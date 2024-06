Jogo do Corinthians e Inter é pela décima rodada do Brasileirão

Jogo do Corinthians hoje vai passar na Globo? Horário Inter vs Corinthians (19/06/24)

Na noite desta quarta-feira, 19 de junho, tem jogo do Corinthians contra o Internacional no Brasileirão 2024. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília) em Florianópolis e é possível assistir na TV aberta e fechada, e internet.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo entre Internacional e Corinthians desta quarta-feira, 19, tem transmissão na TV Globo, logo após a novela Renascer, com retransmissão de graça no Globoplay. O Premiere também exibe a partida da décima rodada do Brasileirão.

Atenção: a TV Globo transmite para os estados de SP, SC, RS, RO, RR, AM, AC, AP, PR, PI, GO, TO, BA, MT, AL, DF, PE, PA, MA, MS, SE e CE.

Para assistir online e de graça, acesse https://globoplay.globo.com/ e em seguida clique em "entrar" na lateral superior direita e depois em "criar conta";

Um formulário será aberto em uma nova página, informe: nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, senha que usará no site, cidade, estado e país em que mora. Finalize o processe selecionando a caixinha "li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois por último em "cadastrar";

Após sua conta gratuita da Globoplay ser confirmada, você poderá acessar a plataforma com o novo login e senha. Clique em "Agora na TV".

Data: quarta-feira, 19 de junho | Horário: 21h30 horário de Brasília

Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis

Transmissão do jogo do Corinthians: TV Globo e Premiere

Escalação do jogo

O técnico Eduardo Coudet deve escalar os jogadores Fabricio; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Fernando, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Wanderson; Wesley e Alario.

Já Antonio Oliveira tem disponível Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley.

