Jonatas matou Daniel em Terra e Paixão?

Desde que Caio (Cauã Reymond) descobriu que a morte de Daniel (Johnny Massaro) não foi acidental, mas fruto de uma sabotagem, o mistério sobre quem matou o rapaz permeia a trama da novela Terra e Paixão. Nos próximos capítulos, o novo suspeito do crime será Jonatas (Paulo Lessa). Será que foi mesmo o filho de Gentil (Flavio Bauraqui) que mandou matar o herdeiro?

Foi Jonatas quem planejou a morte de Daniel?

Jonatas será acusado por Dalva (Patricia Pinho) de ser o mandante do crime que tirou a vida de Daniel, mas ao que tudo indica o rapaz será inocente. Os resumos mostram que tudo começará nos capítulos do final desta semana, quando Ernesto (Eucir de Souza) for preso por Marino (Leandro Lima), neste ponto da história ele terá sido pressionado por Caio mais uma vez para confessar quem mandou cortar os freios do carro do advogado, mas não confessará nada.

Provando mais uma vez que trabalha para pessoas poderosas, Ernesto conseguirá um alvará de soltura rapidamente. De volta ao lar, ele decidirá fugir com a esposa Dalva, mas sua decisão será tomada tarde demais, porque ele será alvo de uma queima de arquivo. Sidney (Paulo Roque), capanga da família La Selva que Antônio mandou atrás de Menah (Camila Damião, mexerá no carro do mecânico, que explodirá.

Dalva ficará ferida com a explosão e vai parar no hospital. Por lá, Sidney aparecerá disfarçado de enfermeiro para ameaçar a mulher, que logo em seguida acusará Jonatas de ser o responsável pela morte de Daniel. Os resumos não informam se a acusação de Dalva será uma invenção ou confissão, mas segundo a apuração de Clara Ribeiro, do Observatório da TV, no começo de setembro, Dalva vai mentir para salvar sua vida. Quando visitar a mulher no hospital, Sidney vai exigir que ela indique o nome de alguém inocente como o assassinado do irmão de Caio.

De fato, a possibilidade de Jonatas ser o mandante do assassinato é pequena, já que foi ele quem alertou Caio que a morte de Daniel podia não ser acidental. Foi só depois que o filho de Gentil sugeriu uma sabotagem que Caio foi atrás do laudo do carro do irmão e descobriu que realmente o veículo foi adulterado antes da morte do advogado. Por isso, seria difícil acreditar que Jonatas faria com que Caio começasse a investigar o caso se ele fosse o culpado por trás de tudo.

Durante o desenvolvimento desta trama, Caio terá outra suspeita na mira, Irene (Gloria Pires). Após perceber que o alvo da sabotagem era ele e não Daniel, ele desconfiará que foi a madrasta quem armou tudo para matá-lo, mas acabou atingindo Daniel por azar. A teoria não é descabida por conta do envolvimento de Sidney nas ameaças contra Dalva para que ela acuse alguém pelo crime. Como o criminoso tem relação com a família La Selva, poderia estar trabalhando para Irene.

Mas afinal, Daniel morreu mesmo?

Ao que tudo indica, Daniel morreu mesmo na novela Terra e Paixão. Embora o enterro do rapaz tenha sido de caixão fechado, não há nada na trama que demonstre até o momento que ele está vivo. Além disso, o ator Johnny Massaro não está gravando nos Estúdios Globos e mostrou nas redes sociais que esteve em viagem pela Argentina com o irmão nos últimos tempos. Com o retorno ao Brasil, ele estará trabalhando na minissérie Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente, da HBO Max, que retratará a epidemia de AIDS no Brasil na década de 1980, e que segundo publicou no Instagram em agosto, já está em produção.

A morte de Daniel já era esperada desde o começo da história, ela estava planejada antes mesmo dos atores começarem os ensaios e gravações. Em entrevistas nos programas da Globo na época em que a morte de Daniel foi ao ar, como o Encontro, Johnny Massaro chegou a comentar que só não sabia quando deixaria a trama, mas que já tinha sido informado pelo autor Walcyr Carrasco que se despediria da história em algum momento.

