Terra e Paixão: o que Petra da novela tem?

Tudo parecia bem com Petra (Debora Ozório), mas a jovem teve um surto enquanto dirigia com Hélio (Rafa Vitti). A garota teve uma alucinação e acreditou ter sido seguida por um carro, mas o rapaz estava junto da moça e constatou que não havia ninguém na estrada com eles. Por sorte, eles não sofreram um acidente, mas o que será que Petra tem em Terra e Paixão e o que vem a seguir?

Petra tem alguma doença na novela Terra e Paixão?

A alucinação de Petra que quase causou um acidente pode ter alguns motivos, ela pode ser um resultado dos vários anos que a garota passou se drogando com remédios controlados, como também algum estresse pós-traumático por conta do abuso que sofreu na infância e revelou para Hélio alguns capítulos atrás.

Além disso, outro motivo citado é o uso de drogas psicoativas, o que se encaixaria com Petra em Terra e Paixão, já que a jovem abusou dos remédios controlados durante anos. De acordo com os resumos da novela de Walcyr Carrasco, Petra terá uma crise nas próximas cenas do folhetim, ainda por conta do suposto carro que a seguiu na estrada. Porém, depois a personagem de Debora Ozório não terá novos surtos, então pode ser que este assunto só volte a ser abordado mais a frente na história.

Depois do ataque da jovem por conta da alucinação, nos próximos capítulos Hélio vai acabar revelando para Caio (Cauã Reymond) e Luigi (Rainer Cadete) sobre o abuso que Petra sofreu na infância. Antônio (Tony Ramos) vai confrontar a filha para descobrir quem foi o responsável pelo crime, mas a jovem não vai revelar a verdade ao pai. Se sentindo pressionada, ela acabará saindo de casa e passará a morar com Caio.

Quem abusou de Petra na infância?

A identidade do criminoso ainda é um mistério na trama de Terra e Paixão, mas segundo apuração da coluna de André Romano, no Observatório da TV, no começo de setembro, Andrade (Ângelo Antônio), marido de Lucinda (Debora Falabella) é o homem que abusou de Petra quando criança. Ele teria trabalhado para os La Selva antes de se casar com a gerente da Cooperativa e por isso teve livre acesso a menina.

A possibilidade de o abusador ter sido um funcionário dos La Selva já tinha sido levantada pelo público quando Petra revelou seu passado para Hélio. Na internet, muitos especularam se seria alguns dos trabalhadores rurais da fazenda de Antônio ou alguém que frequentava a casa do ricaço por conta de outros serviços, como o advogado Silvério (Samir Murad) ou Tadeu (Claudio Gabriel), presidente da Cooperativa de Nova Primavera.

Hélio é a única pessoa para quem Petra contou sobre o abuso. Ela se abriu com o rapaz depois que recebeu um beijo dele e logo se afastou. Ela resolveu explicar seus motivos para ter repulsa de sexo e toques masculinos e contou tudo ao rapaz, mas sem revelar o nome do criminoso.

