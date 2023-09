James Brum existe? Quem é o cantor de Terra e Paixão

James Brum foi convidado por Graça (Agatha Moreira) para se apresentar no desfile da boutique. O cantor internacional, porém, passou mal e não pôde comparecer ao evento e fez com que Kelvin (Diego Martins) e Odilon (Jonathan Azevedo) ficassem responsáveis pelas apresentações. Com um nome bastante parecido ao de um músico da vida real, o público ficou confuso se James Brum existe mesmo.

Quem é James Brum de Terra e Paixão?

O cantor James Brum não existe na vida real e foi criado apenas para Terra e Paixão. Alguns internautas podem ter se confundido com James Blunt, 49, autor do hit "You're Beautiful".

Graça decidiu contratar o cantor para chamar ainda mais atenção para o desfile de sua loja, que continuará sendo exibido em cenas que vão ao ar nesta terça-feira, 5. Para a infelicidade da loira, o artista falta ao evento após passar mal e apenas seu empresário vai até Nova Primavera.

A dona da boutique precisa pensar rápido em uma solução e coloca Kelvin no lugar de James, e o chama de Iggy Pep - uma referência ao cantor Iggy Pop, um dos grandes nomes do rock americano.

Kelvin não é o único ao subir no palco. Quem também se apresenta no capítulo de hoje é Odilon, o dono da academia, que solta a voz e desperta o interesse do empresário de James Brum.

No final das contas, Kelvin e Odilon agradam o público e fazem com que o evento de Graça seja um sucesso. Os dois serão bastante aclamados pelas pessoas presente no local.

James Brum é interpretado pelo ator Guilherme Alves, que já fez outras pequenas participações em novelas da Globo como "Vai na Fé" (2022), "Quanto Mais Vida, Melhor" (2021) e "Nos Tempos do Imperador" (2021). Também esteve no seriado "Arcanjo Renegado" (2020), do Globoplay.

No cinema, o ator participou dos filmes "Ilha das Cobras" (2021) e "Grande Sertão Veredas" (2023), sendo este último produção da Globo Filmes.

Quem é o James da vida real?

Terra e Paixão possivelmente está fazendo uma referência ao cantor britânico James Blunt, dono de vários hits de sucesso no mundo. Antes de trabalhar com música, o artista foi militar e atuou como capitão do Exército britânico na Bósnia, nos conflitos de Kosovo em 2001.

James conquistou o primeiro hit logo que ingressou na música, em 2004. A música "You're Beautiful", lançada naquele ano, se tornou um grande sucesso e conquistou o título de faixa mais vendida daquele ano no Reino Unido. O britânico logo começou a ganhar prêmios, incluindo o de Artista Revelação no MTV Europe Music.

O primeiro álbum do artista foi lançado em 2005, intitulado "Back to Bedlam", que também inclui as faixas bastante conhecidas "Wiseman" e "Goodbye My Lover". Foram mais de 13 milhões de cópias vendidas no mundo todo, sendo 3 milhões apenas no Reino Unido

Com o sucesso, James Blunt lançou outros álbuns ao longo dos anos com vendas expressivas. O segundo lançamento da carreira, "All the Lost Souls" (2007), vendeu 3 milhões e 700 mil unidades no mundo todo. O britânico tem seis álbuns no total, sendo o último lançado em 2019, "Once Upon A Mind".

Outro grande hit da carreira de Blunt é a música "Same Mistake", de 2007, que fez um enorme sucesso no Brasil ao entrar para a trilha sonora da novela "Duas Caras" (2007). No ano seguinte, ganhou uma versão em português gravada pela banda de forró "Calcinha Preta".

Até em que em 2021, versos similares a da música foram incluídos em "Coração Cachorro", cantada por Ávine Vinny, se tornando um grande hit. No entanto, os compositores não deram os devidos créditos a Blunt. O cantor reivindicou parte da autoria da música e fez um acordo amigável, levando 20% dos diretos.

