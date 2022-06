Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol neste domingo (26/06)

O portal DCI preparou uma agenda completa com os jogos de hoje ao vivo para o torcedor curtir neste domingo, 26 de junho de 2022, tanto pela televisão como também online. Desde torneios estaduais até o futebol internacional, o dia promete muita disputa. Confira a programação completa com os jogos de hoje ao vivo e saiba como assistir.

Começando pela manhã, o torcedor vai poder curtir a Série B e C do Brasileirão, além dos confrontos estaduais como o Campeonato Mineiro no Módulo II com transmissão gratuita. Durante a tarde o Brasileirão começa, enquanto pela noite a rodada segue com o Campeonato Argentino.

Confira a seguir a programação dos jogos de hoje ao vivo que o portal DCI preparou.

Onde assistir os jogos de hoje ao vivo no Brasil

Vasco x Palmeiras – Final Copa do Brasil Sub 17

Horário: 11h

Onde assistir: SporTV e Premiere

Botafogo x Fluminense (Menos SP, SC, RS, PR, GO, MT, MS e AL) – Brasileirão Série A

Horário: 16h

Onde assistir: Globo e Premiere

Avaí x Palmeiras (SP, SC, RS, PR, GO, MT, MS e AL) – Brasileirão Série A

Horário: 16h

Onde assistir: Globo e Premiere

São Paulo x Juventude – Brasileirão Série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Ceará x Atlético GO – Brasileirão Série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Goiás x Cuiabá – Brasileirão Série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Tombense x Náutico – Brasileirão Série B

Horário: 11h

Onde assistir: Premiere

Botafogo SP x Manaus – Brasileirão Série C

Horário: 11h

Onde assistir: NSports

Atlético CE x Ypiranga – Brasileirão Série C

Horário: 15h

Onde assistir: NSports

São José RS x Campinense – Brasileirão Série C

Horário: 16h

Onde assistir: NSports

Ferroviário x Floresta – Brasileirão Série C

Horário: 17h

Onde assistir: DAZN

Volta Redonda x Aparecidense – Brasileirão Série C

Horário: 18h

Onde assistir: NSports

Paysandu x Brasil de Pelotas – Brasileirão Série C

Horário: 19h

Onde assistir: DAZN

Globo FC x Afogados – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Perolas Negras x Nova Iguaçu – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Azuriz x Juventus SC – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Marcílio Dias x Próspera – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Brasiliense x Operário VG – Brasileirão Série D

Horário: 15h30

Onde assistir: InStat TV

Iporá x Anápolis – Brasileirão Série D

Horário: 15h30

Onde assistir: InStat TV

Fluminense PI x Tuna Luso – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Retrô x América RN – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

ASA x Lagarto – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Ação MT x Ceilândia – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Oeste x São Bernardo – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Moto Club x Pacajus – Brasileirão Série D

Horário: 17h

Onde assistir: InStat TV

Rio Branco AC x São Raimundo RR – Brasileirão Série D

Horário: 19h

Onde assistir: InStat TV

Atlético GO x Corinthians – Brasileirão Sub 20

Horário: 10h

Onde assistir: Eleven Sports

Bahia x América MG – Brasileirão Sub 20

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Santos x RB Bragantino – Brasileirão Sub 20

Horário: 16h

Onde assistir: BAND

Sport x Náutico – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Varginha x Tupynambás – Campeonato Mineiro Módulo 2

Horário: 10h

Onde assistir: TV Federação Mineira de Futebol

Tubarão x Carlos Renaux – Campeonato Catarinense Segunda Divisão

Horário: 11h

Onde assistir: Eleven Sports

Blumenau x Caravaggio – Campeonato Catarinense Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Inter de Lages x Atlético SC – Campeonato Catarinense Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Friburguense x Olaria – Campeonato Carioca Segunda Divisão

Horário: 14h45

Onde assistir: Eleven Sports / PPV Carioca Play

Jogos de hoje ao vivo futebol internacional

Racing x Aldosivi – Campeonato Argentino

Horário: 18h

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Argentinos Juniors x Arsenal Sarandí – Campeonato Argentino

Horário: 10h

Onde assistir: Star +

River Plate x Boston River – Campeonato Uruguaio

Horário: 10h

Onde assistir: Star +

Plaza Colonia x Cerrito – Campeonato Uruguaio

Horário: 15h

Onde assistir: Star +

Peñarol x Liverpool – Campeonato Uruguaio

Horário: 18h

Onde assistir: Star +

Alianza Lima x Ayacucho – Campeonato Peruano

Horário: 20h

Onde assistir: Star +

Los Angeles x NY Red Bulls – MLS

Horário: 16h

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Hokkaido Consadole Sapporo x Gamba Osaka – Campeonato Japonês

Horário: 02h

Onde assistir: OneFootball

Sagan Tosu x FC Tóquio – Campeonato Japonês

Horário: 07h

Onde assistir: OneFootball

Ulsan Hyundai FC x Seongnam Ilhwa – Campeonato Sul Coreano

Horário: 06h

Onde assistir: OneFootball

FC Kyzylzhar SK x Tobol Kostanay – Campeonato do Cazaquistão

Horário: 08h

Onde assistir: OneFootball

Kaspiy x Turan Turkistan – Campeonato do Cazaquistão

Horário: 10h

Onde assistir: OneFootball

FC Taraz x FC Kairat Almaty – Campeonato do Cazaquistão

Horário: 10h

Onde assistir: OneFootball

Chengdu Qianbao x Shenzhen FC – Campeonato Chinês

Horário: 08h30

Onde assistir: OneFootball

FC Aktobe x FC Astana – Campeonato do Cazaquistão

Horário: 12h

Onde assistir: OneFootball

Maqtaaral x FC Atyrau – Campeonato do Cazaquistão

Horário: 12h

Onde assistir: OneFootball

Sandefjord Futebol x Tromso IL – Campeonato Norueguês

Horário: 13h

Onde assistir: OneFootball

Ham-Kam x Sarpsborg 08 – Campeonato Norueguês

Horário: 13h

Onde assistir: OneFootball

Strombsgodset IF x Lillestrom SC – Campeonato Norueguês

Horário: 13h

Onde assistir: OneFootball

Bodo/Glimt x Aelusunds FC – Campeonato Norueguês

Horário: 13h

Onde assistir: OneFootball

Valeranga IFC x Odds Bk – Campeonato Norueguês

Horário: 15h

Onde assistir: OneFootball

