Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol na TV domingo (17/7)

Confira a programação completa de futebol neste domingo, 17 de julho, com todas as transmissões

A programação dos jogos de hoje ao vivo no futebol está recheada de atrações! Neste domingo, 17 de julho, o torcedor pode acompanhar a agenda completa tanto no cenário nacional como no internacional disponível para os amantes do esporte, começando pela manhã e seguindo até a noite. Confira a seguir todos os jogos de hoje e saiba onde assistir.

A agenda está lotada com jogos de hoje ao vivo para o torcedor curtir. Começando pela manhã, os confrontos das divisões do Brasileirão na Série A, B, C, e D tem decisões importantes que prometem movimentar a tabela. Mais tarde, os amistosos internacionais vão agitar a tarde do torcedor com futebol de qualidade neste domingo.

Acompanhe o guia completo dos jogos de hoje ao vivo na TV que o portal DCI preparou.

Jogos de hoje ao vivo no Brasil

Juventude x Goiás – Brasileirão Série A

Horário: 11h

Onde assistir: Premiere

São Paulo x Fluminense – Brasileirão Série A

Horário: 16h

Onde assistir: Globo (Menos MG, PE, BA, PA e Chapecó) e Premiere

Botafogo x Atlético MG – Brasileirão Série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Atlético GO x Fortaleza – Brasileirão Série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

América MG x RB Bragantino – Brasileirão Série A

Horário: 19h

Onde assistir: SporTV e Premiere

Náutico x Chapecoense – Brasileirão Série B

Horário: 16h

Onde assistir: Globo (PE e Chapecó) e Premiere

Cruzeiro x Novorizontino – Brasileirão Série B

Horário: 16h

Onde assistir: Globo (MG), SporTV e Premiere

Brasil de Pelotas x Atlético CE – Brasileirão Série C

Horário: 11h

Onde assistir: N Sports

Vitória x Paysandu – Brasileirão Série C

Horário: 16h

Onde assistir: Globo (BA e PA) e DAZN

Aparecidense x Altos – Brasileirão Série C

Horário: 16h

Onde assistir: N Sports

Confiança x São José SC – Brasileirão Série C

Horário: 18h

Onde assistir: N Sports

Remo x ABC – Brasileirão Série C

Horário: 19h

Onde assistir: DAZN

Pacajus x 4 de Julho – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Tuna Luso x Tocantinópolis – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Moto Club x Castanhal – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Fluminense PI x Juventude Samas – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Cianorte x Nova Iguaçu – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Paraná x Oeste – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Santo André x Pérolas Negras – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Portuguesa RJ x São Bernardo – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Amazonas x Humaitá – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Costa Rica x Ceilândia – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Operário VG x Iporá – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Grêmio Anápolis x Ação MT – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Brasiliense x Anápolis – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

São Raimundo RR x São Raimundo AM – Brasileirão Série D

Horário: 17h

Onde assistir: InStat TV

Rio Branco AC x Trem – Brasileirão Série D

Horário: 17h

Onde assistir: InStat TV

Palmeiras x Botafogo – Brasileirão Sub 20

Horário: 11h

Onde assistir: BAND

Internacional x Vasco – Brasileirão Sub 20

Horário: 11h

Onde assistir: Youtube do Internacional

Athletico PR x Minas Brasília – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Vasco x Bahia – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Botafogo PB x UDA – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

JC x Iranduba – Brasileirão Feminino A2

Horário: 16h

Onde assistir: Eleven Sports

Ipatinga x Taubaté – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Juventus x São Caetano – Copa Paulista

Horário: 10h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Flamengo x Joseense – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 11h

Onde assistir: TV Paulistão Play e Eleven Sports

Inter de Lages x Metropolitano – Campeonato Catarinense Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Atlético SC x Caravaggio – Campeonato Catarinense Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Macaé x Marica FC – Campeonato Carioca A2

Horário: 14h45

Onde assistir: Eleven Sports

Jogos de hoje ao vivo pelo mundo

Chile x Equador – Copa América Feminina

Horário: 18h

Onde assistir: Sem transmissão

Equador x Colômbia – Copa América Feminina

Horário: 21h

Onde assistir: Sem transmissão

Godoy Cruz x Lanús – Campeonato Argentino

Horário: 13h

Onde assistir: Sem transmissão

Unión de Santa Fé x Huracán – Campeonato Argentino

Horário: 13h

Onde assistir: Sem transmissão

Banfield x San Lorenzo – Campeonato Argentino

Horário: 15h30

Onde assistir: Sem transmissão

Tigre x Estudiantes – Campeonato Argentino

Horário: 18h

Onde assistir: Sem transmissão

Vélez x River Plate – Campeonato Argentino

Horário: 20h30

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Suíça x Holanda – Eurocopa Feminina

Horário: 13h

Onde assistir: ESPN e Star +

Suécia x Portugal – Eurocopa Feminina

Horário: 13h

Onde assistir: Star +

Bayern Leverkusen x Panathinaikos – Amistoso

Horário: 12h

Onde assistir: Star +

Benfica x Fulham – Amistoso

Horário: 16h15

Onde assistir: ESPN e Star +

Atlanta United x Orlando City – MLS

Horário: 16h

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

NY Red Bulls x New York City FC – MLS

Horário: 18h

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Columbus Crew x Cincinnati – MLS

Horário: 20h30

Onde assistir: DAZN

Nashville FC x LAFC – MLS

Horário: 2h130

Onde assistir: DAZN

Real Salt Lake x Sporting KC – MLS

Horário: 22h30

Onde assistir: DAZN

San José x Houston Dynamo – MLS

Horário: 22h30

Onde assistir: DAZN

Portland Timbers x Whitecaps – MLS

Horário: 23h30

Onde assistir: DAZN

Brugge x Gent – Supercopa da Bélgica

Horário: 13h

Onde assistir: Star +

Alianza Lima x Sport Boys – Campeonato Peruano

Horário: 23h30

Onde assistir: Star +

Cerro Largo x Nacional do Uruguai – Campeonato Uruguaio

Horário: 16h

Onde assistir: Star +

Mushuc Runa x 9 de Octubre – Campeonato Equatoriano

Horário: 16h

Onde assistir: Star +

Guayaquil City x Univ. Católica – Campeonato Equatoriano

Horário: 18h30

Onde assistir: Star +

Emelec x Independinete del Valle – Campeonato Equatoriano

Horário: 20h30

Onde assistir: Star +

Atlético San Luis x Monterrey – Campeonato Mexicano

Horário: 19h

Onde assistir: Star +

Você também vai gostar de ler:

Quando Vidal estreia no Flamengo? Confira provável data

Final da Ginástica Artística hoje: onde assistir e horário do Pan (17/07)

Confrontos das quartas de final da Libertadores 2022