João Alberto Pinheiro interpretou Zaqueu em Pantanal de 1990; relembre

João Alberto Pinheiro foi Zaqueu em Pantanal, exibida em 1990 na TV Manchete. O personagem entrou na trama para trabalhar como mordomo para Madeleine (Karine Teles), mas se muda para o centro-oeste e se torna o primeiro peão homossexual da região pantaneira.

Quem foi João Alberto Pinheiro em Pantanal?

João Alberto Pinheiro deu vida ao personagem Zaqueu em Pantanal, na primeira versão da novela. Esse foi o primeiro e último trabalho do ator na televisão, que faleceu em 1992, aos 31 anos, vítima de uma meningite decorrente do vírus HIV.

Ele foi convidado pelo diretor Jayme Monjardim para participar da trama, logo após ter lançado alguns trabalhos na área da música. João Alberto gravou um LP em 1988, chamado Luar do Amor, com faixas românticas. O destaque ficou para ‘Bole Bole, Mexe Mexe’.

Em 1990, fez sua estreia na televisão no folhetim da TV Manchete. Zaqueu é contratado para trabalhar na mansão da família Novaes. No entanto, sua história muda drasticamente quando o rapaz decide se mudar para o Pantanal.

Zaqueu aprende o ofício de peão e passa a trabalhar em meio aos funcionários de Zé Leôncio (Marcos Palmeira). No entanto, por ser o único peão homossexual assumido, sofre ataques homofóbicos.

Na primeira versão da novela, Zaqueu se apaixona por Alcides (Juliano Cazarré), e sofre ao ser rejeitado pelo rapaz, que se torna amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Zaqueu Pantanal 2022

Na nova versão da novela, será Silvero Pereira quem vai interpretar o personagem. Esse é o segundo folhetim do ator, que participou de A Força do Querer em 2017.

O personagem entrou na novela no último sábado, 30. Ainda não se sabe se a paixão do mordomo pelo peão de Tenório (Murilo Benício) será mantida. Além disso, seu nome ganha mais uma letra – Zaquieu.

Zaqueu é mais um personagem que traz a discussão sobre homofobia para a pauta da novela. Desde a chegada de Jove (Jesuíta Barbosa) no Pantanal, o jovem tem sido alvo de comentários homofóbicos por parte de outros peões, que consideram o jeito do rapaz muito polido e o chamam de ‘florzô’.

Os comentários já até fizeram com que Zé Leôncio e o filho entrassem em embates para discutir a sexualidade do jovem. Irritado com o comportamento dos peões, Jove vem mostrando que eles são ‘broncos’ e ‘chucros’ por pensarem desse jeito.

O que vai acontecer entre Zaqueu e Alcides?

Na versão original do folhetim, Zaqueu chega a se declarar para Alcides, na época interpretado por Ângelo Leal. Obviamente o peão não recebe bem as palavras de amor do colegas.

Zaqueu segue trabalhando na fazenda, apesar da resistência dos peões. Já Alcides terá um confronto físico com Tenório, após o vilão descobrir que seu funcionário e sua esposa mantém um caso. O crápula castra o peão, mas mesmo assim, os dois continuam juntos.

Ao tentar assassinar o funcionário de vez, Tenório acaba morto ao ser jogado em um rio cheio de piranhas. Alcides e Maria Bruaca ficam juntos.

