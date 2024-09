Jogo do Corinthians vai passar no SBT hoje? Horário e escalação Fortaleza x Corinthians (17/9)

Jogo do Corinthians vai passar no SBT hoje? Horário e escalação Fortaleza x Corinthians (17/9)

O Corinthians visita o Fortaleza nesta terça-feira, 17 de setembro, pela partida de ida nas quartas de final da Sul-Americana, a partir das 21h30, horário de Brasília. A transmissão estará disponível na televisão e também na internet.

Estádio castelão — foto: bruno granja/ag. Corinthians

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

Nesta terça, o SBT transmite o jogo do Corinthians contra o Fortaleza pela Sul-Americana. O duelo desta terça-feira também será exibido na ESPN e Disney Plus, às 21h30, horário de Brasília.

SBT: a emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

Informações do jogo

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG)

Onde assistir: Sportv e Premiere

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; José Martínez, Charles, Rodrigo Garro e André Carrillo (André Ramalho); Talles Magno (Romero) e Yuri Alberto.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

