Jayme Matarazzo é filho de quem? Ator está em Além da Ilusão

Jayme Matarazzo, 36 anos, começou a carreira artística ainda na juventude, quando integrou a banda Seu Bené e os Poetas da Malandragem. Mas foi aos 24 anos de idade que o jovem começou a trabalhar com o audiovisual, seguindo a carreira do pai. Jayme Matarazzo é filho de quem? O ator vem de família de famosos.

Jayme Matarazzo é filho de quem?

Quem vê o ator Jayme Matarazzo na telinha, logo deve relacionar o sobrenome a famosa família da elite brasileira, mas na verdade, o jovem é filho do diretor Jayme Monjardim e da produtora Fernanda Lauer. Além disso, ele é neto de uma das cantoras mais famosas do país: Maysa.

O pai de Jayme Matarazzo é considerado um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Monjardim foi o responsável por dirigir Pantanal, sucesso da TV Manchete, em 1990. Além disso, o diretor também esteve a frente de capítulos em outras obras famosas, como Amor com Amor se Paga (1984), Roque Santeiro (1985), Sinhá Moça (1986), Terra Nostra (1999 – 2000), O Clone (2001 – 2002), A Casa das Sete Mulheres (2003), América (2005), A Vida da Gente (2011 – 2012), Flor do Caribe (2013), entre outras.

Jayme Matarazzo é casado?

Jayme Matarazzo é casado desde 2016 com a empresária Luiza Tellechea, com quem tem um filho de pouco mais de 1 ano de idade, o pequeno Antonio. O ator ficou afastado das telinhas desde 2018 e se dedicou a vida de pai em tempo integral durante o primeiro ano de Antonio. Durante a pandemia, Jayme morou em um sítio no interior de São Paulo com a esposa, mas há pouco retornou à cidade por causa dos trabalhos como ator.

O casal está junto desde 2012, atualmente o ator tem 36 anos de idade e a empresária gaúcha 33 anos. Em entrevista a revista Claudia em maio de 2013, quando os dois completavam 7 meses de namoro, Jayme soltou muitos elogios sobre a parceria com Luiza e disse que considerava o relacionamento sadio. “Eu dei sorte de a Luiza ser muito inteligente. Nossa relação se baseia no caráter e no amor que temos um pelo outro. Isso nos fortalece. Pessoas como eu, que trabalham com exposição maior, precisam transmitir muita segurança para quem está do lado”, comentou.

Novelas do ator

O primeiro trabalho como ator de Jayme Matarazzo nas telinhas foi na minissérie sobre sua avó, Maysa: Quando Fala o Coração (2009). No ano seguinte, ele estreou em uma novela pela primeira vez, Escrito nas Estrelas (2010), em que interpretou Daniel Aguillar.

Depois o ator esteve em dois filmes, A Suprema Felicidade (2010) e Teus Olhos Meus (2011), e então participou de mais uma novela: Cordel Encantado (2011), em que viveu o Príncipe Felipe.

Em 2012 e 2013, Jayme Matarazzo, filho de Jayme Monjardim, atuou nas novelas Cheias de Charme e Sangue Bom. Após aparecer em um filme de Renato Aragão, ele somou mais um folhetim no currículo, Sete Vidas, da autora Lícia Manzo.

Em 2016 o ator esteve em Haja Coração como Giovanni e no ano seguinte interpretou Renato Gonçalves em Malhação. De 2017 a 2018, Jayme Matarazzo esteve em sua última novela até então, Tempo de Amar.

Jayme Matarazzo em Além da ilusão

Atualmente, Jayme Matarazzo atua na nova novela da faixa das 18h, Além da Ilusão. Na trama, ele interpreta o padre Tenório, que assume a igreja da vila operária após a morte do vigário anterior. Apesar da religião, ele acaba envolvido com Olívia (Debora Ozório) e cultiva um amor platônico pela jovem.

