel Teixeira no remake de Pantanal. “A Isabel está excelente (…) ela tem um charme, uma malemolência”, disse a famosa.

Qual o final de Maria Bruaca em Pantanal

Para quem é fã da personagem de Isabel Teixeira e deseja um final feliz para Maria Bruaca, boas notícias: a mulher conseguirá deixar o marido para trás e será feliz ao lado de Alcides bem longe do pantanal. Tudo acontecerá depois de morte de Tenório, que será assassinado por Alcides. Em seguida, os dois vão pegar a chalana em direção ao Sarandi, no Paraná, terra natal de Alcides.

Os dois ficam em paz, já que não existe mais Tenório para ficar no pé do casal, e prometem retornar ao pantanal no futuro para visitar. Nos últimos capítulos da atração, Maria Bruaca se torna avó, pois Guta dá a luz a um menino antes de se casar com Marcelo.

Isabel Teixeira foi entrevistada na programação da Globo e falou sobre o sucesso da personagem:

