Jogos de hoje na TV: onde assistir e horários ao vivo (03/07)

Acompanhe a agenda deste domingo com jogos de futebol do Brasil e também internacional

Um agenda de futebol recheada com jogos de hoje na TV para assistir! Sim, torcedor, aproveite porque neste domingo, 3 de julho de 2022, uma programação com muita adrenalina e qualidade espera por você. Desde torneios estaduais até o futebol internacional, as competições começam cedo e vão até a noite. Acompanhe todos os jogos de hoje e saiba como e onde assistir cada um.

O torcedor pode curtir a Série A, B, C e D, além de confrontos estaduais na segunda divisão para mostrar todo o apoio pelo time do coração, até nos momentos mais difíceis. Já no internacional, o Campeonato Argentino continua em todo o vapor com as principais equipes do futebol sul-americano.

Dessa maneira, acompanhe o guia completo dos jogos de hoje na TV que o portal DCI preparou.

Jogos de hoje na TV ao vivo no Brasil

Avaí x Cuiabá – Brasileirão Série A

Horário: 11h

Onde assistir: Premiere

Atlético GO x São Paulo – Brasileirão Série A

Horário: 16h

Onde assistir: Globo e Premiere

América MG x Goiás – Brasileirão Série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Coritiba x Fortaleza – Brasileirão Série A

Horário: 18h

Onde assistir: Premiere

Ponte Preta x Tombense – Brasileirão Série B

Horário: 11h

Onde assistir: Premiere

Vasco x Sport – Brasileirão Série B

Horário: 16h

Onde assistir: Globo e Premiere

Bahia x Grêmio – Brasileirão Série B

Horário: 16h

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

Brasil de Pelotas x Botafogo PB – Brasileirão Série C

Horário: 11h

Onde assistir: NSports

Mirassol x Atlético CE – Brasileirão Série C

Horário: 16h

Onde assistir: NSports

Remo x Paysandu – Brasileirão Série C

Horário: 17h

Onde assistir: DAZN

Campinense x Botafogo PB – Brasileirão Série C

Horário: 18h

Onde assistir: NSports

Ypiranga x São José RS – Brasileirão Série C

Horário: 19h

Onde assistir: DAZN

Operário VG x Ceilândia – Brasileirão Série D

Horário: 12h

Onde assistir: InStat TV

Portuguesa x Pérolas Negras – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Marcílio Dias x Azuriz – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Aimoré x Caxias – Brasileirão Série D

Horário: 15h

Onde assistir: InStat TV

Pouso Alegre x URT – Brasileirão Série D

Horário: 15h30

Onde assistir: InStat TV

Amazonas x Trem – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Afogados x América RN – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Sousa x São Paulo Crystal – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Sergipe x ASA – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Santa Cruz x Juazeirense – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Jacuipense x Atlético BA – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Anápolis x Grêmio Anápolis – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Cianorte x Oeste – Brasileirão Série D

Horário: 16h

Onde assistir: InStat TV

Costa Rica MS x Iporá – Brasileirão Série D

Horário: 16h30

Onde assistir: InStat TV

Icasa x Crato – Brasileirão Série D

Horário: 17h

Onde assistir: InStat TV

Humaitá x Rio Branco – Brasileirão Série D

Horário: 18h

Onde assistir: InStat TV

Fluminense x Vasco – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Botafogo PB x Fortaleza – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

JC x Cefama – Brasileirão Feminino A2

Horário: 16h

Onde assistir: Eleven Sports

Sport x Doce Mel – Brasileirão Feminino A3

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports

Toledo x Legião – Brasileirão Feminino A2

Horário: 15h30

Onde assistir: Eleven Sports

Cruzeiro x Bahia – Brasileirão Sub-20

Horário: 11h

Onde assistir: Eleven Sports e Youtube do Cruzeiro

Corinthians x Fluminense – Brasileirão Sub-20

Horário: 16h

Onde assistir: BAND

São Carlense x Manthiqueira – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 10h

Onde assistir: Eleven Sports e TV Paulistão Play

Flamengo SP x Taquaritinga – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 11h

Onde assistir: Eleven Sports e TV Paulistão Play

Itararé x Ska Brasil – Campeonato Paulista Segunda Divisão

Horário: 15h

Onde assistir: Eleven Sports e TV Paulistão Play

Macaé x Friburguense – Campeonato Carioca Série A2

Horário: 10h

Onde assistir: Eleven Sports e PPV do Cariocão

Rio Claro x São Bento – Copa Paulista

Horário: 10h

Onde assistir: Eleven Sports e TV Paulistão Play

EC São Bernardo x Juventus – Copa Paulista

Horário: 10h

Onde assistir: Eleven Sports e TV Paulistão Play

Portuguesa x Água Santa – Copa Paulista

Horário: 16h

Onde assistir: Eleven Sports e TV Paulistão Play

Jogos de hoje na TV futebol internacional

Unión de Santa Fé x Lanús – Campeonato Argentino

Horário: 13h

Onde assistir: ESPN e Star +

Barracas Central x San Lorenzo – Campeonato Argentino

Horário: 15h

Onde assistir: Star +

Sarmiento x Racing – Campeonato Argentino

Horário: 18h

Onde assistir: ESPN e Star +

Huracán x River Plate – Campeonato Argentino

Horário: 21h

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

New York City FC x Atlanta United – MLS

Horário: 18h

Onde assistir: DAZN

Columbus Crew x Philadelphia Union – MLS

Horário: 20h40

Onde assistir: DAZN

New England x Cincinnati – MLS

Horário: 20h40

Onde assistir: DAZN

Minnesota United x Real Salt Lake – MLS

Horário: 21h

Onde assistir: DAZN

Sporting KC x New York RB – MLS

Horário: 21h

Onde assistir: DAZN

Houston Dynamo x Charlote – MLS

Horário: 21h30

Onde assistir: DAZN

Nashville x Portland Timbers – MLS

Horário: 21h30

Onde assistir: DAZN

SJ Earthquakes x Chicago Fire – MLS

Horário: 22h

Onde assistir: DAZN

Palestino x Union Española – Campeonato Chileno

Horário: 14h

Onde assistir: Estádio TNT

Universidad de Chile x Unión La Calera – Campeonato Chileno

Horário: 14h

Onde assistir: Estádio TNT

Deportes La Serena x O’Higgins – Campeonato Chileno

Horário: 14h

Onde assistir: Estádio TNT

Universidad Católica x Coquimbo Unido – Campeonato Chileno

Horário: 14h

Onde assistir: Estádio TNT

Cobresal x Antofagasta – Campeonato Chileno

Horário: 14h

Onde assistir: Estádio TNT

Huachipato x Curicó – Campeonato Chileno

Horário: 14h

Onde assistir: Estádio TNT

Alianza Atlético x Melgar – Campeonato Peruano

Horário: 17h

Onde assistir: Star +

